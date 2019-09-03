DHA YURT BÜLTENİ - 15

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Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mucahit CEYLAN

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Yaylalara yapı malzemesi ve iş makinelerinin çıkarılması yasaklandı

Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle kaldırılan salıncaklar ve Ayder Koruma ve Yenileme Projesi'ne ilişkin, "Salıncakları kestikten sonra gerek Ayder gerek Rize ilinde tüm alanda bizim yüksek korttaki alanlarımız orman ve yayla. Rize’de de Doğu Karadeniz’de de böyle. Bu alanların aynı zamanda bazıları koruma alanları, SİT alanları, tabiat parklarıyla, milli parklarla çakışıyor. Sayın valimizin talimatlarıyla birlikte bu alanlara yapı malzemesi veya iş makinesi, herhangi bir idareden izin almadan çıkarılması kesin emirle yasaklanmıştır. Buradaki maksadımız vatandaşlarımızın gelişi güzel kaçak yapılaşmaya tenezzül etmemesi içindir. Bu konuda gerekli çalışmalarımızı yaptık. Duyurularımızı da gerekli yerlere yaptık" dedi.

Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilip, dün sabah saatlerinde başlatılan çalışmalarla söküm işlemi tamamlanan salıncaklar ve bölge için başlatılan Ayder Koruma ve Yenileme Projesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Salıncakların Ayder'den tamamen kaldırıldığını belirten Bebek, "Sayın bakanımızın talimatlarıyla öncelikle vatandaşlar için Ağustos sonu itibariyle kaldırılması kendilerine bildirilmiş, bu konuda bizlere de eğer kaldırılmadığı takdirde tarafımızca kaldırılması talimatını vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da son ziyaretinde bu konuyu zikrettiği malumunuzdur. Bunun üzerine biz de Çamlıhemşin Belediyemize konu hakkında bu bölgede yaklaşık 25 adet salıncağı kaldırılması konusunda vatandaşları son kez ikaz ederek mağdur olmamaları, masraflarının yüzde 20 fazlasıyla kendilerinden tahsil edilmemeleri adına tebligatta bulunarak vatandaşlarımızın bu salıncaklarını ortadan kaldırmalarını istedik. Bu da etkili oldu. Bunun üzerine 12 adet salıncak kaçak yapı sahiplerince müdahale beklemeden kendilerince kaldırıldı. Bu güzel bir gelişme. 2 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde burada salıncakları kaldırmak üzere mahalleye çıktığımızda 12 salıncak sahibinden hariç 7 salıncak sahibi vatandaşımız bize gelerek konudaki kararlığımızı görünce kendilerinin kaldırmalarını istediler ve bizde akşama kadar müsaade ettik. Bu şekilde toplam 25 adet salıncağın 19 tanesi vatandaşlarımızın kendilerince kaldırılmıştır. Kalan 6 salıncakta bizim tarafımızdan kesilmek suretiyle gerçek Ayder hüviyetine dönecek şekilde alan temizliği yapılmıştır" dedi.

'KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMASI BAŞLATTIK'

Bölgede, salıncakların kaldırılmasıyla oluşan çukurlarda topraklama ve çimlendirme çalışması başlatıldığını kaydeden Bebek, "Amacımız burada insanları mağdur etmek değil, Ayder’in doğal ekolojik kimliğine uygun dönüşüm projesini tamamlamak üzere yeni daha güzel Ayder ortaya çıkarmak üzere alanın tamamıyla ilgili katılımcı bir anlayışla bu alanı yönetmektir. Tabi burada vatandaşlarımız sayın bakanımızın alanı ziyaretinde özellikle yıktığımız salıncakların birinci derecede SİT alanı olması nedeniyle bu alanda yıllarca istifade edemediklerini, etrafındaki diğer parsel sahiplerinin otel yaparak kazanç sağladıklarını ve kendilerinin de mağdur olduğunu, bu mağduriyetlerini ancak bu şekilde ortadan kaldırabildiklerini söylediler. Bunun üzerine bakanımızın talimatı üzerine biz festival alanı olarak da bilinen alanda kamulaştırma çalışmalarına başladık. Kesin rakam olmamak üzere bu alanda yaklaşık 36 adet parselin önümüzdeki 2 ay içerisinde kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak bu alandaki vatandaşların kendi parselleri olan bu parsellerdeki mağduriyetleri de ortadan kalkacaktır. Hem Ayder’in doğal güzelliğinin korunması adına bir çalışma olacaktır, hem de Ayder’in gerçek sahibi olan Ayder'lilerin de mağduriyetleri bu şekilde ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

