DHA YURT BÜLTENİ - 15

Foça kıyılarındaki petrol atıkları için başlatılan çalışmalar sürüyor İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu petrol atıklarının körfeze dökülerek, rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gencelli sahili kıyılarına ulaşmasının ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. İşçiler, 8 kilometrelik kıyı şeridinde petrolün bulaştığı kayaları siliyor, atıkların bulaştığı çakılları çöp poşetlerine doldurarak alandan çıkarıyor.

Aliağa'daki bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu, körfeze dökülen petrol atıklarının Foça'nın Gencelli sahillerine ulaşmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 29 Eylül Pazar günü temizlik çalışması başlatıldı. Özel bir firma tarafından 100 kişilik ekiple başlatılan çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 8 kilometrelik sahil şeridini etkileyen petrol atıklarının temizlenmesi için sürdürülen çalışmaların yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinlerinden Foça Çevre Kültür Platformu Dönem Sözcüsü Bahadır Doğutürk, kötü kokunun hala devam ettiğini belirterek, "Havanın durgun olması, kirliliğin kıyıya vurmasını engelliyor ama dalga çıktıkça bazı kıyılara kirlilik yansıyor. Çalışmalar çok da yeterli değil. Belli bir ekipman yok. Bu işler için profesyonel temizlik firmaları var ama onları burada görmedik. Biraz amatörce çalışma yapılıyor" dedi.

'DENİZE GİREMİYORUZ, DENİZ ÜRÜNLERİNİ TÜKETEMİYORUZ'

Bölgedeki kirliliğin önüne geçilmesi için acil önlemler alınması gerektiğine değinen Bahadır Doğutürk, şöyle dedi:

"Bütün mesele buradaki kirliliğin önüne geçmek, bunun için de acil önlemler almak gerekiyor. Bu kirliliğe hangi firmanın neden olduğundan ziyade bu bölgede kirletici tesislerin son derece fazla olması dikkate alınmalı. Bugün bir firma kirletiyor, yarın başka bir firma kirletecek. Bizim üzerinde durmamız gereken, bu hassas bölgede acil eylem planının olması. Burası birinci derece deprem bölgesi. Eğer bir sarsıntı olursa, bir yağmura teslim olan firmalar nasıl önlem alacaklar, bunu bilmiyoruz."

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kocaahmetoğlu da, hayat kalitelerinin düştüğünü ifade etti. Buradaki sanayi tesisleri veya gemiler için önlem alınması gerektiğini belirten Mustafa Kocaahmetoğlu, "Gelen atıklar kıyıya ulaşmadan önce engellenebilirdi. Daha temiz bir bölge, daha temiz bir doğa istiyoruz. Bu durum bizim yaşam kalitemizi olumsuz şeklide etkiliyor. Nefes almakta zorluk çekiyoruz. Denize giremiyoruz. Denizden çıkan ürünleri tüketemiyoruz. Çevreye daha duyarlı olunmasını ve fabrikaların arıtma tesislerinin kontrol altında tutulmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan kıyıda yapılan çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Foça'daki kıyı temizliğinden görüntü

-İşçilerin kıyıdaki kayalıkları silmesi ve atıkları poşetlere koyması

-Vatandaşlar ile röp.

-Anons

-Genel ve detay görüntü Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera:Melis KARAKUZULU/ İZMİR, (DHA) ================= Diyarbakır'da kitap fuarına 5 günde 100 bin ziyaretçi Diyarbakır'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen kitap fuarını, 5 günde 100 bin kişi ziyaret etti. Tüm Fuarcılık Yapım (TÜYAP) Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektrikci, kitap fuarına olan ilginin geçen yıllara oranla arttığını söyledi.

