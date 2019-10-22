DHA YURT BÜLTENİ - 15

Şehit Selimoğlu, memleketine uğurlandı (2)

CENAZE KARS'A GETİRİLDİ Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun (25) cenazesi, uçakla Kars'a getirildi. Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyünde yaşayan Gülistan- İlhan Selimoğlu çiftinin 5 çocuğundan şehit Caner Selimoğlu'nun cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Kars Harakani Havalimanı'na getirildi. Selimoğlu'nun cenazesi, yakınları ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi tarafından karışılandı. Uçaktan indirilerek, omuzlara alınan Selimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, katafalka konuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, dua etti. Selimoğlu'nun tabutu, daha sonra Susuz Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, son yolculuğa uğurlanmak üzere Yaylacık köyüne götürüldü.

Bekar olduğu ve babasını kaybettiği öğrenilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

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-Şehidi taşıyan uçağın hava limanınan inişi

-Saygı duruşu

-Özgeçmişinin okunması

-Naaşın cenaze aracına konulması

-Cenazenin köyde evin önüne getirilmesi

-Şehit cenazesinin köy camisine getirilmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Mezarlığa götürülmesi Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) ================= Kaza kurşunu ile şehit olan Abay baba ocağında toprağa verildi Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen silah kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28), Muş'un Karaağaçlı beldesinde toprağa verildi.

Patnos'taki 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay, 21 Ekim sabahı 'Meskun Mahalde Acil Şarjör Değişikliği' eğitimi sırasında meydana gelen silah kazasında merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Abay, kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı gün akşam saatlerinde Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından şehit Yusuf Abay için Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Abay'ın özgeçmişinin okunması ardından yapılan dualarla cenazesi karayolu ile Muş'a gönderildi.

Bugün öğlen saatlerinde Muş Devlet Hastanesi morgundan alınan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay'ın cenazesi Karaağaç Beldesine götürüldü. Nezife- Osman Abay'ın sekiz çocuğundan biri olan Yusuf Abay yakınları tarafından gözyaşları ile karşılandı. Baba Osman Abay, oğlunun tabutuna sarılıp uzun süre ağladı. Şehidin eşi Dilan Abay ise tören boyu eşinin fotoğrafını elinden düşürmedi. Abay, beldedeki mezarlığa defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

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-Şehidin eşi Dilan elinde fotoğrafla ağlarken

-Töre katılan kalabalık

-Şehit cenazesinin taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Baba ve yakınlarının tabuta sarılmasından detay

-Şehit tabutunun taşınması

-Mezarlık Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA) ==================== Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadığı üvey kardeşi Efecan Demirtaş (25)'ı bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Postacılar Mahallesi 7666 Sokak'taki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Efecan Demirtaş ailesiyle yaşadığı dairede tek başına otururken, üvey kardeşi Alper Demirtaş eve geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından iddiaya göre Alper Demirtaş, üvey kardeşini bıçakladı. Çığlıkları duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Efecan Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri komşuların ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Cinayet zanlısı Demirtaş, polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden Demirtaş'ın, ailevi sorunlar nedeniyle Efecan'la sık sık tartıştıklarını ve dünde yine aynı sebepten dolayı tartışma yaşadıktan sonra cinayeti gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alper Demirtaş, adliyeye sevk edildi.

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-Asayiş binasından görüntü

-Zanlının adliyeye sevk edilme görüntüsü Haber- Kamera: Tolga TAHÇI / İZMİR,(DHA) ================= Halı çırparken balkondan düşen çift yaralandı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin balkonunda halı çırpan Handan Kayalı (36) ve ona yardım eden eşi Fatih Kayalı (43), tuğla örülü korkulukların yıkılmasıyla birlikte bahçeye düşerek yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi Şube Sokak'ta meydana geldi. Lokanta işleten Fatih Kayalı ve ona yardım eden eşi Handan Kayalı, evlerine döndü. Handan Kayalı eşinden kendisine temizlik yaparken yardımcı olmasını istedi. Kayalı çifti balkonda halı çırparken tuğla örülü korkuluklar birlikte bahçeye düştü. Yaralanan Kayalı çifti, komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında kırıklar olan Kayalı çifti, hastanede tedaviye alınırken, bir süre sonra Handan Kayalı Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağ bacağı alçıda olan Fatih Kayalı, "Eşim ufak çaplı bir temizlik yapalım dedi. Yardımcı olmak için mutfağa girdim. Halıyı çırpalım dedi. Halıyı 4. seferde çırpışımızda eşimle birlikte balkonla beraber bahçeye düştük. Halının ağırlığından kendimizi çekemedik. Beraber indik aşağıya. Yerde yatıyordum. Eşime baktım, o daha kötüydü. Sonra çocuğuma seslendim. Balkondan bizi görünce o da şok oldu. Merdivenlerden inip komşumuzdan yardım istemesini söyledim. Komşularım ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye geldik" dedi.

Evin alt katında oturan Emine Güney ise, "Mutfakta yemek yapıyordum. Birden bir gürültü indi aşağıya. Üst kat komşumuz bahçede yatıyordu. Kadın duvarla eşinin arasında kalmış" diye konuştu.

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-Balkon, halı ve yıkılan tuğlalar detay

-Halının bahçeden alınması

-Fatih Kayalı röp

-Emine Güney röp Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) ========================== Hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı İZMİT'te, 'hırsızlık' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan yargılamaları biterek, hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi takibe aldı. 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 23 suçtan aranan O.Ö. (23), 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.Y. (35), 4 yıl hapis cezası olan S.D. (34) ve aranması bulunan F.E.'nin (34) saklandığı yerleri tespit eden ekipler, baskın düzenledi. Operasyonda 4 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.