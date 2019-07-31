DHA YURT BÜLTENİ - 15

DİYARBAKIR'da, kimliği belirlenemeyen kız çocuğunun, sokakta boğazından bıçakladığı Cihan Gider (11), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, öğleden sonra Huzurevleri Mahallesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kız çocuğu, elindeki bıçakla Cihan Gider'e saldırdı. Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi. Ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının, kızın 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği öğrenildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’de katıldığı afet koordinasyon toplantısının ardından selden en çok etkilenen Akçakoca Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret etti. Bölgede incelemeler yapan Bakan Selçuk, Esmahanım Köyü’nde yaptığı açıklamada, “Koordinasyon toplantımızı yaptık. Daha sonra selden etkilenen ailelerimizi ziyaret ettik. Ben burada SGK ile ilgili erteleme kararımızı açıklamıştım. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatı ile selden etkilenen KOBİ’lere acil destek kredisi verilecek. Detaylarını inşallah Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB aracılığı ile duyuracağız. Buda bugünün müjdesi olsun.” dedi.

İskenderun sahilinde, çay bahçesinde, sevgilisi Nazile Özbek ile oturan Okan Bahriyeli, sohbete başladı. Bahriyeli, kız arkadaşıyla konuşurken, denize açılan gezi teknesindeki arkadaşları da 'Sarıma lacivert olur musun, benimle evlenir misin?' pankartını açıp, çay bahçesine yaklaştı. Pankartı gören Özbek ise şaşkınlık ile sevinci bir arada yaşadı. Bu sırada Okan Bahriyeli, diz çökerek, yanında getirdiği yüzüğü Nazile Özbek'e uzatıp, evlenme teklifinde bulundu. Sürpriz için çok mutlu olduğunu dile getiren Özbek, teklifi kabul ettiğini söyledi. Okan Bahriyeli ise "Bu kadar iyi niyetli ve güzel bir hayat arkadaşım olacağı için çok mutluyum. Bu nedenle evlilik teklifi yaptım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Deniz kenarında çay bahçesinde otururken

-Balıkçı teknesinin çay bahçesine yaklaşması

-Müzik sesinin artması ve pankartın açılması ile yapılan evlilik teklifi

-Genç kız ve teklif yapan Okan ile röp

SÜRE:1'57" BOYUT:88 mb

Haber-Kamera; Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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