Diyarbakır Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğruyor. 28 Eylül'de kitapseverlere 7'nci kiz kapısını açan fuarı, 5 günde 100 bin kişi ziyaret etti. 130 yayınevi ile 250 yazarın katıldığı ve 6 Ekim'e kadar açık kalacak fuara 200 bin ziyaretçi bekleniyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, fuara gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, "Biz bu kentin fuarlar kenti olma potansiyelinin olduğunu sürekli ifade ediyoruz. Hele bazı fuarlar vardır ki, tamamen kentin coğrafyası ile örtüşen fuarlardır. Kitap fuarı tam da böyle bir fuardır. Üç yıl aradan sonra geçen yıl, ilk düzenlediğimizde 109 bin ziyaretçi fuarımıza geldi. Bu yıl 9 güne çıkarttık fuarımızı yani, iki hafta sonunu koyunca bu hedefin 200 bine yaklaşacağını net olarak söylüyorduk ve bugün 5'inci gündür, dönüp baktığımız zaman 100 bine yakın ziyaretçiyi yakaladık. 4 günlük bir zamanımız var. Tabii ki çok önemli, kent için çok önemli, kentin zaten hem okuyan hem bu tür sosyal etkinliklere fuar etkinliklerine ilgi gösteren bir kimliğin olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Burada tabii ki çok farklı yayınevleri var. Fuar sadece Diyarbakır'a hitap eden bir fuar da değil. Bunu görmemiz gerekiyor. Gelecek yıl da hem yayınevi sayısı artacaktır hem de ziyaretçi sayısı artacaktır" dedi.

FUAR VE KONGRELER KENTİ

TÜYAP Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektrikci ise Diyarbakır kitap fuarına olan ilginin geçen yıllara oranla arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün ziyaretçi sayısı 100 bin kişiye ulaştı. Bu çok sevindirici bir olay. Önceki yıla göre katlanarak, rekor düzeyde gidiyor. Diyarbakır bölgesel bir merkez haline geldi. 10 yıl önce burada başladığımızda bizim böyle bir hedefimiz vardı. Amacımız burada fuarlar ve kongreler merkezi haline getirmekti Diyarbakır'ı. Bugünkü manzaraya baktığımızda onu gösteriyor ki, Diyarbakır evet bir fuar kenti olmuş."

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Tüyap fuar girişi

Fuardan kitap alan öğrenciler

Mehmet kaya'nın konuşması

Tüyap Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektirikçi konuşması

Öğretmen Cemal Aydın konuşması

Öğrencilerin konuşması

Genel ve detay GÖRÜNTÜ BOYUTU: 778 MB Haber-Kamera: Selim KAYA, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR, (DHA) ================= Yürümekte zorlanan Talha'ya plastik borulardan yürüteç yaptı Konya'nın Kulu ilçesinde su tesisatçısı Ferdi Ünsal, ayrık omuriliği olarak bilinen 'Spida Bifıda' hastası olan ve yürümekte zorluk çeken oğlu Talha Ünsal (5) için plastik su borularından yürüteç yaptı. Ünsal, satın aldıkları yürütecin tekerlekli olmasından dolayı küçük Talha'nın sık sık düşmesi sebebiyle böyle bir çözüm bulduğunu belirtti.

Kulu'da yaşayan Ferdi Ünsal, 2014 yılında eşi Arzu Ünsal'ın hamileliğinin 5,5 aylık olduğu dönemde yapılan sağlık kontrolünde dünyaya gelecek erkek çocuklarının ayrık omurilik hastası olduğunu öğrendi. Çift, doktorların hamileliği sonlandırmaları yönündeki tavsiyelerine rağmen çocuklarına kavuşmak istedi. Talha adını verdikleri oğulları doğumdan hemen sonra hastalığı sebebiyle 2 ameliyat geçirdi. Ömür boyu bu hastalıkla yaşayacak olan Talha, gördüğü fizik tedavisi sayesinde yürümeye çalışıyor.

Satın aldıkları yürütecin tekerlekli olması nedeniyle küçük Talha'nın sık sık düştüğünü belirten Ünsal, çözümü plastik borulardan yürüteç yapmakta buldu. Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Ünsal, "Anne karnında henüz 5,5 aylıkken rahatsızlığı öğrendik. Başka hastanelere götürdük, orada da Spina Bifıda olduğu kesinleşti. 8 aylıkken bu hastalıkla doğdu. 24 saat içerisinde hem belinden hem beyninden ameliyat oldu. Beynine şant takıldı. 5,5 aylıkken doktorların hepsi 'bebeği aldırın' dediler ama biz istemedik. Nasıl daha iyi şartlarda yetiştiririz, onun yoluna bakmaya başladık. 'İyi bir beyin cerrahı bulursanız kurtarabilirsiniz' dediler ama ümit vermediler. 'Sadece kafasını oynatabilir, başka herhangi bir şey olmaz bu çocuktan' dedilerö ifadelerine yer verdi.

