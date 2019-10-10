DHA YURT BÜLTENİ - 15

TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILAN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (8) 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor. Çatışmaların yaşandığı bölgede, daha önce terör örgütlerinden alınan El Yabse, Tel Fander, Tabatin, Meşrefi köylerine yenileri eklendi. Askerler Tel Abayad'ın doğusunda bulunan Bir Aşık ve Hamidiye köylerini de terör unsurlarından arındırdı. GAZİANTEP (DHA) =============== ŞANLIURFA VALİLİĞİ: 1'İ BEBEK, 2 SİVİL ŞEHİT, 46 YARALI Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Şanlıurfa Valiliği'nce roket ve havan ile düzenlenen saldırılarda 1'i bebek 2 kişinin şehit olduğu, 46 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Valiliğin yazılı açıklamasında, şöyle denildi:

"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." NUSAYBİN'DE 8 KİŞİ YARALANDI Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerce peş peşe ateşlenen havan mermilerinden biri, Nusaybin ilçe merkezindeki Fırat Mahallesi'ne isabet etti. Havan mermisinin sivillerin yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kamışlı'dan atılan havan mermilerinin biri de Kışla Mahallesi'ne düştü. Havan mermisinin patlamasıyla saçılan şarapneller, eve ve park halindeki 4 minibüse isabet etti. Evde ve araçlarda hasar meydana geldi. Saldırılar üzerine Kamışlı'da belirlenen terör hedefleri, toplu birliklerince ateş altına alındı. Patlama sırasında, sınır hattında ve Kamışlı'da yoğun duman oluştuğu görüldü. TERÖRİSTLER İHA'LARIN GÖRÜŞÜNÜ KAPATMAK İÇİN LASTİK YAKTI Öte yandan 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde teröristlerin, kullandıkları mevzilerin İHA'lar ile görüntülenmemesi için lastik yaktığı görüldü. Zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede silah sesleri, Ceylanpınar'da yankılandı. Suriye Milli Ordusu birliklerinin ise sınırdaki beton duvarların önünde son hazırlıklarını yaparak, sızma yöntemiyle Suriye'ye giriş yaptıkları öğrenildi. Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL- Hadi KURT- Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Ahmet AKKUŞ/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), NUSAYBİN (Mardin), (DHA) =================== Suriye'ye askeri sevkiyat

TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen askeri konvoylar, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.

Yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'daki üs bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:278MB ============== Göçükte ölen madenci toprağa verildi ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Erol Akçaoğlu (34), toprağa verildi. Göçük, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ayiçi Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu meydana gelen göçükte 2 madenci kaçarak kurtuldu. İşçilerden Erol Akçaoğlu ise göçük altında kaldı. Erol Akçaoğlu'nun cesedi, iki saat süren kurtarma çalışmasının ardından Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı kurtarma ekipleri tarafından ocaktan çıkartıldı.

Bugün, Gökçebey ilçesine bağlı Duhancılar köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, maden işçileri ve yakınları katıldı. Erol Akçaoğlu, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası Erol Akçaoğlu'nun hayatını kaybettiği ocakta 3 ay önce iş başı yaptığı öğrenildi. Görüntü DÖkümü

-Cesedin hastane morguna sokulması

-Cenazeden detay

-Cenaze namazı kılınması

-Cenazenin taşınması

-Olay yeri fotoğrafları

-Ölen Erol Akçaoğlu fotoğraf Süre: (3:18) Boyut: (379 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ============================== İznik'te türbe ile mezarlık tuvaletinin kapıları çalındı BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan mezarlığın tuvalet kapısı ile Eşref Baba Türbesi'nin kapıları çalındı. İznik İlçe Mezarlığı’nın bay ve bayan tuvaletleri ile 300 yıllık Eşref Baba Türbesi'nin kapıları çalındı. Türbeye ve mezarlığa ziyarete gelenler, kapıların yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.