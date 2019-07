DHA YURT BÜLTENİ -15

"Ülkemizde özellikle FETÖ terör örgütüne mensup hakim, savcı, polis ve diğer adli personellerin hukuksuz işlemleri nedeniyle birçok mağduriyet yaşanmıştır. Hapishaneler dolup, taşmıştır. Sicil alan vatandaşların sayısı büyük çoğunluğa ulaşmıştır. TCK'nın her maddesi mağdur yaratmıştır. FETÖ'den irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısının 4 bin 500 olması azımsanamayacak bir sayıdır. Buna bir de ekonomik nedenler eklenince, işleri bozulan, borçlarını ödeyemeyen insanlar hapis yatmak zorunda kalmıştır. Yargı reformu paketinde yargılama, tutukluluk, infaz, denetimli serbestlik gibi konularda adil yargılanma yapılmadığını ve yüksek ceza aldığını düşünen adli mahkumlar için gerekli ve zorunlu düzenlemelerin yapılmasını istemekte ve beklemekteyiz."

Kedinin kliniğe geldiğinde durumunun iyi olmadığını söyleyen Yıldırım, "Demir çubuk kedinin bacağına saplanmıştı. Neyse ki herhangi bir organı zarar görmemiş. Vücudunda kırık da yok. Tedavisi devam ediyor. Durumu şu an iyi. Kısa süre sonra iyileşecek" dedi.

Kedinin çok acı çekip, korktuğu için saldırganlaştığını ve elini parçaladığını anlatan Cemal Güneş Tosun ise, "Dernek olarak her ihbara yetişmeye çalışıyoruz. Zaman zaman böyle kazalar olabiliyor. Ancak bu durum hiçbir zaman bizim işimizi severek yapmamıza engel olmuyor. Kurtardığımız her can, bize daha fazla güç veriyor" diye konuştu.

Kedinin tedavisinin ardından sahiplenmek isteyenlere verileceği öğrenildi

