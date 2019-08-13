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DHA YURT BÜLTENİ-15 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 21:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’de orman yangını   ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesindeki karaçam ormanında yangın çıktı.

Eskişehir’de orman yangını

ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesindeki karaçam ormanında yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü, karadan arazözlerle, havadan ise helikopter ile yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı.W
Seyitgazi ilçesine yaklaşık 22 kilometre mesafedeki Gökçegüney ile Yapıldak Mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve helikopterle söndürme çalışmalarına başladı. Ormandan çıkan duman gökyüzünü kaplarken, yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Yapıldak köyünde oturan Seydi Kanat, yangının piknikçilerden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Çok büyük bir yangın var şu anda orada. Benimde bu bölgenin insanı olarak içim yanıyor. Hepimiz çok üzgünüz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Köylüler de destek veriyorö dedi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yoğun dumanlar
-Yanan ormanlık alan
-Yol kenarından izleyenler
-Ağaçların alev alması
-Köylülerle röp.
-Havadan drone görüntüsü
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN - Oğuzhan DEMİR / ESKİŞEHİR,(DHA)

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)
KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler alandaki soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından sosyal medya görüntüleri
-Genel ve detaylar

Haber: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

Ağabeyini öldürmekten tutuklandı

İZMİR'in Kınık ilçesinde dün hayvanlara yem verdikten sonra ahırdan çıkarken pompalı tüfekle vurulan Mehmet Emin Çıldır'ın (55), ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan kardeşi S.Ç., tutuklandı. Suçlamayı kabul etmediği öğrenilen S.Ç. ile ağabeyi arasında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında kırsal Kalemköy mahallesinde meydana geldi. Annesi Fatma (81) ve engelli ağabeyi Osman Çıldır (58) ile beraber yaşayan Mehmet Emin Çıldır, dün saat 10.00 sıralarında evden çıktı. Çıldır, hayvanlarıyla ilgilenmek için, oturduğu mahallenin 200 metre uzağında bulunan ahıra gitti. Büyükbaş hayvanlara yem verip ahırdan çıkan Çıldır'a, pompalı tüfekle ateş açıldı. Göğsünden ve başından ağır yaralanan Çıldır, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çıldır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çıldır'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KARDEŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Çıldır'ın kardeşi olan iki çocuk babası S.Ç.'yi, Kınık ilçe merkezindeki evinde gözaltına aldı. İkilinin arasında, miras paylaşımı nedeniyle husumet olduğu ve daha önce bu yüzden kavga ettikleri öğrenildi. Jandarmadaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.Ç., olay saatlerinde Manisa'nın Soma ilçesinde olduğunu belirterek, ağabeyini kendisinin öldürmediğini söyledi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan, Mehmet Emin Çıldır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınarak Kalemköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Evde hellalik alınmasından görüntü
- Cenaze namazının kılınmasından görüntü
- Ölen Mehmet Emin Çıldır'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

İznik Gölü'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

BURSA’nın İznik ilçesinde yüzmek için girdiği gölde kaybolan Özcan Demirtaş'ın (28), 4 saat süren çalışmalar sonucunoda cesedine ulaşıldı. Demirtaş'ın cansız bedeni sudan çıkartılırken, yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Bugün öğlen saatlerinde İznik ilçesindeki Müşküle sahilinden İznik Gölü’ne giren Özcan Demirtaş, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde duran arkadaşı Oğuz Çelik, suda çırpınan Demirtaş'ı kurtarmak için göle girdi. Ancak, arkadaşını sudan çıkaramayan Çelik, kendisi de boğulma tehlikesi yaşadı. Çelik güçlükle kıyıya çıkarken, Demirtaş ise gözden kayboldu. İhban üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çelik hastaneye kaldırıldı.
Gömlde kaybolan Demirtaş için de arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Yalova'dan deniz polisi, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Bölgedeki balıkçıların da destek verdiği ve 4 saat süren aramaların ardından Özcan Demirtaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve 1 çocuk babası Demirtaş'ın cesedi sudan çıkartılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cesedin çıkarılışı
-Sahildeki bekleyişten detaylar
-Arama çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY /İZNİK(Bursa),(DHA)

Patlayan borudaki su, metrelerce yükseğe fışkırdı

SİVAS'ta bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayan şebeke borusundaki su metrelerce yükseğe fışkırdı.
Olay Aydoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sami Aydın Tüneli Aydoğan çıkışı yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı su borusu patladı. Patlama sonrası borudaki tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. Çevredekiler durumu Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİBESKİ) ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile bölgeden geçen su hattı kesilerek, suyun boşa akması engellendi. Patlayan su borusu ekipler tarafından onarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Patlayan borunun görüntüsü
-Havaya fışkıran su

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)
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