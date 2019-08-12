DHA YURT BÜLTENİ-15

Biga'da orman yangını çıktı (1) ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören köylüler Alo 177 Yangın İhbar Hattı'nı arayarak bilgi verdi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken bölgeye orman işçileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karadan 10 arazöz, havadan ise 3 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediliyor. Yangın bölgesine gelen Biga Kaymakam Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Erdoğan'da ekiplerden bilgi aldı. Yangına yakın bölgede bulunan Eybekli köyünün duman altında kalması ise köylüleri tedirgin etti. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Mustafa SUİÇMEZ- Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)- =============== Gebze’de mesire alanındaki yangın, fabrikalara sıçradı (4)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yangının yüzde 98 oranında kontrol altına alındığını belirterek, “Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama ancak orman yangını olarak başladığını biliyoruz. Şu an yüzde 98 oranında kontrol altına alınmış durumda. 30’a yakın itfaiye aracı, arozözler, iş makineleri, tüm makine teçhizat sevk edilmiş durumda. Havadan da müdahale devam ediliyor. Şu ana kadar bir fabrikamız yanmış durumda, 1 fabrikayla ilgili olarak da soğutma çalışmaları devam ediyor. Onun dışında hayati bir tehlike söz konusu değil. Bayram nedeniyle yanan fabrikada faaliyet olmadığı, sadece bekçinin olduğu, onun dışında herhangi bir çalışanın bulunmadığı tespit edildi. Fabrikanın ortaklarından birisi buradaydı. O da bu durumu doğruladı. Yakın bir zaman içerisinde tamamen kontrol altına almış olacağız.ö dedi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise hem ormanlık alanda hem de fabrikalarda çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklayarak, şöyle konuştu: “Nereden kaynaklığı belli olmayan bir yangın. Kocaeli Büyükşehir ve ilçelerden itfaiye ekipleri buraya geldiler. Şu an valilik kriz ekibi oluştu. Onlarla sürekli istişare halindeyiz. Hem kamu kurum ve kuruluşlarından iş makineleri, Büyükşehir ve çevre ilçelerden itfaiyelerimizi buraya sevk ettik. Şu anda bir fabrikamız yandı. O fabrikada hemen hemen hiçbir şey kalmadı. O fabrikamızdaki yangın kontrol altında sayılır. Yangını bina içerisinde hapsederek bitirmeye çalışıyorlar. Yanındaki işyeri ve fabrikalara sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf ediyorlar. Ormanlık alanda da çok az bir alanda kısmı küçük yangınlar devam ediyor. Arkadaşlarımız söndürüyorlar. Genel alanda soğutma için çalışmalar yapılıyor. Hem fabrika, hem ormanlık alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.ö GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR KOCAELİ (DHA) ================= Yeni evli çift kazada ağır yaralandı

ADIYAMAN'da, akaraba ziyaretine giden çiftin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada, 5 ay önce evlendikleri belirtilen sürücü Hilal Tak (28) ile eşi Mahmut Tak (33) ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Kahta yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. 5 ay önce evlendiği eşi Mahmut Tak ile Kahta'daki akrabalarına bayram ziyaretine giden Hilal Tak yönetimindeki 23 LD 412 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Tak çifti sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan çift, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tak çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların acil servise girişi

- Yaralılar sedye üzerinde acile götürülmesi

- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil

- Otomobilden yola savrulan parçalar

- Otomobilin üst tavanı yırtılması

- Kırılan ağaç

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB ============== Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 yaralı