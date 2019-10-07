DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 1 yabancı uyruklu kadın ve 2 erkek şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Şüphelilerin üst aramalarında, Y.C. (30) isimli kişinin üzerinden 2,20 gram metamfetamin maddesi ve 1,80 gram esrar, T.D. isimli yabancı uyruklu kadının üst aramasında metamfetamin maddesi içiminde kullanılan cam aparat, sahte olduğu değerlendirilen aynı seri numaralı 3 adet 100 TL ve 1 adet 100 dolar, V.K.'nin üst aramasında 14 adet hap ele geçirildi. Ekiplerin araç içerinde yaptıkları aramada ise 130,08 gram metamfetamin ele geçirildi.

Mardin'de hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İl Müze Müdürü Nihat Erdoğan, görevinden alındı. Mardin Valiliği’ne yapılan ihbarda Mardin İl Müze Müdürü Nihat Erdoğan’ın usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçen valilik, iddialar üzerine konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirmesiyle müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin yaptığı incelemede, Erdoğan'ın yolsuzluk, zimmete para geçirme, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, Ilısu ve Dara Antik Kenti’nde devam eden arkeolojik kazılarına ayrılan ödeneklerde usulsüzlük iddialarıyla ilgili rapor hazırladı. Hazırlanan raporun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Müze Müdürü Nihat Erdoğan’ın görevinden alınarak, müze müdürlüğü emrine verildi. Mardin Müze Müdürlüğü'ne ise sanat tarihçisi Mehmet Deniz’in atandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Müze müdürlüğünden görüntü

Görevden alınan müzü müdürü Erdoğan

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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ÇOBAN RESSAM; ESERLERİNİ SATMIYOR, TORUNLARINA SAKLIYOR

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Raşit Gökçek (65) dağlık alanlarda hayvanlarını otlatırken karakalem ve pastel boya ile insan ve doğa resimleri yapıyor. "Bu eserleri sevdiğim için yapıyorum. Satışını yapmıyorum. Bu eserlerimi benden sonra torunlarıma hatıra olarak bırakacağım" diyor

Yahyalı ilçesi Avlağa Mahallesi İnbaşı Yaylası'nda yaşayan evli 3 çocuk babası Raşit Gökçek, 15 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. 200 koyunu bulunan Gökçek, eşi ve çocuklarıyla birlikte hayvanlarına bakıyor. Küçük yaştan bu yana resim yapma tutkusu olan Gökçek, aynı zamanda karakalem ve pastel boya çalışması yapıyor. Gökçek, yaylanın çevresindeki dağlık bölgelerde ve meralarda hayvanlarını otlatarak çobanlık yaparken, doğa resimleri ve insan portreleri çiziyor. Ata mesleği olan besiciliği çocukları ile sevgiyle yaptıklarını belirten Gökçek, çadır yaşamının zor olmasına rağmen güzelliklerinin de olduğunu belirtti. Koyunlarıyla ilgilenen Gökçek, bunun yanında doğayı çok sevdiğini ve gördüğünü resme aktardığını söyledi. Gökçek ayrıca, resimlerin dışında ağaç oymacılığı da yapıyor. Resim ve ağaç oymacılığını ticari kazanç için yapmadığını belirten Gökçek, "Bu eserleri sevdiğim için yapıyorum. Satışını yapmıyorum. Bu eserlerimi benden sonra torunlarıma hatıra olarak bırakacağım" dedi.