Küçük Taha'nın son olarak ayağındaki yağ bezesinden dolayı ameliyat olduğunu belirten Ünsal, oğlunun fizik tedavisinin devam ettiğini, ilerleyen dönemde de ayağındaki eğriliğin giderilmesi için ameliyat yapılacağını belirtti. Yağ bezesi ameliyatını, Kaymakamlık ve İş Adamları Derneği tarafından aldığı yardımlar sayesinde yaptırabildiğini belirten Ünsal, zaman zaman oğlunun tedavi bedellerini karşılamakta zorluk çektiğini ifade etti.

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- Talha'nın yürüteçle yürümesi

- Tahla ve babasından detay

- Baba Ferdi Ünsal röp. Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA-DHA ============================= Öğrencilerden yaya önceliği nöbeti İçişleri Bakanlığı'nın 'Trafikte yaya önceliği' projesi kapsamında tüm yurtta düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği Antalya'da da emniyet ve jandarma ekipleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazaları ile bu kazalardaki can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarını önlemek adına yürürlüğe koyduğu 'Trafikte yaya önceliği' projesi kapsamında, yurt genelinde eş zamanlı yapılan 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Antalya'da Konyaaltı Caddesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Emniyet görevlileri ve öğrenciler, ellerindeki 'Önce Yaya, Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz', 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın', 'İlk Geçiş Hakkı Yayalarındır' yazılı dövizlerle yaya geçidinde sürücülere önceliğin yayalara ait olduğunu anlattı. Durdurulan bazı sürücülere, önceliğin yayaya ait olduğuna dair kanun metni ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Uygulama sırasında emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücüye de ceza uygulandı.

Yayalara öncelik hakkı tanıyan kanunun geçen sene yürürlüğe girdiğini hatırlatan Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, yurttaşların büyük ölçüde yasaya uyduğunu belirterek, “Ancak yine de henüz bilince ulaşamamış şoförlerimiz var. Bu duyarlılığı artırmak için tekrar buradayız. Umuyoruz ki herkes yüzde 100 yayaya önceliği uygulamaya çalışsın, uygulasın. Epeyce bir cezası da var bunun ve inşallah cezai durumlara düşmeden insanlarımız büyük bir medeni olgunluk içinde bu kurala uyar" dedi.

Etkinliğe destek veren Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'nden Tahsin Dağlı, farkındalık için bu tür etkinliklerin önemine işaret ederek, “Bir engelli olarak yeni engelliler oluşmasın diye bu etkinliğe isteyerek katıldık. Antalya Valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı yaya öncelikli kent çalışmalarına başından beri katkı vermeye çalışıyoruz. Sürücüler de bir yayadır aslında. Yaya da, sürücü de kendi sağlıkları, gelecekleri için dikkat etmek durumundalar. Cezası var ama insan hayatı her şeyden önemli. Engellilik sebeplerinden biri de trafik kazalarıdır ve kazasız günler diliyorum" diye konuştu.

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Öğrencilerin polisler eşliğinde sürücülere bilgi vermeleri

Araçların görüntüsü

Öğrencilerin görüntüsü

Jandarma görevlisinin yaşlı bir kadını yaya geçidinden geçerken yardım etmesi

RÖP 1: Tahsin Dağlı

Protokol üyelerinin ellerinde dövizlerle yaya geçidini kullanmaları

RÖP 2: Vali yardımcısı Ali Taşkın Balaban

Öğrencilerle röportajlar

Detaylar 796 MB -- 06.37 // HD Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA/DHA) =================== Şırnak'ta 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Şırnak'ta da gerçekleştirildi.

Trafikte yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği kapsamında Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde, 32 noktadaki yaya geçitlerinde, 800 polis görev aldı.

Merkez Uludere caddesi üzerindeki Orgeneral Edip Başer İlk ve Ortaokulu'nun önünde düzenlenen etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Uygulamada, öğrenciler trafik yelekleri giyerek araçları durdurarak, yayaların geçişini sağladı.

