DHA YURT BÜLTENİ - 15

Kızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad kentinde 10 bin kişiye, Türk Kızılay tarafından gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı. TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile PKK/PYD/YPG'den arındırılan Resulayn ve Tel Abyad'ın çeşitli noktalarında, Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine ekmek, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtıldı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Tel Abyad'da yapılan dağıtım ve incelemelerinin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazeteciler ile bir araya geldi. Suriye'de terörden arındırılan iki bölgedeki 10 bin ihtiyaç sahibi sivile yardım ettiklerini anlatan Kınık, şöyle konuştu: "Resulayn ve Tel Abyad’da hayat normale dönmeye başladı. Terörden temizlenen bölgelerdeki Suriyeli 10 bin kişiye insani yardımda bululmaktayız. Fırınların çalışması için 25 ton un göndermiştik. İki fırın sürekli ekmek üretiyor. Vatandaşlara hijyen paketleri, acil duyulacak hijyen setleri, kuru gıda malzemeleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu içerdeki güvenliği sağlamış durumda. Şehir merkezleri sakin ve hayat normale dönüyor, kapanan dükkanlar açılmış durumda. Özelikle teröristler bölgeden çekilirken bazı noktaları tahrip etmiş. Bunlardan bir tanesi Tel Abyad Devlet Hastanesini ekipmanlarını alarak ateşe vererek kullanılamaz hale getirmişler. Buranın da hizmet vermesi için seferber olunmuş durumdayız. Şu an su, elektrik, güvenlik, sağlık hizmetleri, gıda gibi tüm hizmetler sağlanıyor diğer sıkıntılı olan bölgelerle ilgili de Türkiye önlemlerini alıyor.'

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Hasan KIRIMIZITAŞ- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- =============== Eşine şiddet uygulayan kocaya elektronik kelepçe ANTALYA'da yıllarca kazancına el koyan ve kendisine şiddet uygulayan kocasına 2 yıl önce boşanma davası açan Keziban A. (44), ölüm korkusuyla yaşıyor. Keziban A., son olarak kendisini ölümle tehdit eden eşini şikayet edince, kocaya elektronik kelepçe takıldı. Keziban A., "Elektronik kelepçe var. Bu cihaza rağmen kendimi güvende hissetmiyorum. Elim kolum bağlı hapiste gibiyim. Benim peşimi bırakmaz. Kadınların öldüğünü görüyorum. Ben de onlardan biri olmak istemiyorum" dedi. Antalya'nın Kaş ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan bir çocuk annesi Keziban A., Yusuf A. (49), ile 28 yıl önce tanıştı. Yusuf A., o dönemde 17 yaşında olan Keziban A.'yı rızası olmadan kaçırdı. Yaklaşık 3 yıl nikahsız yaşan çift, daha sonra nikah kıydı. Sürekli alkol kullanan ve kumar oynadığı iddia edilen Yusuf A., kazancını vermediği için eşini sürekli darp etti. Eşine içki şişesi, tabak, sandalye atan Yusuf A., şiddetin boyutunu hep artırdı.

Kendisini odasına kilitleyerek korunmaya çalışan Keziban A., 2011 ve 2015 yıllarında iki kez boşanma davası açmak için girişimde bulundu. Ancak Yunus A.'nın çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği kadın, boşanma dilekçesini geri çekti. Tüm kazancını eşini ve onun ailesine veren Keziban A., eşinin, kendisini başkasıyla aldattığı yönündeki iddiaları üzerine 2017 yılında yeniden boşanma kararı aldı. UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI Eşinden kaçarak önce Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşen Keziban A., burada da kendisini bulan kocası tarafından darp edildi. Yunus A., eşini 'Ben kefenimle çıktım yola sen de kefenini giy' diye tehdit etti. Kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Fethiye Aile Mahkemesi, Yunus A.'ya 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Ancak bu da çözüm olmadı. Yunus A., kararı ihlal ederek eşine şiddet uygulamaya devam etti. Ölüm korkusu yaşayan Keziban A., 2017 yılında Antalya'da ailesinin yanına sığındı. ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI Burada da sürekli ölüm tehditleri alan Keziban A., boşanmak için dava açtı. Keziban A.'nın şikayeti üzerine eşi hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verildi. Yusuf A.'nın karara uymaması üzerine devreye giren Antalya Valiliği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

