DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bursa'da makilik alanda yangın BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor. Bursa'nın İznik ilçesi Dikilitaş bölgesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri 5 arazöz araç ile yangına müdahale ediyor. Bölgede yerleşim alanı ya da orman bulunmadığı belirtildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA) ============================= Savaştepe'de orman yangını (2)

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR BALIKESİR'in Savaştepe ilçesi kırsal Aşağıdanişment mahallesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. 3 hektar alanda etkili olan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Havadan 3 helikopter ve 18 arazöz ve 50 işçi ile müdahale edilen yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

BALIKESİR (DHA) ====================== Kumluca'da orman yangını (4)

10 HEKTAR ALAN YANDI Antalya'nın Kumluca ilçesinde Karaöz mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İki noktada aynı ayna çıkan yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. ANTALYA (DHA) ===================== Serinlemek için girdiği baraj gölünde öldü ELAZIĞ'da, serinlemek için arkadaşlarıyla Keban Baraj Gölü'ne giren Oralcan Togtay (26), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne giren Oralcan Togtay (26), yüzerken akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar ve sağlık görevlileri sevk edildi. Baraj gölünde arama başlatan dalgıç polisler, Togtay'ın cansız bedenine ulaştı. Sağlık görevlileri, Togtay'ın cansız bedenini otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.