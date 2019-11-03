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DHA YURT BÜLTENİ-15

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 21:41 | Son Güncelleme

Bursa'da 2 metruk bina, alev alev yandı BURSA'da kullanılmayan 2 metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahelesiyle söndürüldü.  Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Abdal Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Bursa'da 2 metruk bina, alev alev yandı

BURSA'da kullanılmayan 2 metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahelesiyle söndürüldü.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Abdal Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı metruk binada, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ahşap binadan yükselen alevler, yan tarafında bulunan diğer metruk binaya sıçradı. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri, yangına müdahale etti. Yangın sebebiyle, 2 ahşap bina, tamamen yandı. Yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yanan evlerden görüntüler
-İtfaiyenin müdahlasi
-Ekipleriden ve vatandaşlardan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

İzmir'de intihar girişimi

İZMİR'de, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., yön tabelalarının üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Hasan T., polis ve vatandaşların yoğun çabasının ardından intihar girişiminden vazgeçti.
Olay, akşam saatlerinde Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., Şehitler Caddesi üzerindeki yön levhasına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hava yastığı açarken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Ekipler, Hasan T.'nin levhadan inmesi için uzun süre onu ikna etmeye çalıştı. Otobüs şoförü olduğunu söyleyen bir kişi ise Hasan T.'ye para vereceğini belirterek, cebinden 100 TL çıkardı. Ancak vatandaşın çabası da Hasan T.'yi ikna etmeye yetmedi. Çevredeki kalabalık ise o anları hem izledi hem de cep telefonları ile görüntüledi. Ekipler, uzun süre Hasan T.'yi intihardan vazgeçirmek için çabaladı. Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen Hasan T., çıktığı levhadan indirildi. Hasan T., polis merkezine götürülürken, ekipler de uzun süre kapalı kalan yolu yeniden trafiğe açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hasan T.'nin yön levhası üzerindengörüntüsü
-Şahsın levha üzerinde sağa solagitmesi
-Polis, itfaiye ve sağlıkekiplerinden görüntü
-Olay yerinden görüntü-Şahsın ikna edilip aşağı inmesi
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Hande NAYMAN / İZMİR,(DHA)

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'nın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 19.34'te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Şehir merkezinden görüntü
Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

Ahırda çıkan yangında bir büyükbaş öldü

ZONGULDAK'a bağlı Beycuma beldesinde, ahırda çıkan yangında, bir büyükbaş öldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Nadi Kaygısız'a ait ahırda çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm ahırı sardı. Haber verilmesi üzerine gelen Beycuma Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ve jandarma ekipleri ahırda bulunan 5 büyükbaştan 4'ünü yanmaktan son anda kurtardı. 1 büyükbaş ise kurtarılamayarak öldü. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7 yaralı (2)
KAZANIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

İzmir'in Konak ilçesinde, yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp, refüjde asılı kaldığı kazanın ayrıntıları belli oldu. Karabağlar'dan Konak yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsü makas atmaya çalışınca orta şeritteki Banu Kirazoğlu yönetimindeki 35 BNU 92 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kirazoğlu, direksiyon kontrolünü yitirince otomobil, sağ şeride girdi. Bu sırada arkadan geldiği öğrenilen 35 HZU 07 plakalı yolcu midibüsünün şoförü Doğan Erkayhar da otomobile vurmamak için direksiyonu kırınca, araç kontrolden çıktı. Terminal servisi yaptığı öğrenilen yolcu midibüsü, yoldan çıkıp refüjde asılı kaldı.
Kaza nedeniyle yolun iki şeridi ulaşıma kapanırken, trafiğin akışı kontrollü olarak sağlandı. Banu Kirazoğlu'nun kullandığı otomobile çarptıktan sonra kaçan otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Tolga TAHÇI / İZMİR,(DHA)
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