600 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK Kaş'tan Antalya'ya çağrılan Yusuf A.'ya dün geldiği Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda elektronik kelepçe takıldı. Elektronik kelepçenin 6 ay boyunca takılı olacağı belirtilirken, gerek görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği bildirildi. Kelepçe olduğu sürece Yusuf A., eşine 600 metreden fazla yaklaşamayacak. İZLEME ÜNİTESİNİ YANINDA TAŞIYOR Kelepçenin elektronik izleme ünitesini bir an olsun yanından ayırmayan ve evinde hapis hayatı yaşayan Keziban A., korku içinde olduğunu söyledi. Ölmek istemediğini anlatan Keziban A., "Bir an önce boşanmak istiyorum. Başarılı bir iş kadınıyken, şimdi hapis hayatı yaşıyorum. Arkadaş ortamında tanıştık, beni daha sonra kaçırdı. Toplum baskısı nedeniyle sabrettim. 5 yıl sonra şiddet başladı, ailemle de görüşemiyordum. Yıllarca şiddet devam etti. Alkol alıp, geliyor kafama bira şişesi, tabak atıyordu. İçip, kapı pencereleri kırıyor bana saldırıyordu. Alkol ve kumar alışkanlığı vardı. Bu bağımlılıkları bizi bu hale getirdi" dedi.

'KAŞ MEYDANINA GÖMECEĞİM' Kazandığı parayı vermediği zaman şiddet gördüğünü anlatan Keziban A., şöyle konuştu: "Yıllarca devam etti ve hala devam ediyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Aile yakınlarımı öldürmekle tehdit ediyor. 'Ben kefenimi giydim, çıktım yola, sen de kefenini hazırla, seni Kaş meydanına gömeceğim' diyor. 25 sene boyunca kazancımı her şeyimi aldı. Salonda beni rehin aldı, namusuma dil uzatınca boşanmaya karar verdim. Ölsem de boşanmaya karar verdim. 2 seneden beri uğraşıyorum. 2 yıldır kaçak hayatı yaşıyorum. Telefonumu değiştirsem buluyor, girdiğim işten attırıyor. Halen şiddeti ve baskısı devam ediyor." 'ELİM KOLUM BAĞLI HAPİSTE GİBİYİM' Keziban A., boşandıktan sonra izini kaybettirmek istediğini de söyleyerek, "Elektronik kelepçe var. Yaklaştığı zaman emniyet ve jandarma bana haber veriyor. Bu cihaza rağmen kendimi güvende hissetmiyorum. Elim kolum bağlı hapiste gibiyim. Benim peşimi bırakmaz. Kadınların öldüğünü görüyorum. Ben de onlardan biri olmak istemiyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Röp: Keziban Aydemir

