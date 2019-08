DHA YURT BÜLTENİ-15 

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un (38), eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülmesi protesto edildi. Meydanda toplanan 500 kişilik grup, basın açıklaması yaparken, Emine Bulut'un öldürüldüğü lokantanın önüne de karanfil bırakıldı. Geçen 18 Ağustos günü Menderes Caddesi'ndeki lokantada meydana gelen olayda, Makine ve Kimya Endüstri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Varan, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile karşılaştı. Varan, eski eşi ve kızını lokantaya soktu. Fedai Varan, tartıştığı Emine Bulut'u kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Fedai Varan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Bulut'un, olay yerinde kanlar içinde çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Kanlar içinde ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, kızı F.B.B.'nin de "Anne lütfen ölme" diye yalvardığı video, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Twitter'da #EmineBulut hashtagini TT'de ilk sırada yer aldı. Aralarında siyasi parti liderlerinin de bulunduğu binlerce kişi olayı lanetledi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile birçok kulüp, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. STK'LARDAN EYLEM Tüm Türkiye'de yankı uyandıran cinayet, olayın yaşandığı Kırıkkale'de protesto edildi. Sivil toplum örgütleri öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 500 kişi toplandı. Burada açıklama yapan Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Tümer Alptekin, "Tek egosunu kadınlar üzerinden göstermeye çalışan, kadına merhamet etmeyen, ne olduğu belirsiz kişilerin vahşetlerine şahit oluyoruz. Kadına şiddet toplumda meydana gelen bir kanserdir. Toplum olarak kamu ve kuruluşlarınca bu kanseri kesip atmak için farkındalık yaratmak, mazlumun sesini duyurmak, Türk milliyetçisi ve ülkücüler olarak asli vazifemizdir" dedi. 6 ay önce su kanalında ölü bulunan Sibel Gökbulut’un kardeşi Selcan Hoşnar da annesi ile eyleme katıldı. Selcan Hoşnar, "Bu nasıl bir insanlık, bu nasıl bir vicdan, ben idam istiyorum. Bu insanların dışarıda gezmesini istemiyorum, biz devlete sığınıyoruz" diye konuştu. İŞ ARKADAŞLARI DA KATILDI Emine Bulut'un hasta bakım annesi olarak çalıştığı rehabilitasyon merkezindeki çalışanlar da eyleme katılarak cinayete tepki gösterdi. 2 yıl Emine Bulut ile beraber çalışan Hümeyra Acır, "Şu an çok üzgünüz, sözün bittiği yer. Emine Hanım mükemmel bir hanımdı, gayet mütevazı biriydi, kendinden emin, karakteri sağlam düzgün bir insandı. Beraber çalıştığımız bakım evinde hastalarla ilgileniyordu, kendi isteğiyle ayrılmak zorunda kaldı, biz onu tekrar aramızda görmek istediğimizi söyleyerek haber gönderdi. Ancak nasip olmadı" dedi. Kalabalık, açıklamaların ardından ellerinde taşıdıkları 'Anne lütfen ölme, Emine Bulut' pankartı ve çeşitli dövizlerle olayın yaşandığı lokantanın önüne yürüdü. Burada kaldırıma Emine Bulut için karanfiller bırakıldı. Kalabalık, daha sonra olaysız dağıldı. SERBEST BIRAKILDILAR Öte yandan, olayın ardından Emine Bulut'un son anlarını cep telefonuyla görüntüleyip, videoyu sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. (19) ile arkadaşı M.A.'nın (22) emniyette işlemleri tamamlandı. Görüntüyü kaydeden B.Y. ifadesinde, görüntüyü sadece arkadaşı M.A.'ya gönderdiğini ileri sürdü. Haklarında 'soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme' suçundan işlem yapılan iki arkadaş, daha sonra emniyetten serbest bırakıldı. 2 KİŞİLİK KOĞUŞTA Fedai Varan'ın, kaldığı Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevi'nde 2 kişilik koğuşta kaldığı öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan kayyum atamalarının tamamen yasalara uygun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Nevşehir'de, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen '3'üncü AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Bölge Toplantısı'na, 12 kentin belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları ile yerel yönetim başkanları katıldı. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, birkaç ay geçmeden CHP'nin belediyecilik anlayışının ne olduğunun, oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladığını belirtti. CHP'nin belediyecilik karnesinin kirli olduğunu savunan Özhaseki, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile 'CHP belediyeciliği' demek, 'çöp', 'çukur', 'çamur' demektir. Birkaç aylık CHP belediyeciliğinde büyük ümitlerle iş başına gelenlerinin yüzünün boyasının nasıl aktığını hepimiz görüyoruz. İnşallah tüm partilerden seçilmiş belediye başkanlarının hepsi başarılı olur. Niye? 'Belediye' demek millete hizmet demek. CHP belediyeciliğinde geçmişe doğru baktığımızda bu zihniyetin başarılı olamayacağını görüyoruz. CHP belediyecilik karnesi yolsuzluklarla dolu. Tarihe geçmiş olan mahkeme kayıtlarında, bundan sonraki yüzlerce yıl, hala onların karşısına çıkacak olan en büyük yolsuzluklar, CHP'li belediyelerdedir. İSKİ skandallarını kimse unutmasın. Kocaeli'ndeki küçük bir barajın 3,5 milyar dolara devlete nasıl mal edildiğini hiçbir CHP'li izah edemez. Biz de yaptık Kayseri'de hem de elektrik üretiyor, kamuya bedeli yüzde sıfır." 'İDEOLOJİK SAPLANTI CHP'YE BAĞDAŞ KURMUŞ' Özhaseki, CHP'li belediyelerde işçi kıyımlarının ve sendika değiştirme için baskı uygulamasının yapıldığına vurgu yaparak, şöyle devam etti: "İdeolojik saplantı dediğimiz nesne CHP'nin içerisine bağdaş kurmuş, bir türlü atamıyorlar içlerinden. Seçimden önce Kılıçdaroğlu dahil, büyükşehir belediye başkan adayları dahil herkesin yüzüne, gözünün içine baka baka 'hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' dediler mi? demediler mi? 'Bu benim şeref sözüm' diye meydanlarda bağırdı mı bağırmadı mı? Hak-İş Konfederasyonu'na sordum, 15 gün önce aldığım rakam bin 50 garibanının işine son verdiler. Toplamda kendi sendikalarına geçmeleri için memurlara baskı yapmışlar. Birkaç gün içerisinde 20 bin memur da sendika değiştirmek zorunda kalmış. Ne oldu orada hidayete mi erdiler, hani şeref sözü idi, hani fakir fukaranın ekmeği ile oynamayacaktınız, gariban işe giderken onun ekmeği ile oynamayacaktınız, ne oldu? Sadece dün Medya A.Ş.'deki 50 kişinin işine son verdiler. Yalan CHP'nin genel siyaseti oldu. Algı operasyonları da bunların ustalıkları oldu. CHP'nin yazık ki rehberi yalan oldu. Bunun üzerine kurulu bir dünya. Ne kadar gider bilmem; çünkü gerçekliğin her zaman açığa çıkmak gibi, çok kısa sürede bilinmek gibi bir huyu var, çok kısa sürede ortaya çıkar." 'KAYYUM ATAMALARI YASAL ZEMİNDE GERÇEKLEŞTİ' Özhaseki, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma açılan HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'na kayyum atamasının tamamen yasalara uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Özhaseki şöyle konuştu: "HDP'li belediyelerin hizmet gibi bir şeyde gözü olmadığını biz biliyoruz. HDP'li üç belediye başkanlıklarına kayyum atanması ile ilgili suçlama nedir? Birincisi terör örgütüne ya liderlik ya üye olmak veya yardım ve yataklık yapmak, ikincisi suçu ve suçluyu övme, terörün propagandası yapmak ve üçüncüsü de görevi kötüye kullanmak. Bunun için Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında İçişleri Bakanlığı 31 soruşturma ve kovuşturma başlatılmış. Seçilmiş HDP'li belediye başkanları teröristlerin cenazelerinde boy gösteriyor. Bunu hiç saklamıyorlar. Öğretmenlerimizi, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazesinde boy gösteriyorlar. Görev yaptıkları belediyelerde askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden teröristlerin isimlerini sokağa, caddeye vermeye başlamışlar. Şehit yakınlarını işten atıp, teröristlerin yakınlarını işe almışlar. KYK ile devlet memurluğundan atılan tüm memurları işe alıp, belediyedeki tüm işleri onların kontrolü ile götürmeye başlamışlar. Eş başkanlık sistemi getirmişler. Bunu nasıl bir statü içerisinde yapabiliyorlar. Kanunlarımızda böyle bir sistem yok. Türk bayraklı tüm logoları kaldırmaya başlamışlar." 'SEÇİLMİŞ OLMAK SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAZANMIŞ OLMAK DEĞİLDİR' Özhaseki, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına ilişkin olarak yapılan eleştirilere de "Bu konuya muhalif edenler, 'Seçilmiş insan iş başından uzaklaştırılabilir mi? Demokratik ortama bu aykırı ve bu konuda mahkeme kararı mı var' şeklinde eleştiriler getiriyorlar. Bizim için seçim kutsal. Seçilmiş olmak suç işleme özgürlüğü verir mi, her istediğinizi yapabilir misiniz? Bu millete hizmet etmek için görev yapıyoruz. Bunun dışına çıkarsanız kanuna aykırı iş yaparsanız kanun gelir yakanızdan tutar" diye konuştu.

