DHA YURT BÜLTENİ - 15

Dicle Üniversitesi Hastanesi

Ayşe Ekinci'nin tedavi gördüğü odasında görüntü

Prof. Dr. Abrurrahman Şenyiğit'in hasta başında görüntüsü

Akciğerde bulunan kemiğin görüntüsü

Prof. Dr. Abrurrahman Şenyiğit'in röportajı

Ayşe Ekinci'nin röportajı

Hastaneden genel ve detay görüntüler

Of semalarında SoloTürk fırtınası

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Trabzon'un Of ilçesi semalarında, nefes kesen bir gösteri düzenledi. Sahili dolduranlar, F-16 uçağının alçak uçuşu sırasında büyük heyecan yaşarken, gösteriyi de cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Of Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün, Of Sahili’nde gerçekleştirdiği gösteri çok sayıda insan tarafından ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride, F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortiler yaparak alçak uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sahilde kayalıkları da dolduranlar, gösteri anlarını da cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından yayınladı. İlçe sakinleri Türk Hava Kuvvetleri'yle gurur duyduklarını, F-16 uçağının yakından görmenin mutluluk ve heyecan verici olduğunu söyledi. İlçeliler, hemşerileri olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e de selam göndererek, katkılarından dolayı teşekkür etti.