- Keziban Aydemir detay

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Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-DHA) =================== Edremit Belediye Meclisi’nde ‘harami’ gerginliği BALIKESİR’in Edremit Belediyesi 2020 bütçesinin oylandığı, Ekim ayı 2'nci oturumunda bütçenin bir önceki döneme göre yüzde 50 artırıldığını ve artış nedenlerinin kendilerine tam olarak açıklanmadığını ileri süren AK Partili Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna’nın, “Bunlar meclis yönetmeye değil, haramilik yapmaya gelmişlerö diye konuşması üzerine gergin anlar yaşandı. Balıkesir’in Edremit Belediyesi'nin 2020 bütçesinin oylandığı, Ekim ayı 2'nci oturumunda AK Partili Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna’nın sözlerinin ardından gerginlik yaşandı. Tuna'nın sözlerine Edremit Belediye Başkanı CHP’li Selman Hasan Arslan, sadece muhalefet yapmak için gereksiz konuşmalar yapıldığını söyleyerek, “Adam gibi bir eleştiri getirip, önerilerde bulunmalı. Engellemeye çalışıyorsunuzö dedi. Bunun üzerine Murat Tuna tekrardan söz alarak, “Bizim her şeyimiz adam gibi. Siz adam gibi meclisi yönetmiyorsunuzö dedi. Herkese söz verildiğini belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Biz adam gibi size söz veriyoruz. Bu söz car car car 5 saat olmazö dedi. Toplantıya 10 dakika ara verilmesinin ardından Başkan Arslan ve Murta Tuna’nın tartışması devam etti. Arslan ve Tuna birbirlerini rezillik çıkarmakla suçlarlarken Tuna, “Bunlar meclis yönetmeye falan değil, haramilik yapmaya gelmişler. Haramilik yapmaya çalışıyor bunlar, haramilik yapmaya sayın başkanö demesi sinirleri gerdi.

Başkan Arslan, Tuna’nın hakaret ettiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Toplantıda aranın verilmesinin ardından taraflar sakinleşirken, bütçe CHP ve İyi Partili üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılacak konuşmaların 10 dakika ile sınırlandırılmasına karar verildi. Meclis toplantısının ardından açıklama yapan AK Partili Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, 2020 bütçesi hesaplarının alt üst edildiğini ileri sürüldüğünü belirterek, "254 milyon lira gibi anormal bir rakamla bütçe yaptılar. Bizim 2018 yılı bütçemiz 154 milyon iken bir yıl sonra bu bütçeyi 254 milyon TL’ye çıkardılar. Bütün daire müdürlükleri yüzde 50 artırım yaptı. Tartışmanın çıktığı nokta hukuk işleri müdürlüğünün hesapsız giderleri. Mahkemesi sonuçlanmayan, temyize gitmiş, sonuçları 1-2 yıl sonra belirlenecek mahkeme sonuçları için 9 milyon 600 bin lira gibi astronomik bir rakamı bütçeye koymuşlar. Biz hukuk müdürlüğüne, ‘Bu rakamların nereye harcanacağını açıklayın’ dedik. Kendileri kürsüye çıkıp sadece 1 buçuk milyon lirasının açıklamasını yaptılar. 8 milyon liralık bir miktarın açıklamasını yapamadılar. İlkesiz, ehliyetsiz, meziyetsiz ve bilgisiz insanlarla doldurulmuş, belediye başkanı da bunun başını çekiyor. Bütçenin bütün kalemleri yersiz ve hukuka aykırı. Belediye kanunun 49’uncu maddesine aykırı. Edremit Belediyesinin net geliri 128 milyon lira. Bu koşullarda 254 milyon lirayı nereden bulacaksınız? O zaman ya gayrı hesapları var ya imar, ya kat hesaplarıyla da yoğunluk hesapları var. Benim aklıma bu geldi. Harami sözünü de onun için söyledim. Kaynağı belli olmayan bir bütçenin, paranın Edremit Belediyesi’ne getirmenin mantığı nerededir? Hayali bir bütçe, hayali rakamlar, hayali hesaplamalarla oluşturulmuş bir bütçedir. Bu bütçe asla gerçekleşmez. Bu bütçenin içerisinde sıfır yatırım var. Bir tek yatırım yok. Edremit 5 yılını daha kaybetmiştir. Bu bütçe eğer oluşmuşsa bunun içerisinde imarla ilgili olumsuzluklar yaşanacaktır ya da hazırlıklar yapılıyor. Çünkü CHP zihniyeti buna alışıktır ve yıllardan beri de bunu yapıyor. Tarife fiyatlarına girmediler. Meclisi sabote ettiler. Tarifeler yüzde 50 arttı. Bütçe tamamen vatandaşın üstüne yıkılmıştır" dedi.