==========================

Down sendromlu Canan'ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu

Eskişehir'de down sendromlu Canan Düzenli'nin (36) beyaz gelinlik giyme hayali, ailesinin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen temsili düğünde gerçek oldu. Düğüne gelinliğiyle gelen Düzenli, yakınlarıyla birlikte gönlünce eğlendi.

Eskişehir'de down sendromlu Canan Düzenli'nin beyaz gelinlik hayali gerçek oldu. Ailesi temsili düğün hazırlarken, Tepebaşı Belediyesi de Çamlıca Deneyimli Kafe'yi tahsis ederek destek oldu. Evinden beyaz gelinlikle çıkan Canan Düzenli, düğün alayıyla şehirde tur attıktan sonra düğün salonuna geldi. İlk dansını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile yapan Düzenli'nin mutluluğu yüzünden okundu. Davetlilerle çiftetelli oynadıktan sonra elindeki çiçek buketini fırlatan Canan Düzenli, hayalindeki düğünü gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşadı. Çocukluğundan beri gelin olmanın ve gelinlik giymenin hayali olduğunu söyleyen Canan Düzenli, "Böyle bir düğünü her şeyden çok istiyordum. Belediye Başkanı ile dans ettim. Her şey için çok teşekkür ederim, çok mutluyum" dedi. Kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan annesi Bahriye Düzenli, ise destek olanlara teşekkür ederek, "Çok mutlu oldum. Bize destek olanlara her şey çok teşekkür ederim. Kızımın senelerdir kurduğu hayali gerçekleştirdikö şeklinde konuştu.

Abla Nurcan Tokuşlu, kardeşinin gelinlik hayalini sürekli kendilerine anlattığını belirterek, "Bu hayalini hep dinliyorduk kardeşimden. Biz de çok istediğini biliyorduk ve bir girişimde bulunalım dedik. Bu kafeyle ilgili Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile görüştük ve kendisi çok büyük destek verdi bize. Sonrasını da biz aile olarak organize etmeye çalıştık" dedi. Temsili düğünde Canan Düzenli ve yakınları müzik eşliğinde eğlenerek günün keyfini çıkardı.