DHA YURT BÜLTENİ-15

Depremi yaşayan Bozkurt'ta bayram hazırlığı DENİZLİ'de 6,.0 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Bozkurt ilçesi, Kurban Bayramı'nı buruk geçirecek. İlçedeki evleri depremden zarar gören vatandaşlar, kurulan çadırlarda bayramlarını kutlayacak. Ailesiyle birlikte çadırda yaşayan Fatma Demirel bayram için hiçbir hazırlık yapmadıklarını belirtip, "Eşim ve çocuklarım sağ olduğu müddetçe benim için her gün bayram" dedi. Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos Perşembe günü meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem hayatı olumsuz etkiledi. Depremde çok sayıda ev ve işyeri hasar gördü. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı ilçede, Kurban Bayramı'da buruk geçecek. Merkez üssü Bozkurt ve 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesinde evleri zarar gören vatandaşlar, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurulan çadırlarda bayramlaşacak. Bozkurt ilçesinde camilerin hasar görmesi nedeniyle, bayram namazı Çamlık Mesireliği'nde kılınacak. 'BAYRAM İÇİN HİÇBİR HAZIRLIK YAPMADIK' Bozkurt ilçesinde yaşayan emekli Hüdai Demirel, deprem nedeniyle evlerinin hasar gördüğünü söyledi. Demirel, ailesiyle birlikte bayramı çadırda geçireceklerini belirterek, "İlk deprem bizi biraz salladı. İkinci deprem ise çok güçlü geldi. Üzerimize evimizin sıvaları dökülmeye başladı. Annem hasta olduğu için öncelikle onu dışarı çıkardım. Evimizin tüm odalarında çatlaklar var. Oturulamaz raporu verildiği için devletimizin verdiği çadıra yerleştik. Can kaybının yaşanmadığı için memnunuz. Bayram için hiçbir hazırlık yapmadık ama yine de eşimizi dostumuzu ziyaret edeceğiz" dedi.

'YER YERİNDEN OYNADI DİYEBİLİRİM' Depremin yaşandığında 3. kattaki evlerinde olduğunu anlatan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hatice Demirel, "İlk önce sarsıntıyı hissettik. Çok kısa ve şiddetli bir sarsıntıydı. Yer yerinden oynadı diyebilirim. Evimizde çok fazla hasar olduğu için giremiyoruz. Biz de bu yüzden çadırlarda kalıyoruz. İçerisi güzel, eşyalarımızı da getirdik. En azından korunaklı bir yer. Okulum başlayıncaya kadar aileme destek olmaya çalışacağım" diye konuştu. 'AİLEM SAĞ OLDUĞU SÜRECE BANA HER GÜN BAYRAM' Depreme iki çocuğuyla yakalandığını kaydeden Fatma Demirel, "Sarsıntı olunca kendimizi hemen dışarı attık. 2 gündür çadırda kalıyoruz. Bizim için en önemlisi can kaybının yaşanmaması. Devletimizden Allah razı olsun, her zaman bizim arkamızda. Ailemin sağlığı benim için her şeyden önemli. Eşim ve çocuklarım sağ olduğu müddetçe benim için her gün bayram" diye konuştu. 'BAYRAM ÇOCUKLAR İÇİN BURUK GEÇECEK' Deprem çadırlarının kurulduğu alanda evleri zarar gören arkadaşları ile vakit geçiren 13 yaşındaki Metahan Özalp ise, depreme evinde telefonunda oyun oynarken yakalandığını söyledi. Özalp, arkadaşlarına moral vermeye çalıştığını belirterek, "Bir anda büyük bir sarsıntı oldu. O korkuyla kendimizi dışarı attık. Akşama kadar dışarıda vakit geçirdik. Evlere giremedik. Allah evleri zarar gören ve çadırlarda kalanlara yardımcı olsun. Gerçekten çok kötü bir duygu. Başka arkadaşlarım dışarıda kaldığı için içim kararıyor. Onlara psikolojik olarak destek olmaya çalışıyorum. Bu bayram ilçemizdeki çocukların bayramı buruk geçecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çadırlardan görüntüler

-AFAD ekiplerinin çadır kurmasından görüntü

-AFAD Koordinasyon aracından ve personellerden görüntü

-Demirel Ailesi'nden görüntü

-Hüdai Demirel, Hatice Demirel ve Fatma Demirel ile röp.

-Metehan Özalp ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ============ MHP'li Akçay: Bakanlık gibi bir beklentimiz yok Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MHP Manisa İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir gazetecinin bayram sonrası kabine değişikliği olacağı ve bazı bakanlıkların MHP'ye verileceği yönünde iddialar olduğunu sorması üzerine, "Bizim bakanlık gibi bir beklentimiz yok" dedi. MHP Manisa İl Teşkilatı'nca arife günü parti binasında bayramlaşma programı düzenlendi. MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı AK Parti'li Dr. Mehmet Çerçi, Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Atalay, Türk Sağlık- Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, MHP'li ilçe başkanları, büyükşehir daire başkanları, ülkü ocakları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da bir ilki gerçekleştirerek bayramlaşma programını arefe günü yapan MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'a teşekkür edip, belediye olarak Manisalılar'a en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.

'HEDEFLERİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KISMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR' MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise konuşmasında bir yılını tamamlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bir seneyi geride bırakan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değerlendirmede bulunarak konuşmasına başlayan Akçay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle murat edilen hedeflerin çok önemli bir kısmı gerçekleşmiştir. Nedir onlar? Birinci ilke yönetimde istikrar, temsilde adalet. Türkiye bir takım gerek yürütmedeki çok başlılıktan gerekse de sürekli hükümet tartışmalarından kurtulmuştur. Bu referandum 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletimiz tarafından bu doğrultuda teyit edilmiş, tescil edilmiş ve mühür vurulmuştu. İkinci önemli konu temsilde adalet. Bu kamuoyunun dikkatinden kaçan bir husus. Dikkat ederseniz şu an TBMM'de 9 siyasi parti bulunmakta ve 5 siyasi parti grubu bulunmaktadır. Hiçbir parti kendi başına kanun çıkarma imkanına sahip değildir. Bu ne demektir. Bu demokrasinin hedeflerinin gerçekleşmesi demektir Yönetim, yürütme erki, yasama erkiyle uzlaşma zorunda, yasama da bir kanun çıkarırken kendi içinde uzlaşma aramak zorunda. Bu da, demokrasinin iki temel şartını çok büyük bir oranda gerçekleştirdiğini gösterir. 'Yok, tek adam rejimi gelmiş', 'Yok diktatörlük gelmiş', bunların hiçbiri doğru değildir. Türkiye çok daha ileri bir demokratik merhaleyi gerçekleştirmiştir" dedi.

'KANUNLAR UZLAŞMAYLA ÇIKMAKTADIR' Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve işletilmesi sürecinde olunduğunu vurgulayan Akçay, "Yaptığımız da budur. 1 yıllık performansına baktığımızda uygulamaya ilişkin kurum ve kuralların yerleşmesine yönelik çalışmalarımız da devam edecektir. Artık TBMM'de CHP'nin ve bir takım diğer partilerin iddialarının aksine kanunlar uzlaşmayla çıkmaktadır. Tartışarak, gerçek bir demokratik uzlaşma tesis edilmiştir. Bu Türkiye bakımından çok önemli bir kazançtır. Aynı zamanda Türkiye'yi de dışarıya karşı çok güçlü bir hale getirmektedir. Biz hem yönetimde istikrar, temsilde adalet derken aynı zamanda güçlü hükümet, güçlü yürütme ilkesi de büyük ölçüde gerçekleşmektedir. Ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlar, tehdit ve tehlikeler de bu yönetim gücüyle birlikte daha etkin bir şekilde karşılanmaktadır. Bu ekonomide de böyledir, diğer dış alanlarda da, askeri alanlarda da böyledir. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye yerli ve milli savunma sanayisini de yüzde 70'lerden yüzde 100'lere çıkarmak suretiyle sadece bölgemizde değil dünyada büyük bir süper güç olma ilkesine adım adım yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de nihai amacı budur. 2023'te lider ülke Türkiye, 2053'te de süper güç Türkiye hedefidir" diye konuştu.

Bir gazetecinin, bayram sonrası kabine değişikliği ve bazı bakanlıkların MHP'ye verileceği yönünde iddialar olduğunu sorması üzerine Milletvekili Akçay, "Bizim böyle bir beklentimiz yok. Biraz evvel de bahsettim Cumhur İttifakı adı üstünde milli bir ittifaktır. Hiçbir pazarlığa, çıkara, al ver pazarlığına dayanmayan artık açık seçik katmerli bir şekilde ortaya çıkmışken bunu tartışmak abesle iştigaldir. Sayın Cumhurbaşkanı Hükümette birlikte mesai yapacağı sayın bakanları bundan evvel de eski sistemde nasıl yapıyorsa onun takdirini yapacaktır. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak gündemimizde böyle bir konu söz konusu değildir. Yani bizim bakanlık gibi bir beklentimiz yok" diye yanıt verdi. Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bayramlaşma töreninden görüntü -MHP Manisa İl Başkanlığı binasından görüntü -MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın konuşması -Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ============ Tatilciler, Kocaeli’de yolları kilitledi(2)

YOĞUNLUK SONA ERDİ

Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi. Yoğunluğun azalmasıyla trafiğin akışı da hızlandı. Görüntü Dökümü

