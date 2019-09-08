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DHA YURT BÜLTENİ-15 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 18:03 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede (2) ADLİ KONTROLLE SERBEST  Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında, bina önünde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö.

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında, bina önünde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. (40), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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Mardin'deki çatışmada yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu

Mardin'in Ömerli ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı, tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Ömerli'nin Kömürlü ile Nusaybin'in Küçükkardeş mahalleleri arasında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit olurken, güvenlik korucusu Evren Başçı da yaralandı. PKK'lı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan Başçı, tedaviye alındığı Mardin Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Güvenlik korucusu Evren Başçı'nın cenazesi, akşam saatlerinde, Artuklu ilçesine bağlı Sefa Mahallesi'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (6)

SAVCILIKTAN HDP'Lİ YÖNETİCİLERE SORUŞTURMA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ailelerin, kayıp çocuklarının bulunması için il binası önünde oturma eylemi başlattığı HDP'nin il ve ilçe yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılığından yapılan açıklamada, oturma eylemini sürdüren ailelerin korunması için emniyet birimlerine talimat verildiği de belirtilerek, şöyle denildi:
"Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, çocuklarının PKK terör örgütünün elinden kurtarılmasıyla ilgili oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşları tarafından, eylemlerini bitirmeleri için tehdit edildikleri ve çocuklarını kandırarak terör örgütüne HDP’lilerin götürdüğü şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bilindiği üzere PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemleri Hacire Akar'la başlamış ve akabinde 15 ailenin daha katılımıyla büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte ailelere ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak Emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır."

DİYARBAKIR/DHA

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Ölen annelerinin başında duran yavru köpekler barınağa götürüldü

Ağrı'da, ölen annelerinin başında duran yeni doğmuş 9 köpek yavrusuna belediye sahip çıktı. Belediye Başkanı Savcı Sayan yaşanan bu durum karşısında duyduğu üzüntüyü sosyal medyadan yayımladığı mesajla dile getirdi.

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını toplamek için başlattığı çalışmada yürükleri sızlatan bir durumla karşılaştı. Arazide çalışmalarını sürdüren ekipler tarlada belirlenemeyen bir nedenle ölen anne ve yeni doğmuş 9 köpek yavrusuyla karşılaştı.
Ölen annelerine sarılmış bir halde bulunan köpelekler görevliler tarafından annlerinin yanından alınarak barınağa götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen eniklerin karınları doyuruldu. Oldukça sağlıklı görülen enikler barınğın maskotu oldu.
Belediye Başkanı Savcı Sayan yaşanan bu üzücü olay karşısında duygularını sosyal medyadan yayımladığı mesajla dile getirdi. Sayan şu ifadelere yer verdi:
"Sokak hayvanlarını toplayıp barınağa getirmek için çalışma yapan belediyemiz veterinerlik müdürlüğü arazide acı bir durumla karşılaşmış. Ölmüş annelerinin başında adeta ağlayan yavruların görüntüsü insanım diyen herkesi, hepimizi ağlatmıştır. Yavrular barınakta belediyemize emanet."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Barınağın genel görüntüsü
-Eniklerin süt içmesi
-Başkanın sosyal medyada payaşlatığı yazı
-Köpekler ölen annelerinin başında dururken

Haber- kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

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