BAŞKAN ARSLAN, ‘EDREMİT’E HİZMET EDİLMESİNİ İSTEMİYORLAR’ Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise eleştiriye her zaman açık olduklarını ve şeffaf bir yönetim anlayışı içinde bulunduklarını, konuşulan sözlere ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Edremit’in 2020 yılı bütçesi meclis tarafından kabul edildi. Edremit’imize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe konusunda eleştiri yapılabilir. Biz eleştiriye karşı değiliz. Zamanı gelince söz alınır ve konuşulur. Eleştiri yapılır. Ama Murat Tuna’nın böyle bir huyu var. Gürültü çıkarmayı seviyor. Bu nedenle ara verdik. Aranın ardından ise daha sağlıklı bir meclis yürüttük. Edremit’in 160 bin nüfusu var. 45 kilometre sahili, Altınoluk’tan Edremit’e kadar 5 belde ve köylerin mahalleye dönüşerek Edremit’e bağlanmasıyla geniş bir hizmet bölgesi var. Edremit Belediyesi’nin bu bütçesi bile az. 250 milyon lira ile yapılacak o kadar çok hizmet var ki. Zaten personel giderleri ciddi bir rakam tutuyor. Eğer Edremit’te yaşam kalitesi yükseltilmek isteniyorsa, hayati projeler hayata geçirilecekse bunlar olmalı. Edremit şehir içinde, turistik mahallelerde yollar berbat. Bu düzenlemeler için bütçeye yaklaşık 60 milyon lira konulmuş. Bu bütçe ciddi bir hizmet için bile aslında yetersiz. Tabi hakaretvari, bağırarak, çağırarak konuşma olmamalı. Onun haricinde her eleştiriye açığız. Her türlü bilgi ve belgeleri paylaşmaya da açığız. Hiçbir maddeye oy vermediler. Ama 100 milyon liralık bütçe yapsaydık oy vereceklerdi. Neden 100 milyonluk bütçe olsaydı bütün yıl oturacaktık. Hizmet olmayacaktı. Haramiler yakıştırması hoş değil. Biz harami saltanatlarını yıktık, geldik."

Edremit için birçok yeni proje yaptıklarını kaydeden Başkan Arslan, ‘yatırım yok' eleştirisine ise, “Yatırım olmaz mı. 2020’de en az 5 tane kreşimiz açılacak. Büyükşehirle beraber yeni meydan, otoparkla birlikte düzenlememiz var. Yüzme havuzu. Eski belediyenin gençlik merkezi haline getirilmesi. Güre Meydanı'nın düzenlenmesi. Daha birçok proje var. Astım hastanesinin hayata geçirilmesi. Termal sağlık turizmi yatırımlarımız var" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Edremit Belediye Meclisi'ndeki tartışmaların görüntüleri

-Edremit Belediye Meclisi'nden genel ve detay görüntü

-AK Partili Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna açıklaması

-Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan açıklaması Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) ================================= Konya Kitap Günleri açıldı KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen Konya Kitap Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki etkileşimden çatışma değil, kendi tecrübe ve dinamikleriyle birlik, dirlik ve düzen çıkaran Konya, kitap medeniyetinin de en gözde şehridirö dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri’nin açılışı yapıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri’ne bu yıl çok yüksek katılım olduğunu belirterek, bu ilgi nedeniyle Kitap Günleri’nin gelecek yıllarda çok daha gelişerek devam edeceğini söyledi. Konya’nın 5 üniversitesi, 150 bin üniversite öğrencisi, 450 bine yakın orta öğretim ve lise öğrencisiyle adeta bir gençlik şehri olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Bu manada bu etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kitap Günleri'ni bu yıl Fuat Sezgin’in anısına düzenliyoruz. Kendisini rahmetle ve şükranla anıyorum. Yeni nesle ışık saçan bir bilim insanıydı" dedi.