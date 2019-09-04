DHA YURT BÜLTENİ - 15

Oyun parkında ölen Duru'nun ilahi söylerken görüntüleri ortaya çıktı MERSİN'de, ailesi ile gittiği restorandaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan'ın ilahi söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Serbest bölgede işçi olarak çalışan ve 30 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan Zafer Tan (45), akşam yemeği için eşi Nilgün (37) ve kızları Duru (5) ile Duygu'yu(15) Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki restorana götürdü. Yemek sonrası Duru, ablasının yardımı ile oyun parkında bulunan oyuncak helikoptere bindi. Bir süre sonra çocuklarının hareket etmediğini fark eden aile, panikle 112 Acil'i aradı. Ambulansla hasteneye kaldırılan Duru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlenen Duru, 31 Ağustos günü Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Duru'nun ilahi söylerken çekilen görüntülerine ulaşıldı. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüde Duru, 'Yollarında yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında' dizelerini içeren Medine'nin Yollarında isimli ilahiyi söylerken görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Duru'nun ilahi söylemesi

- Oyun oynarken

- Olayın yaşandığı oyun parkının görüntüleri

- Duru'nun ve oyuncak helikopterin fotoğrafları SÜRE: 01'58" BOYUT: 197 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ================ Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: Beni aldattı AFYONKARAHİSAR'da hükümlü bulunduğu cezaevinden nakil için verilen izinde geldiği Konya'da, 5 çocuğunun annesi Birsen Mıngır'ı (48), birlikte yaşadığı adamın evini ateşe vererek, dışarı çıkmasını sağladıktan sonra tüfekle vurarak öldüren Ali Mıngır (45), saklandığı evde yakalandı. Cinayeti çevresinin baskısı üzerine işlediğini itiraf eden Mıngır, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Namusumu temizledim, namusumu. Beni aldattı. Pişmanım" diye yanıt verdi. Olay, dün saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. 2017 yılında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan Ali Mıngır, geçtiğimiz temmuz ayında Afyorkarahisar Bolvadin Açık Cezaevi'ne nakledildi. Mıngır hakkında Niğde Açık Cezaevi'ne nakil kararı verildi. Açık cezaevi hükümlüsü olması nedeniyle 2 gün yol izni verilerek, Niğde'deki cezaevine gidip teslim olması istenilen Ali Mıngır, Konya'ya geldi.

PENCEREYE TIRMANIP İÇERİYE BENZİN DÖKMÜŞ Ailesinin yaşadığı Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki eve gelen Ali Mıngır, kendisine ait ruhsatsız tüfeği alıp, taksiyle 30 yıllık eşi Birsen Mıngır'ın birlikte yaşadığı B.D.'nin evine gitti. Taksiyi eve 300 metre kala durduran Mıngır, birinci kattaki dairenin arka pencerine tırmandı. Ardından da pet şişe içerisindeki benzini eve döküp, ateşe verdi. ADAM KAÇINCA VURAMAMIŞ Evde yangın başlarken Mıngır, binanın giriş katında eşi ile B.D.'nin dışarı çıkmasını bekledi. Dışarıya ilk olarak, B.D.'nin 9 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğu çıktı.Çocuklara ateş etmeyen Mıngır, daha sonra dışarıya koşan Birsen Mıngır'ı tüfekle sırtından vurdu. Arkadan gelen B.D. ise silah sesleri üzerine eve döndü. Ali Mıngır, geldiği taksiye binerek, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birsen Mıngır, ambulansla götürüldüğü Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 AYDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ Kaçan kocanın peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ifadesine başvurduğu B.D., Birsen Mıngır ile daha önceden ilişkisi olduğunu, son 4 aydır da birlikte yaşadıklarını anlatarak, "Yangın çıkınca dışarı çıktık. Birsen öndeydi ve silah sesi geldi. Birsen vurulup, yere düşünce ben tekrar eve döndüm" dedi.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI Polis, Ali Mıngır'ın bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Dün akşam söz konusu adrese operasyon düzenleyerek, Mıngır'ı gözaltına aldı. Suç aleti tüfek de ele geçirildi. Evi ateşe verdikten sonra düştüğü öğrenilen Ali Mıngır, kaburgalarındaki çatlak nedeniyle hastanede tedavi edildi. SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFLARINI GÖRMÜŞ Polisteki sorgusunda eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini, B.D.'nin sosyal medya hesaplarında da eşiyle çekilmiş fotoğrafları gördüğünü belirten Ali Mıngır, "Cezaevinden çıktıktan sonra Konya'ya geldim. Eşimin B. ile olan ilişkisini öğrendim. B.'nin sosyal medya hesaplarında eşimle yakınlaşmış fotoğraflarını ve uygunsuz yazılmış cümlelerini gördüm. Çevrem de bu konuda bana baskı yapıyordu. Bir bidona benzip koyup, tüfekle birlikte B.'nin evine gittim. Cama tırmanarak içeri benzin döküp, evi ateşe verdim. Kapının önüne çıkmalarını bekledim. Birsen çıkınca da ateş ettim. Geldiğim taksiye binerek olay yerinden uzaklaştım"dedi. 'PİŞMANIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Mıngır, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Namusumu temizledim, namusumu. Beni aldattı. Pişmanım"dedi. Ali Mıngır'ın eşinin isminin baş harfini koluna dövme olarak yaptırdığı görüldü. Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartılması

- Gazetecilerin sorusunu cevaplaması

- Olay yerinden detay Haber- Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA) =================================== Eşi ve kayınbiraderini öldürmeye gittiği öne sürülen genci annesi yakalattı AKSARAY'da telefonda tartıştığı, bir süre önce evi terk eden eşi Kezban Ç. ile kayınbiraderi Hasan Hüseyin S.'yi öldürmek için yola çıkan Koray Ç. (29), annesi Zehre Ç.'nin ihbarı üzerine yakalandı. Gözaltına alınan Koray Ç.'nin otomobilinde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi. Konya'da oturan 6 ve 8 yaşlarında iki çocukları bulunan Koray ve eşi Kezban Ç. çifti, bir süre önce tartıştı. Kezban Ç., tartışmanın ardından evi terk edip Aksaray'ın Ortaköy ilçesine giderek ailesinin evine yerleşti.