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-Etkinliğin yapıldığı alandan detay

-Vali Ali Hamza Pehlivan'ın açıklaması

-Yayaların yoldan geçmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) ========================= Siverek'te 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi çalışması Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında ilçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, trafik polisleri ve öğrenciler ile birlikte yaya geçitlerinde sürücüleri durdurarak trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Mustafa Remzi Bucak Bulvarında gerçekleştirilen çalışma kapsamında sürücüleri durduran Kaymakam Mustafa Çiftçiler, broşürler vererek, sürücüleri yaya geçidi hakkında bilgilendirdi. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, sivil toplu kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler de katıldı. Öğrencilerle birlikte güvenli yaya geçidinden geçen Kaymakam Çiftçiler, "Bu çalışma ile sürücülere hem trafik kurallarının hatırlatılması hem de yeni uygulamaya başlanan yaya öncelikli trafik uygulamasına dikkat çekmek için buradayız. Birinci önceliğimiz sürücülerimizin daha dikkatli olması ve yayalara öncelik vermesi, amacımız trafik kazalarını azaltmak, özellikle öğrencilerimizle birlikte sürücülerimizi uyararak yaya kuralları hakkında bilgilendirdik, uygulama sayesinde güzel sonuçlar alıyoruzö dedi.

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- Protokol ve öğrenciler

- Sürücülere broşür dağıtılması

- Kaymakamın broşür dağıtması ve sürücüleri uyarması

- Kaymakamın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA =========================== Çorum'da 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği Türkiye genelinde bugün yapılan '2 Ekim'de hepimiz yaya geçitlerindeyiz' farkındalık etkinlikleri kapsamında Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, saya güvenliği için sahaya çıktı, uygulamaya destek verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazaları ile bu kazalardaki can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarını önlemek adına yürürlüğe koyduğu 'Trafikte yaya önceliği' projesi kapsamında, yurt genelinde eş zamanlı yapılan 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Çorum'da da gerçekleştirildi. Kentte, uyguma kapsamında, 45 okul ve 225 yaya geçidinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Albayrak İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Vali Mustafa Çiftçi, etkinlikte öğrencilerle birlikte uygulama gerçekleştirip, sohbet ettiği araç sürücülerine, yayaların geçiş üstünlüğüne karşı duyarlı olmaları konusunda uyarılara bulundu.

'YAYA GÜVENLİĞİ GELİŞTİRİLMELİ'

Çok sayıda araç sürücüsüyle tokalaşan Vali Çiftçi, emniyet kemeri takmayan sürücülere de emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Uygulamayla farkdınlık oluşmasını ümit ettiklerini belirten Vali Çiftçi, "Trafikte yayaların öncelikli olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Yaya güvenliğini daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Etkinlik kapsamında ilimizde 145 okul, 225 yaya geçidinde 760 personelin katılımıyla uygulama başladı. İnşallah uygulamayla birlikte ümit ediyoruz ki yaya konusunda bir farkındalık oluşur. Bu tür uygulamalarımız süreç içinde devam edecek" dedi.

Çiftçi, 2019 yılında meydana gelen 996 kazanın 165'inin yayaya karşı gerçekleştiğini hatırlatıp, herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini de ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Vali Mustafa Çiftçi açıklama

-Çiftçi sürücülerle sohbet

-Öğrenciler ve Valinin sürücülere yaya geçidi ile ilgili bilgi vermesi

-Detaylar Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ============================ Batman'da 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı olarak başlattığı 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Batman'da da 21 ayrı noktada uygulandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Hulusi Şahin, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda, Vali Şahin ve beraberindekiler yaya geçidini kullanarak, kampanyaya farkındalık oluşturdu.

'YAYAYI TEHLİKEYE SOKMAK HİÇBİR ŞOFÖRE YAKIŞMAZ'

Etkinlikte konuşan Vali Şahin yaya geçidinde araçların durmasının zorunluluk olduğunu ifade ederek, "Bilinçlendirme çalışmasını devam ettireceğiz, hepimizin görevidir. Yayanın hakkını gasp etmek marifet değil. 30 saniye daha geç gideceksin diye yayayı tehlikeye sokmak hiçbir şoföre yakışmaz. Eğer ışık levhaları varsa hepimiz ona uyacağız. Trafik ışığı yoksa yaya geçidi varsa araçlar yaya yol verecek. Bu kuraldır ve biz bu kurala uyuyacağız" dedi.

