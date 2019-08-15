DHA YURT BÜLTENİ-15
Tartıştığı dini nikahlı eşi ve babasıyla köy muhtarını öldürdü
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Bayram D., çıkan tartışma sonucu dini nikahla birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel’i tabancayla öldürüp, kaçtı. Şüpheli jandarma tarafından Gelendost ilçesinde yakalandı.
Antalya’da oturan Bayram D., 2013 yılında Asiye Aydoğmuş ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Son zamanlarda geçimsizlik nedeniyle sık sık yaşanan tartışmaların ardından Asiye Aydoğmuş, Yalvaç’a bağlı Çetince köyündeki baba evine yerleşti. Bayram D., tüm ısrarlarına rağmen dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için bugün öğleden sonra köye geldi.
Köyün muhtarı Ayşe Adıgüzel’i bulan Bayram D., nikahsız eşi ve ailesiyle görüşmek istediğini belirterek kendisine yardımcı olmasını istedi. Muhtar Ayşe Adıgüzel ile Bayram D., Isparta- Konya karayolu üzerinde bulunan ve Aşağıova olarak bilinen arazideki bahçeye çalışmaya giden Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti.
BayramD. ve Asiye Aydoğmuş arasında iddiaya göre eve dönme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve Orhan Aydoğmuş’un da dahil olmasının ardından öfkelenen Bayram D. yanında bulunan tabancayla Asiye Aydoğmuş ve Orhan Aydoğmuş ile kendisine engel olmaya çalışan muhtar Ayşe Adıgüzel’e ateş açarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Asiye Aydoğmuş, Orhan Aydoğmuş ve Ayşe Adıgüzel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma kaçan cinayet şüphelisi Bayram D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Bayram D., Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü yakınlarında kaçmaya çalıştığı otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan Bayram D. ifadesi alınmak üzere Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
FOTOĞRAF
Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)
=============================
Kaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındı
Denizli’de, geçen 8 Ağustos’ta merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremde, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Çardak ilçesinin Kaymakamlık Binası ağır hasar gördü. Girişin yasaklandığı binada hizmet verilemeyince, resmi hizmetler belediye tarafından kurulan çadırlarda ve AFAD'a ait koordinasyon TIR'ında veriliyor.
Geçen 8 Ağustos’ta meydana gelen ve merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki deprem çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Deprem, özellikle Bozkurt'taki ve buraya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çardak ilçesindeki binalara ağır hasar verdi. İki ilçede, aralarında kamu binalarının da bulunduğu 344 binada ağır hasar olduğu tespit edildi. Ağır hasar gören binaların yıkımına da başlandı. Evleri hasan gören vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.
HİZMETLER ÇADIRLARA VE TIR'A TAŞINDI
Depremde Çardak ilçesinin 4 katlı kaymakamlık binası da ağır hasar gördü. Hükümet Konağı'nın içindeki duvarlarda derin çatlaklar meydana gelirken, söz konusu binaya giriş yasaklandı. Çardak Belediyesi tarafından, resmi hizmetlerin aksamadan görülebilmesi için Kaymakamlık bahçesine çadır kuruldu. Kaymakamlık ve adliye hizmetleri bahçedeki çadırda ve AFAD'a ait koordinasyon TIR'ında verilirken, kaymakamlık ve adliye binasının başka bir yere taşınması için çalışma başlatıldı.
Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede 8 Ağustos’tan bu yana büyüklüğü 1 ile 3.8 arasında değişen 335 deprem daha olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kaymakamlık binasından görüntü
- Çadırda çalışan adliye personelinden görüntü
- TIR'da çalışan kaymakamlık personelinden görüntü
- TIR'dan görüntü
- Muhabir Ramazan Çetin'in anonsu
Haber: Ramazan ÇETİN