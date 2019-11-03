DHA YURT BÜLTENİ-15

Bursa'da 2 metruk bina, alev alev yandı

BURSA'da kullanılmayan 2 metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahelesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Abdal Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı metruk binada, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ahşap binadan yükselen alevler, yan tarafında bulunan diğer metruk binaya sıçradı. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri, yangına müdahale etti. Yangın sebebiyle, 2 ahşap bina, tamamen yandı. Yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan evlerden görüntüler

-İtfaiyenin müdahlasi

-Ekipleriden ve vatandaşlardan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

İzmir'de intihar girişimi

İZMİR'de, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., yön tabelalarının üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Hasan T., polis ve vatandaşların yoğun çabasının ardından intihar girişiminden vazgeçti.

Olay, akşam saatlerinde Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., Şehitler Caddesi üzerindeki yön levhasına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hava yastığı açarken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Ekipler, Hasan T.'nin levhadan inmesi için uzun süre onu ikna etmeye çalıştı. Otobüs şoförü olduğunu söyleyen bir kişi ise Hasan T.'ye para vereceğini belirterek, cebinden 100 TL çıkardı. Ancak vatandaşın çabası da Hasan T.'yi ikna etmeye yetmedi. Çevredeki kalabalık ise o anları hem izledi hem de cep telefonları ile görüntüledi. Ekipler, uzun süre Hasan T.'yi intihardan vazgeçirmek için çabaladı. Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen Hasan T., çıktığı levhadan indirildi. Hasan T., polis merkezine götürülürken, ekipler de uzun süre kapalı kalan yolu yeniden trafiğe açtı.