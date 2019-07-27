DHA YURT BÜLTENİ-15

Öğleden sonra Azez ilçe merkezine yakın bir noktada bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Gürültüyle meydana gelen patlama sonrası bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bir işyerinin de hasar gördüğü patlamanın ardından ekipler, olay yerinde yaralanan aralarında çocukların da olduğu 11 kişiyi tedavi için hastaneye kaldırdı. Olayın ardından güvenlik güçleri Azez'de önlemlerini artırırken, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayı gören yakındaki iş yerinin çalışanı Sema Batı, "Biz dışarıda çay içiyorduk. Minibüs bir anda iş yerimize doğru uçtu. Allah'tan sürücü yara almadan kurtuldu. Yol yapım çalışması nedeniyle buradaki asfalt yükseltildi. Bu kaza ucuz atlatıldı ama bariyer yapılmazsa Allah korusun ölümlü kazalar olabilir" dedi.

Olay, 20 Temmuz'da Gültepe Mahallesi'nde bulunan Ömer C.'ye ait büfede meydana geldi. Sabah büfesini açmak için gelen Ömer C. büfesinde yaklaşık 150 paket sigaranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede sigaraları çalan kişinin N.H. olduğunu tespit etti. Ekipler büfenin müşterisi de olan N.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.H. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğretmen Fatih Açan, "Zeka oyanlarına çocuklarla başladık. Şimdi ise ilk kez yetişkinlere kurs verdik. Üç haftalık kursumuzu bugün tamamladık. Buradaki anneanne ve babaanneler öğrendiklerini torunlarına öğretecekler. Bu kursun dikkat toplama ve unutkanlığı önleme açısından faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Halk Eğitim Merkezi'nde Temmuz ayında açılan ve 3 hafta süren zeka oyunları kursuna katılan 17 büyükanne, mangala, geometrik şekillerle tamamlama, sosyalleşme ve soyut düşünme üzerine mantık ile matematiksel beceri oyunları eğitimi aldı. Kursu başarıyla tamamlayan 17 anneanne ve babaanneye katılım belgeleri verildi.

Eğitim sertifikası alan öğretmenlerden Şarköy Ortaokulu'nda görevli Fatih Açan da torunlarına öğretmeleri için anneanne ve babaannelere, zeka oyunları dersleri verdi.

Kursa katılan Selma Çatal da "Yaşımız kırkın üzerinde. Zeka oyanlarının unutkanlığı önlediğini duydum. Ayrıca bu oyunları torunlarıma öğretmek istiyorum. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu. Güler Akıncı ise "İlk defa halk eğitimi kursuna katıldım. Çok memnun odum. Öğretmeninim Fatih Açan ve Müdürümüz Bülent Dükancı’ya teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir ortam var. Bundan sonra başka kurslara da katılmak istiyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kursiyerler zeka oyunları eğitiminden genel ve detay görüntüler

- Selma Çatal ile röp.

- Güler Akıncı ile röp.

- Birgül Yılmaz ile röp.

- Öğretmen Fatih Açan ile röp.

Haber-Kamera:Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)

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