Görüntü dökümü

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-Batman Valisi Hulusi Şahin'in gelişi

-Valinin açıklaması

-Vali ile protokolun yaya geçidi kullanması

-Vali ile vatandaşların sohbeti

-Detay ve Genel görüntü Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA) ============================ Bolu'da yaya geçidinde farkındalık etkinliği Bolu'da il genelinde 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında, il merkezindeki 39 okul geçidi ile 37 yaya geçidinde 209 polisle yaya geçitlerinde farkındalık yaratmak için nöbet tutuldu. Yaya geçidinde durdurulan araçların sürücüleri ile yolculara çiçek ve çikolata ikram edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya farkındalığı için başlatılan 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Bolu'da aralarında Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile protokol üyeleri yaya geçidinde sürücülere çiçek ve Bolu çikolatası hediye etti. 81 ilde eş zamanlı başlayan kampanya kapsamında Kent Meydanında toplanan öğrenciler ellerinde 'Yaya güvenliğinin bekçisiyiz' yazılı dövizler taşıdı. Vali Ümit ve Başkan Yılmaz, yaya geçidinde durdurulan araçlardaki sürücüler ile yolculara kampanyayı anlattılar. Vali Ümit, araçlarda bulunanlara karanfil hediye ederek Bolu çikolatası ikram etti. Kampanya kapsamında polis ekipleri kentin ana artellerindeki yaya geçitlerinde farkındalık için nöbet tuttu.

Vali Ümit,il merkezinde 39 okul geçidi ile 37 yaya geçidinde farkındalık için yaya geçidi nöbeti tutulacağını belirterek, "Toplamda 209 personel görev yapacak. İlçelerde de 11 noktada toplamda 450 personelle il genelinde farkındalık eğitimi adı altında çalışmamız var. Amacımız yayalara karşı daha saygılı olunmasını sağlamak. Ayrıca trafik kazalarını sıfıra indirmek" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Yaya geçidinden görüntüler

-Vali'nin konuşması

-Öğrencilerden görüntü

-Sürücü ve yolculara çiçek, çikolata ikramı

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) =========================== Burdur'da Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz etkinliği Burdur'da İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya farkındalığı için başlattığı 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği yapıldı. Gazi İlkokulu kavşağında yapılan etkinliğe Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Garnizon Komutan vekili Albay Sedat Göllü, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Emniyet Müdür vekili Gökhan Körük, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Gazi İlkokulu öğrencileri tarafından yaya farkındalığı için mini bir gösteri düzenlendi. Vali Hasan Şıldak, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni neslin kendilerine göre trafik konusunda çok daha duyarlı olduğunu belirtti. Şıldak, "Trafik hayatımızın en önemli parçası. Trafik kazaları her yıl binlerce can alıyor ve çok hareketli bir trafik akışı olan ilimizde de maalesef çok canlar kaybediyoruz. Yaralananlar, sakat kalanlar, hayatı kararan insanlar, aileler bizleri üzüyor. Trafik konusunda bilinçlenmeyi artırma anlamında bu yıl Yaya Güvenliği Yılı ilan edildi" dedi.

Etkinlik kapsamında il genelinde 89 yaya geçidinde 227 personelle 5500 bilgilendirme broşürü dağıtıldığını vurgulayan Vali Hasan Şıldak, 2019 yılı içerisinde ise il genelinde 134 sürücüye yaya geçitlerindeki kural ihlalleri sebebiyle ceza uygulandığını kaydetti. Vali Hasan Şıldak, şöyle dedi:

"Yaya önceliği demek, yaya geçidinde yayaya saygı demektir. Ama aynı zamanda yayalarımızın da yaya geçidindeki kurallara uyması gerekiyor. Bu karşılıklı bir iletişim ve karşılıklı bir saygı uygulaması. Biz aynı zamanda yaya geçitlerindeki bu uygulamalar dışında hız ihlali, emniyet kemeri takılması, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmamasına da önem veriyoruz. Çünkü en çok kaza sebeplerini bu tür hata ve kusurlar oluşturuyor. İlimizde çok yaygın bir motosiklet kullanımı var. Buna dikkati çekmek istiyorum. Avrupa ülkelerinde artık motosiklet, bisiklet türü araç kullanıp, kask takmayan bir tane sürücü göremiyorsunuz. Bu çok önemli. Kask uygulamasını hayatımızın bir gerçeği olarak uygulayalım. Yaya geçitlerine uyalım, uymayanları uyaralım. Medeni olmak, uygar olmak, gelişmiş olmak, ülke olarak gelişmiş olmak sadece milli gelir düzeyini yükseltmekle, refah seviyesini iyileştirmekle olmuyor. Bir trafik kültürü geliştirmek ve kurallarla yaşanan bir hayatı uygulamak hepimizin sorumluluğu. Çocuklarımıza örnek olalım."

Daha sonra Vali Hasan Şıldak ve öğrenciler sürücülere uyarıcı broşür dağıttı.