Koray Ç., dün akşam saatlerinde eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S. ile telefonda tartıştı. 'Bekleyin geliyorum' diyerek telefonu kapatan Koray Ç., annesi Zehra Ç.'ye, "Anne hakkınızı helal edin. İkisini de temizleyip geleceğim" diyerek, yanına tüfek ve bıçak alıp, 42 AAT 550 plakalı otomobiliyle Aksaray'a gitmek üzere yola çıktı. Zehra Ç. Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlunun eşi ve kayınbiraderini öldürmek amacıyla Aksaray'a gitmek için yola çıktığını söyledi. Bunun üzerine Aksaray polisine haber verildi. Önlem alan ekipler, dün saat 23.30 sıralarında kent merkezi girişinde Koray Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Koray Ç., eşinin aralarında çıkan tartışmanın ardından Aksaray'daki kayınpederinin evine geldiğini belirterek, "Eşim ve kayınbiraderimle telefonda tartıştım. Sinirlenip, yola çıktım. Öldürme gibi niyetim yok" dedi. SERBEST BIRAKILDI

Polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakılan Koray Ç. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' ile 'Tehdit' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen silah ve bıçağın fotoğrafı

- Emniyet Müdürlüğü binasının dışından detay Haber - Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA) ============================= Rize'de heyelan altında kalan 4 otomobilden 2'sine ulaşıldı RİZE'de sağanak yağış sırasında meydana gelen heyelanda çöken istinat duvarının altında kalan 4 araçtan 2’sine ulaşıldı. Tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesi altında ezilen araçlar hurdaya dönerken, diğer araçlara ulaşmak ve bina çevresinde hafriyat çıkarma çalışması da devam ediyor. Boğaz Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında sağanak sırasında meydana gelen heyelanda Yamaç Evler Sitesi'nin istinat duvarı çöktü, park halindeki 3 otomobil toprak altında kaldı. 12 katlı, 48 daireli sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği alanda toprak altında kalan otomobillerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

2 ARACA ULAŞILDI Şu ana kadar alandan yaklaşık 500 kamyon toprak çıkarılan siteden, toprak altında kalan 4 araçtan 2'sine ulaşıldı. Tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesi altında ezilen araçların hurdaya döndüğü dikkat çekti. 'BİNANIN TEMELİNDE SIKINTI YOK' Bina sakinlerinden Ali Kuleli, ekiplerce yürütülen incelemelerde binanın temelinde bir sorun olmadığını söyledi. Kuleli, "Binanın gözle görülen taşıyıcı sisteminde en ufak sıkıntı görmüyor. Arkadaşlarla beraber muayene için içeriye girdik. Taşıyıcı kolonlarda hiçbir sıkıntı yoktur. Binanın sol tarafında bulunan yönetici ofisinin tuğla kısmı zarar görmüştür" dedi. ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Öte yandan site önünde biriken toprak yığının kaldırılması için belediye ekiplerinin 3 iş makinesi ve 9 kamyon ile başlattığı çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 25 bin ton toprak çıkarılan alanda, çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Bu arada Rize Valisi Kemal Çeber de geldiği bölgede çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı, site sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İş makinesi çalışması

-Vali Çeber inceleme

-Araçların görüntüsü

-Çevreden genel görüntüler HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ RİZE,(DHA)- ============================== 'Tutunacak dalım yok' diyerek inşaattan atlayan Aysun toprağa verildi AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, çatısına çıktığı 3 katlı inşaattan, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu arkadaşına "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendisini boşluğa bırakan Aysun A.'nın (16) cenazesi toprağa verildi. Dinar merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan Zahire Pazarı yakınlarındaki 3 katlı inşaatın çatısına, dün saat 18.30 sıralarında genç kızın çıktığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, ekipler olay yerine ulaşmadan kısa süre önce Aysun A., çevredekilerin uyarılarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Sırt üstü düşen genç kız, ağır yaralandı. Aysun A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aysun A.'nın cansız bedeni, morga konulurken, intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aysun A.'nın 14 yıllık arkadaşı olduğunu belirten S.D., polise verdiği ifadesinde, olaydan önce kendisini cep telefonuyla görüntülü arayan genç kızın, "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendisini boşluğa bıraktığını anlattı. S.D., arkadaşının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini aktardı. Aysun A.'nın cenazesi, Dinar Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Aysun A. için Dinar Merkez Ulu Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Aysun A., Dinar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aysun A.'nın, birkaç yıl önce babasını kaybettiği, Dinar'da annesi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze töreninden görüntü

- Cenazenin aracı konulması

- Aysun A.'nın fotoğrafı HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) ============================== 112 acil çağrı merkezi ile GAMER hizmete girdi ZONGULDAK’ta 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmete girdi.