'AYDER PROJESİNİN 2 AŞAMASI VAR'

Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yürütülen Ayder Kentsel Koruma ve Yenileme projesine ilişkin de bilgi veren Bebek şunları söyledi:

"Bakanlığımız TOKİ bünyesinde Ayder’de kentsel koruma ve yenileme projesi yürütülmektedir. Bu projenin öncelikle 2 aşaması var. Biz Ayder’in ekolojik değerlerini ve gerçek kimliğini korumak adına bu projeyi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu yöndedir. Amacımız kesinlikle Ayder’de betonlaşma, yapılaşma değil, tam aksine kaçak yapıların azaltılması, yapılaşma ve mevcut yapının da azaltılmasıdır. Bu amaçla iki noktadan projenin uygulanmasına başlanmıştır. Bunlardan birincisi Ayder’in girişindeki alanda otopark sorununu çözmek üzere yeraltında yapıldığında görülmeyecek, üzeri yeşil örtü ile kaplı yeraltında otopark projesidir. İlk etapta yapılacak olan otopark projesidir. Bu bittiği zaman üzerinden geçen vatandaşlar otoparkı görmeyecek bile. Tamamen ekolojik, doğal örtüye uygun, yerin altında kalan bir otopark olacaktır. İkinci etaptaki uygulama ise kaplıca olarak bilinen yerde yapılacak olan yataklı turizm merkezi, ticari merkezdir. Proje bu şekilde ilerleyecek"

'TALEP VARSA DEĞERLENDİRİLİR'

Kaçak yapılaşmaya asal müsaade etmeyeceklerini ifade eden Bebek şöyle devam etti:

"Orada kesinlikle betonlaşma, ilave yapılaşma değil, tam aksine oradaki mevcut yapılaşma ve betonlaşmanın azaltılarak daha modern, daha güzel yöresel mimariye uygun Ayder’in turizm potansiyelini ileriye taşıyacak bir dönüşüm, yenileme projesi uygulamaktır. Yani bizim bu festival e diğer alanlarda söktüğümüz salıncaklar burada bir yapılaşma için değil, oradaki yeşil doğanın, ağaçların, bitki örtüsünün daha sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için alanın eski halindeki hüviyetini ortaya çıkarmaktır. Orada yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kaldırılan salıncaklar için bir talep olursa, bu alanda bir ihtiyaç varsa, uygun bir alanda ihtiyacı karşılamak üzere valilik, kaymakamlık, belediyenin karar alması gerekmektedir. Vatandaşların böyle bir talebi varsa bu konun değerlendirilmesi gerekir."

'YAPI MALZEMELERİ VE İŞ MAKİNELERİNİN GİRİŞİ YASAKLANDI'

Bölgede alınan karar kapsamında, koruma alanları, SİT alanları, mera alanlara yapı malzemesi ve iş makinelerinin izinsiz çıkmasının yasaklandığını da aktaran Bebek, "Salıncakları kestikten sonra gerek Ayder gerek Rize ilinde tüm alanda bizim yüksek korttaki alanlarımız orman ve yayla. Rize’de de Doğu Karadeniz’de de böyle. Bu alanların aynı zamanda bazıları koruma alanları, SİT alanları, tabiat parklarıyla, milli parklarla çakışıyor. Sayın valimizin talimatlarıyla birlikte bu alanlara yapı malzemesi veya iş makinesi, herhangi bir idareden izin almadan çıkarılması kesin emirle yasaklanmıştır. Buradaki maksadımız vatandaşlarımızın gelişi güzel kaçak yapılaşmaya tenezzül etmemesi içindir. İlgili idaresinden ruhsat ve izin almak kaydıyla yapı yapmak istiyorlarsa bu şekilde bu alanlara gerek iş makineleri veya yapı malzemelerinin çıkarılmasına müsaade edilecektir. Bu konuda gerekli çalışmalarımızı yaptık. Duyurularımızı da gerekli yerlere yaptık." ifadelerinde bulundu.

AYDER'DEKİ SALINCAKLAR KALDIRILMIŞTI

Çamlıhemşin ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi de uygulanacak ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışmalara yol açmıştı. Yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermiş, Rize Valiliği de harekete geçmişti. Valilik tarafından salıncakların kaldırılması için sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta yaptığı bölge ziyaretinde de "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek tepki gösterdiği salıncaklar, dün sabah saatlerinde başlatılan çalışmaların ardından kaldırılmıştı.