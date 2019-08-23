DHA YURT BÜLTENİ - 15 Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Emine Bulut'un, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) ile karşılaştığı, çıkan tartışma sonucu saldırganın eski eşini boğaz, sol kol, göğüs kısmından bıçakladığı belirtildi. Emine Bulut'un hastanede yaşamını yitirdiği, eski eşinin yakalanıp, tutuklandığı ve hala cezaevinde olduğu hatırlatılarak şöyle denildi:

"Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması' kararı verilmiştir. Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp, şüpheli hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir."

KIRIKKALE - DHA ================================ Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor (3)

'OĞLUM GELMEDEN GİTMEM' Diyarbakır'da Hacire Akar'ın, HDP tarafından kaçırıldığını iddia edip, dönmesi için parti binası önünde yaptığı oturma eylemi sürüyor. Hacire Akar, "Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam. Bir internet sitesine röportaj vermiş. Görüntülü röportajda halasının torunuyla zorla nişanlandırıldığını, evlenmek istemediği için evden ayrıldığını ve zorla gitmediğini söylemiş. Görüntüdeki kişi oğlum ama belki başına silah dayadılar. Hap vermişler, sarhoş etmişler. Oğlumun telefonu evde. Ben oğluma ulaşamıyorum. Başkası nasıl ulaşıyor da konuşuyor? Kim buldu da konuştu, nasıl ulaştılar?" dedi. Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Hacire Akar'ın telefondan oğlunun röportajını izlemesi

Hacire Akar'ın konuşması Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,(DHA) ================================= Rize mimarisinde yapılan konutları, Erdoğan açacak

Rize'de, idari ve akademik personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 150 dönüm arazi üzerine kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Güneysu Konakları tamamlandı. Rize mimarisi ve yatay yapılaşma örneği 480 konutlu yerleşkenin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nca yaptırılan Güneysu Konakları tamamlandı. 150 dönüm arazi üzerine 30 blok 480 konuttan oluşan yerleşkede geniş sosyal alanları yer alıyor. Rize mimarisi ve yatay yapılaşma ile bölgede örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Üniversitelerin birçok konuda öncülük etmesi gerekir. Biz de bu noktada hem Rize mimarisi hem yatay yapılaşmaya örnek teşkil edecek şekilde konutlarımızı hayata geçirdik. Karadeniz'in tarihten gelen has mimarisini öne çıkartmayı bölge insanına da bu konuda önderlik yapmayı arzu ettik. Biz Rize mimarini diğer binalarımızda da kullanıyoruz. Her kampüsün giriş kapısında bile Rize mimarisinden örnekler mevcuttur" dedi.

'YATAY MİMARİYEDE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

Yatay mimariye uygun olmasına da çok dikkat ettiklerini vurgulayan Rektör Karaman, "Binalar 4 kattan oluşuyor. Alt katlarında otopark var, bu şekilde yatay mimariye uygun bir yapıda olmasına dikkat ettik. Son dönemlerde şikayette bulunulan bir konuda binaların çok iç içe girmiş olması ve nefes alacak alanların kalmaması. 150 dönüm arazi üzerine gerçekleşen bu projede 50 dönüm tamamen yeşil alan, spor alanları, yürüyüş yollarından oluşuyorö diye konuştu.

'NİTELİKLİ ÜNİVERSİTE OLMAMIZA KATKI SUNACAK'

Akademik ve idari personelin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla RTEÜ Geliştirme Vakfı'nca yapılan konutlar ile üniversiteye yeni öğretim elemanı çekme anlamında avantaj elde edeceklerini de söyleyen Karaman, "Bu konutlar sayesinde hem üniversitemize bağlı olan öğretim elemanlarının burada konaklamaları sağlanacak hem de yeni öğretim elemanlarını çekme anlamlı diğer üniversitelere göre bir avantaj elde etmiş olacağız. Bu konaklar daha nitelikli bir Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hedefimize ulaşmamıza katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı. RTEÜ Güneysu Konakları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

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-Güneysu konaklarından detaylar

-Drone çekimi

-Rektör Hüseyin Karamanla röportaj

-Anons Arzu Erbaş Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE RİZE,(DHA) ================================= Bayraklı Belediye Başkanı'nın odasında dinleme cihazı (2)

BİNA İÇERİSİNDE BİRİLERİ DİNLEMİŞ Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında bulunan dinleme cihazındaki ilk incelemenin sonuçları ortaya çıktı. Cihazın dinleme amaçlı konulduğu, ses kaydetmediği ancak yaklaşık 40 metre uzağa sesi iletip, orada kaydedilmesini sağlayabildiği saptandı. Cihaza el koyan polisin incelemeleri sonrasında teknik bilgilerin daha ayrıntılı ortaya çıkabileceği ifade edildi.

