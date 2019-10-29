DHA YURT BÜLTENİ - 15

Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutladı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. İlçe stadyumunda yapılan törene Akçakale Kaymakamı Metin Esen, 3'üncü Hudut Alay Komutanı Şaşar Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve vatandaşlar katıldı. Protokolün vatandaşları selamlayıp tebrik etmesi ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Öğrencilerin şiirler okuyup, folklor gösterileri sunduğu tören sonunda protokol ve vatandaşlar, Türk bayrakları açıp, çalınan marşlara eşlik etti. Görüntü Dökümü ------------- - Protokol üyeleri - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Bayram kutlaması - Gösteriler ve folklor Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA ========================= Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında kentte düzenlenen kutlamalar yağmur ve soğuk hava nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi. Törene, Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın marşı okunmasıyla başlayan törende öğrencilerin gösterileri sahnelendi.

Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, şunları söyledi: "Hepimizin tek amacı var. Bu eşsiz güzel ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarabilmektir. Cumhuriyeti bizlere armağan eden, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan tüm ecdadımızı, şehitlerimizi kahraman gazilerimizi özlemle, şükranla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde daha sonsuza kadar hareket ederek cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız." Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödülleri Vali Tuncay Sonel tarafından verildi. Tören, resmi geçitten sonra sone erdi. Türkiye'de büyük ün yapan davulcu Muharrem Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı törenleri bittikten sonra salona gelerek gösteri yaptı. Yılmaz'ın halay havası çaldığı sırada Vali Sonel de halayın başına geçti. Görüntü dökümü --------------------- Tören salonundan görüntü Vali ve protokol üyeleri öğrenci ve törene katılanların bayramını kutlaması

Vali'nin konuşması Minik öğrencilerin çeşitli gösterileri Ödül töreni ve resmi geçit töreni Çılgın davulcu Muharrem Yılmaz'ın şov yapması ve valinin halay başını çekmesi Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 GB Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA) ==================== Kozan'da Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, İsmet Atlı Şehir Stadı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalara Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Gürçam ile Başkan Özgan, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törende Kozan Halk Eğitim Merkezi mehter takımının gösterilerinin ardından, öğrenciler tarafından şiirler ve yarışmalar gerçekleştirildi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, madalyaları takdim edildi. Program, okulların geçiş töreni ile son buldu.

Görüntü Dökümü ------------- - Tören yürüyüşünden görüntüler SÜRE: 53" BOYUT:99 mb Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA) ======================== Dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtı Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaaltı sahilinde dev Türk bayrağı açtı. Konyaaltı sahilinde toplanan dalgıçlar buradan denize girerek dev Türk bayrağı açtı. Aker selamı veren ekip, vatandaşları selamladı. Denizin açıklarından kıyıya doğu yüzen ekibi izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla sahilden görüntü almaya çalıştı. Denizin üzerinde bayrak açan dalgıçlar, İzmir ve 10. Yıl Marşı okudu, sahildekiler de eşlik etti. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Atatürk ve arkadaşlarının 96 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyeti kutlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günler olduğunu belirten Gökoğlu, "Yaptığımız etkinlik milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirici. Gurur duyuyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü ------------- -Denizde bayrak açan dalgıçlar Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: ANTALYA, (DHA) ========================= Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İskele Meydanı'nda süren resmi törende, öğrencileri şiir okudu, yöresel halk oyunu gösterileri sundu. Gösteriler, tören alanını dolduranlarca ilgiyle izlendi. Törende konuşan Vali Şakalar, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Tören, öğrencilerin ardından resmi ve sivil araçların geçişiyle sona erdi. Görüntü Dökümü ------------- -İskele meydanında kutlama havadan detay -Bayram görüntüleri detay -Sinop Valisi Köksal Şakalar konuşması -Bayram gösterileri halk oyunu ve sporcular -Geçiş Töreni -Detay Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

=========================== Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Vali Su konuşmasında, "Cumhuriyetimiz, türlü yoksunluklar ve imkansızlıklar içerisinde, vatanı için nice için mücadele eden, bu uğurda nice evlatlarını şehit vermiş bir milletin ortak eseri olarak doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığından ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren bu ruh, 96 yıl önce olduğu gibi dimdik ayaktadırö dedi. Törenin İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacağının anons edilmesi üzerine bir grup vatandaş, saygı duruşunda bulunulması gerektiğini söyleyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine Başkan Seçer, dün gerçekleştirilen çelenk koyma töreninde saygı duruşunda bulunulduğunu, bugünkü törenin yönetmeliğinde saygı duruşu olmadığını söyledi. Seçer, tepki gösterenleri, yönetmeliğe saygı duruşunun da eklenebileceğini belirterek, sakinleştirdi.