-TEM Otoyolu’ndan görüntüler KOCAELİ (DHA) ============= Evi yanan aileye Kızılay sahip çıktı GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde evi yanan Ekici ailesine Kızılay sahip çıktı. Ailenin yanan eşyalarının yerine yenileri verilerken gıda yardımı da yapıldı. İlçeye bağlı Tilmiyen Mahallesi'nde geçen hafta Ekici ailesinin evindi yangın çıktı. Ailenin engelli kızı tarafından başlatıldığı düşünülen yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Türk Kızılayı Gaziantep ve Şahinbey Şubeleri ile bir araya gelen Türk Kızılayı Nizip Şubesi, mağdur ailenin imdadına yetişti. Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Prof. Dr. Nihat Yıldırım başkanlığında, Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dr. Dilek Toktamış, Başkan Yardımcısı Esra Eroğuları ve gönüllü ekibin planlamaları sonucunda bağışçılardan gelen halı, battaniye, yastık, yorgan, beyaz eşya ile gıda ve nakit para yardımları ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kızılay araçlarının gelişi

- Kızılay görevlilerinin evi gezmesi

- Kızılay ekiplerinin eşyaları eve taşıması

- Yetkililerin ev sahibi ile konuşması

- Kızılay ekipleri toplu detay Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA) ======== Vali Sonel, trafik denetiminde halkla bayramlaştı TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, katıldığı trafik denetiminde halkın bayramını kutlarken, sürücülere hız ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Tuncay Sonel beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte yol kontrol uygulamasında görevli polis ve askerlerle bayramlaştı. Yol kontrol uygulamasındaki bayramlaşmanın ardından Vali Sonel, trafik denetimine katıldı. Denetim sırasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara kolonya ve şeker ikram ederek, bayramlarını kutlayan Vali Sonel, sürücülere trafik kurallarına uymalarını hatırlatarak, "Trafik kurallarına uyarsanız, sağlıklı bir yolculuk yaparsınız. Kesinlikle emniyet kemerlerinizi takın ve süratli araç kullanmayın" dedi.

Görüntü Dökümü

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Vali Sonel'in polis ve askerlerle bayramlaşması

Trafik denetimi

Vali Sonel'in vatandaşa şeker ikramı

Sürücülere yapılan uyarılar

Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 22 MB ========================= TBMM Başkanı Şentop, bayram için memleketi Tekirdağ'da TÜRKİYE Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Tekirdağ'a gelerek, yapımı süren yeni emniyet müdürlüğü binasında incelemede bulundu. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Tekirdağ'a geldi. Şentop, Tekirdağ'da Hürriyet Mahallesi Dereağzı mevkiindeki 36 metrekarelik alanda yapımına 2018 yılında başlanan yeni emniyet müdürlüğü bina inşaatını gezdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, incelemede Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve partililer eşlik etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binası, inşallah ihaledeki süresinden önce bitirilecek. İnşaat bir hayli hızlı devam ediyor. Bu neden ile hem çalışan arkadaşları, hem müteahhit firmayı tebrik ediyorum. İnşallah 10 Nisan'da açılış yaparız diye ümit ediyoruz. Şu anki eski emniyet müdürlüğü binamızın bir takım sıkıntıları var. Hem artık yeterli gelmiyor, hem de depreme dayanıklılık bakımından sıkıntıları var. Bu neden ile biran önce emniyet personelimizin oradan taşınması ve buraya yerleşmesi gerekiyor. Bu bina aynı zaman da bölgedeki en büyük kamu binası olacak. Ben bu çalışmayı akından takip eden İl Emniyet müdürümüze, Valimize, müteahhit firmaya ve çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bina Tekirdağ'ımıza ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sağlayacak bir bina olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Görüntü dökümü

-Emniyet yeni bina inşaatı detaylar

-Şentop'un gelişi

-Şentop'un karşılanması

-Şentop'un inaşaat içerisinde inceleme yapması

-Emniyet Müdürü ve firmadan bina ilgili bilgi alması

-Şentop'un açıklaması

-Detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ========================= Yaralı balıkçıl, tedavi sonrası doğaya bırakıldı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 10 gün önce Selahattin Eyyübi Havalimanı çalışanları tarafından, yaralı halde bulunan balıkçıl, belediye veteriner hekimi Hekim Kaçan tarafından yapılan tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de yaralı kuşu fark eden Selahattin Eyyübi Havalimanı çalışanları, belediye veteriner hekimine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı kuşun balıkçıl türlerden olduğunu tespit etti. Havalimanı çalışanları balıkçıl kuşu, Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan'a teslim etti. Avcılar tarafından vurulduğu tespit edilen balıkçıl, 10 gündür evinde tedavi ettiğini söyleyen Veteriner Kaçan, "Balıkçıl olarak bilinen bu kuşu havalimanı çalışanları yaralı halde getirdi. Avcılar tarafından vurulmuş. Geldiğinde kuşun bacağında kanaması vardı. Rehabilitasyon merkezimizde, ilk tedavisini yaptık. Yarasını temizledik. Gerekli antibiyotik uygulamasını yaptık. Bizde bakım evi olmadığı için 10 gündür evimde gereken tedavisini yaptım. Beslenmesini eşim ve çocuklarımla beraber yaptık. Bugün sağlıklı olduğunu düşündüm ve doğal yaşam alanına getirilerek çocuklarımla beraber Nehil Sazlığı'na bıraktık" dedi.