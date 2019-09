DHA YURT BÜLTENİ - 15

Görüntü Dökümü

Serviste ölen öğrenci Ayşe Korkut, toprağa verildi

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, kavşakta her iki sürücünün ışık ihlali yapması sonucu öğrenci servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada ölen Ayşe Korkut (17), toprağa verildi. Kazada yaralı kurtulan arkadaşları ve ailesi, cenazede gözyaşını tutamadı. Baba Murat Korkut, "Servis şoförlerinin deneyimli olmasını istiyorum. Bizim canımız yandı, başkaları zarar görmesin. Dikkatsizliğin sonucu evladımızı kaybettik. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Kaza, dün (çarşamba) saat 09.00 sıralarında, Muğla-Fethiye karayolu Gazi Bulvarı girişinde meydana geldi. Dalaman'dan Ortaca ilçe merkezi yönüne giden Şeref Akkaya yönetimindeki 48 S 5561 plakalı, özel bir kolejde okuyan lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Cumhur Karataş yönetimindeki 48 EG 985 plakalı damperli kamyon kavşakta çarpıştı. Sol yandan aldığı darbeyle minibüste ağır hasar oluştu. Servisteki Uğur Kara, Çalhan Özüdoğru, Nesrin Korkmaz, Şahin Utku Gören, Ayşe Korkut, Emre Can Evevciler, Sıla Kaba, Gülçin Akıner, Kağan Can, Asya Çetin, İrem İpek Aydın, Mestan Metehan Doğrucan, Efekan Akgün, Osman Talha Kargın, Şevval Dikmentepe, Beyza Minna Gülgün, Berfin Şahin, Osman Çığan, Gökhan Güçlü ve Selami Gümüş adlı 20 öğrenci ile araç sürücüleri Cumhur Karataş ve Şeref Akkaya yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan lise son sınıf öğrencisi Ayşe Korkut (17) yaşamını yitirdi.

OKULU ARAYINCA KAZAYI ÖĞRENDİLER

Bir otelde teknik personel baba Murat Korkut (47) ve Dalaman Havalimanı'ndaki bir satış mağazasında satış elemanı anne Meral Korkut (49), 2 kız evlatlarından büyük olanının ölüm haberiyle yıkıldı. Korkut çiftinin, Dalaman Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Betül Korkut (16) adlı bir kızlarını daha bulunduğu öğrenildi. Öte yandan anne Meral Korkut'un, yaşanan olaylar yüzünden adı 'ölüm virajı'na çıkan yoldaki kazayı bir arkadaşından öğrenince, okulu aradığı, kazaya karışan serviste kızının da olduğunu öğrendiği, evladının yaralandığı bilgisi üzerine gittiği hastanede de acı haberi aldığı ortaya çıktı.

İHLAL YAPAN 2 SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI

Kaza sonrası yaralanan araç sürücüleri minibüs şoförü Şeref Akkaya ile kamyon şoförü Cumhur Karataş, taburcu edildi. Ardından 2 sürücü de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen Akkaya ile Karataş, tutuklandı. Kaza raporunda servis minibüsünün tali yoldan sola, Ortaca yönüne dönerken, kırmızı ışıkta geçtiği, kamyonun ise Muğla yönünden Fethiye yönünü giderken ışık sarıdan kırmızıya döndüğü sırada geçerek ışık ihlali yaptığı bilgisi yer aldı. Kazada yaralanan öğrencilerin polise verdiği ifadede, "Şoför amcaya, 'kırmızı ışıktan geçtin' diye bağırdıktan sonra kaza oldu. Büyük korku ve panik yaşadık. Sürücü dikkatli olsaydı, bunların hiçbiri olmayacaktı" dedikleri öğrenildi.

BABA KORKUT: BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKALARI ZARAR GÖRMESİN

Ayşe Korkut'un cenazesi ise, dün hastane morgundan Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası cenaze, bugün yakınlarına teslim edildi. Ayşe Korkut'un naaşı, Dalaman ilçesi Şehit Kubilay 3'üncü Sokak'taki evinin önüne getirildi. Cenaze namazı da burada kılındı. Ayşe Korkut'un tabutu, evin arka bölümündeki geniş arsaya konulan masanın üzerine yerleştirildi. Tabutun üzerinde bir eşarp konuldu. Bu sırada baba Murat Korkut, anne Meral Korkut, kız kardeşi İrem Betül Korkut'un ayakta durmakta zorlandığı gözlendi. Anne ve baba, getirilen sandalyeye oturtuldu. Ayşe Korkut'un kazada yaralanan ve tedavi sonrası taburcu olanların da aralarında bulunduğu birçok sınıf arkadaşı, derin bir üzüntü ile cenazeye katıldı.

Cenazede fenalaşanlara, sağlık görevlileri müdahale etti. Acılı baba Murat Korkut, "Servis şoförlerinin deneyimli olmasını istiyorum. Bizim canımız yandı, başkaları zarar görmesin. Dikkatsizliğin sonucu evladımızı kaybettik. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Cenaze namazına Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Kemal Tayfun Çanlı, Dalaman İlçe Jandarma Komutanı İlhan Evcimen ve Dalaman Emniyet Müdürü Namık Söylemez, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Dalaman Müftüsü Hasan Yozgat, saat 15.30 sıralarında, cenaze namazını kıldırdı. Ardından cenaze, tekrar Büyükşehir Belediyesi Cenaze aracına götürüldü. Bu sırada anne Meral Korkut, "Yavrumu götürmeyin" diye feryat etti. Annenin feryadı, yürek dağladı. Ayşe Korkut daha sonra Şerefler Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

ÖĞRENCİLER ŞOFÖRÜ UYARMIŞ

Minibüsteki kazada yaralanan, taburcu olunca arkadaşının cenaze törenine katılan öğrencilerden Utku Şahin, "Işıkta bekliyorduk. Emre Can isimli arkadaşım şoföre, 'Ağabey kırmızı ışık yanıyor. 6-7 saniye önce neden geçtin' uyarısında bulundu. Ben de o sırada ayağa kalktım. Kamyonu teğet geçeriz diye düşündüm. Sonrasında gözümü hastanede açtım" dedi.