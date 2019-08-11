DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bursa'da makilik alanda yangın
BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
Bursa'nın İznik ilçesi Dikilitaş bölgesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri 5 arazöz araç ile yangına müdahale ediyor. Bölgede yerleşim alanı ya da orman bulunmadığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)
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Savaştepe'de orman yangını (2)
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesi kırsal Aşağıdanişment mahallesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
3 hektar alanda etkili olan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Havadan 3 helikopter ve 18 arazöz ve 50 işçi ile müdahale edilen yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
BALIKESİR (DHA)
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Kumluca'da orman yangını (4)
10 HEKTAR ALAN YANDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Karaöz mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İki noktada aynı ayna çıkan yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
ANTALYA (DHA)
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Serinlemek için girdiği baraj gölünde öldü
ELAZIĞ'da, serinlemek için arkadaşlarıyla Keban Baraj Gölü'ne giren Oralcan Togtay (26), akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne giren Oralcan Togtay (26), yüzerken akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar ve sağlık görevlileri sevk edildi. Baraj gölünde arama başlatan dalgıç polisler, Togtay'ın cansız bedenine ulaştı. Sağlık görevlileri, Togtay'ın cansız bedenini otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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Arama çalışmalarından görüntü
Dalgıçların boğulan kişiyi sudan çıkarması
Boğulan kişinin ambulansa götürülmesi
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 21 MB
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HIRSIZLIĞA EL ELE GİDEN SEVGİLİLERİ ÖZEL EKİP YAKALADI
ANTALYA'da, kamera görüntülerinden el ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen sevgililer ile suç ortakları, kargo görevlisi kılığına giren polisler tarafından yakalandı.
Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Yeşilbahçe mahallelerindeki 10 evde yaşanan hırsızlık olayının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Hırsızlık olayları arasındaki benzerlikten yola çıkan özel ekip, 3 mahalledeki yüzlerce güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonunda şüphelilerin Suzan E., erkek arkadaşı Mesut T. ve Bayram A. olduğu tespit edildi.
POLİS KARGOCU GİBİ GİTTİ
Özel ekip, 2 gruba ayrılarak, şüphelilere ait 2 adresin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ardından da bir kargo firmasına ait kurye kıyafetlerini giyerek, şüphelilerin kapısını çaldı. Kapıyı açan Bayram A. ve Suzan E. yakalanarak, gözaltına alındı.
BALKONDAN ATLADI BACAĞI KIRILDI
Suzan E.'nin erkek arkadaşı Mesut T. ise operasyon sırasında balkondan atlayarak, kaçmak istedi. Sol bacağı kırılan şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alınarak, emniyet götürüldü. Şüpheliler sorgularında çaldıkları döviz ve altınları, kent merkezinde bozdurduklarını, cep telefonlarını da sattıkları kaydetti. Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
HIRSIZLIĞA EL ELE GİTMİŞLER
Diğer yandan güvenlik kameralarında hırsızlık anına ve sonrasına ait ilginç görüntüler tespit edildi. Görüntülerde Suzan E. ve Mesut T. sabaha karşı bir eve girmek için hazırlık yapıyor. Sürekli el ele tutuşan çift, soyacakları eve de el ele, gidiyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
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