BİZ KENDİMİZDEN EMİNİZ

Cihazın masanın altındaki prizlerin olduğu bölümde bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cihaz dinleme mi, izleme mi bilemiyorum. Ama arkadaşlar böyle bir cihazın varlığını tespit etti. Arkadaşlarla birlikte tutanak tuttuk. Sayın Kaymakama, emniyete haber verdik. Onlar da gerekli incelemeyi yaptılar. Soruşturma devam ediyor ama büyük bir olasılıkla dinleme cihazı olduğuna dair bir kanaat var. Son üç-dört ay içerisinde konulduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bunlarla ilgili net bilgiler soruşturma tamamlandığı zaman ortaya çıkacak. Cihazın neden konulduğunun gerekçesini bilmiyorum. Sonuç itibariyle 3-4 aydır görevdeyiz. Neden böyle bir şey konulduğunu bilmiyorum. Bazı düzenlemeler yapıyoruz, tasarruf tedbirlerimiz var. Yaptığımız diğere işler var. İçeride yeni düzenlemeler var. Bunlardan rahatsızlık duyan gruplar olabilir, birimler olabilir. Bilemiyorum. Güvenlik güçlerimizin araştırmasıyla daha sağlıklı bilgilere ulaşacağız."

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- Serdar Sandal ile yapılan röportaj.

- Belediyeden görüntü. Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Davut CAN / İZMİR (DHA) ============== Evin 2'nci katında zemin çöktü: 7 yaralı (2)- YENİDEN Gaziantep'te, 2 katlı evin üst katının tabanı, aşırı yüke dayanamayan direklerin kırılması sonucu, aniden çöktü. Kadınlar evde mevlit okurken meydana gelen çökmede göçük altında kalan 7 kişi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerince yaralı halde kurtardı.

Kentte, gecekonduların yoğunlukta olduğu Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında, 25 kadının mevlit okuduğu sırada dairenin zemini aşırı yüke dayanamayan direklerin kırılması sonucu çöktü. 25 kadın yaklaşık 3 metre yükseklikten evin alt katına düştü. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçüğün altında kalan 7 kadın, ekipler tarafından yaralı halde kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 7 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Göçüğün meydana geldiği binanın bulunduğu sokak, güvenlik amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polis ve ambulans

- Yaralı kadının tedavi edilmesi

- Zemini çöken oda

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 319 MB Haber:Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) =================== Şanlıurfa'daki istismar rakamlarını açıkladılar Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Esra Yurum Aktaş, kentte 20 ayda toplam 1292 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Esra Yurum Aktaş, baro binasındaki basın toplantısıyla, 1 Ocak 2018 ile 21 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki çocuk istismarlarına dair rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Geçen yılın Ocak ayından bu yana, kendilerine ulaşan verilere göre 1292 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını belirten Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Esra Yurum Aktaş, en fazla istismara maruz kalan çocuk yaşının 12 ve altı olduğu söyledi.

Aktaş, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocuk ihmali ve istismarının 18 yaşın altındaki çocukların sağlığını, sağ kalımını, gelişimini veya ilişkilerdeki güven duygusunu olumsuz yönde etkileyen kötü davranışlar olduğunu aktardı. Şiddete uğrayan, öldürülen, ihmal edilen, ticari ve cinsel sömürünün nesnesi olan alkol ve madde kullanan çocukların sayısının giderek arttığını kaydeden Aktaş, Şanlıurfa Barosu CMK Uygulama Merkezi’nin kayıtlarına göre yapılan avukat görevlendirmelerinin büyük çoğunluğunun özellikle çocuğa karşı cinsel istismar vakaları olarak göründüğünü ifade etti. Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuğun cinsel istismarı suçunda en fazla mağdur sayısını 12 yaşından küçük, kendini savunamayacak derecede olan mağdurların oluşturduğu ve bu yaş aralığında CMK bürosu tarafından 418 mağdurun varlığı kayıt altına alınmış, müdafii ataması yapılmıştır. Toplamda ise cinsel istismara maruz kalan bin 292 çocuk kayıt altına alınmıştır. Yine baromuz CMK bürosu tarafından çocuğun cinsel istismarı suçu için yapılan şüpheli müdafi atamaları verilerine göre, 205 atamanın 18-25 yaş aralığında, 259'unun ise 25-60 yaş aralığında bulunan sanıklar oluşturmuş. Toplamda ise 702 cinsel istismar sanığı kayıt altına alınmıştır."

'ERKEN YAŞTA EVLİLİK İNSAN HAKLARI İHLALİDİR'

Bölgede yaşanan erken yaşta evliliğin kadınların sırtlarına istenmeyen gebelikler, doğumda ve doğum sonrasında pek çok sağlık problemi, eğitimsizlik ile işsizlik yüklediğini söyleyen Aktaş, erken yaşta evliliğin insan hakları ihlali ve halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Aktaş, "Kız ve erkek çocuklarına karşı cinsel şiddetin gerçek boyutları, ancak buzdağının görünen yüzü kadar bilinmektedir. Yaşanan çocuk istismar ve ihmallerinin tekrar yaşanmaması için, yaşanan ihmal ve istismar vakalarının idari ve adli organlar nezdinde titizlikle takibi gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, STK’ler ve belediyeler ortak işbirliği yaparak aileleri bu konuda bilinçlendirmelidir. Şanlıurfa Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak tüm çocuk istismar davalarının titizlikle takipçisi olduğumuzu, bu olayların son bulana dek mücadele edeceğimizi belirtiriz" diye konuştu.