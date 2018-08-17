DHA YURT BÜLTENİ 16

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hatay'ın Yayladağı ilçesine askeri sevkiyat yapıldı. Hatay'a gönderilen 5 tank, merkez Antakya ilçesinden geçirilerek, Yayladağı ilçesine ulaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak, taşınan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Tankların geçişinden görüntüler SÜRE:01'00" BOYUT:112 mb Haber:Hüseyin BOZOK-Emek ÇAKILI-Kamera: YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) ============== DEAŞ SALDIRISI KURBANLARI İÇİN MEVLİT OKUTULDU GAZİANTEP'te, 2 yıl önce Nurettin ve Besma Akdoğan çiftinin kına gecesi sırasında DEAŞ'ın canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 57 kişi için mezarları başında mevlit okutuldu.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016 tarihinde Doğu illerinden göç edenlerin yoğunlukla oturduğu Beybahçe Mahallesi'nde Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin düğünü öncesinde yapılan kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba saldırısı düzenledi. Patlamada üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirince parçalanan DEAŞ'lı terörist; 40'ı çocuk 57 kişinin ölümüne, 44'ü çocuk 87 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Saldırının ikinci yıl dönümü öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün defnedildiği Yeşilkent Mezarlığında mevlit programı düzenledi.

Mezarlıktaki programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, hem Türkiye hem de Gaziantep için 20 Ağustos gecesinin kara bir gece olduğunu belirterek, "O gecenin nasıl geçtiğini hepimiz canlı şahidiyiz. Rabbim bir daha öyle bir geceyi yaşatmasın. 2016 yılı bizim için çok karanlık bir yıl oldu. Ama en hazin geceyi 20 Ağustos’ta yaşadık. 57 vatandaşımızı, canımızı, ciğerimizi kaybettik. Gece yarısına kadar ‘yaralılara nasıl yardım edebiliriz’ diye ben ve belediyemiz ekipleri o sokaktaydık. Burada yatan çocuklarımız, ahirette bizlere şefaatçi olacaklardır inşallah. Şunu asla unutmayın üzüntümüz de acımız da sevincimiz de bir. Büyükşehir olarak sizler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Duaların edildiği mevlitte acılı aileler ise kaybettikleri yakınlarının mezarları başında gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yeşilkent Mezarlığı

- Mezarların başında bekleyenler

- Dua edilmesi

- Belediye yetkilisinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: GAZİANTEP-DHA)

327 MB ================= KISMİ GÖRME ENGELLİ GENÇ KIZ HEDEFİNE ULAŞTI UŞAK'ta kısmi görme engelli olan 15 yaşındaki Ecem Ölçer, keman çalarak yetenek sınavını başarıyla geçti. Sınav öncesinde Uşak Belediyesi Sanat Akademisinde eğitim alan Ölçer, Uşak Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim görecek. Gözlerindeki kısmı görme engeli nedeniyle müzik notlarını okuyamayan 15 yaşındaki Ecem Ölçer, ezberinin güçlü olmasıyla birlikte keman çalarak girdiği yetenek sınavını başarıyla geçti. Uşak Belediyesi bünyesinde bulunan Sanat Akademesi'nde eğitim alan Ölçer, hayalini gerçekleştirerek, Uşak Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam edecek. Gözlerinde kısmi görme kaybı olan Ecem, Uşak Belediyesi Sanat Akademisi'nde aldığı eğitimin yetenek sınavlarında çok faydalı olduğunu söyleyerek, "Buradaki hocalarım sanat anlamında bana kazandırdıkları küçümsenemez. Aslında keman, benim için bir hobi olarak hayatımda yer alıyordu. Güzel sanatlar lisesinde eğitimimi sürdürüp sürdürmemek konusunda çok kısa bir zamanım vardı. Müzik bana mutluluk ve huzur verdikçe hayallerimi süslemeye başladı. Bu hayalleri gerçekleştirip güzel bir üniversite okuyacağıma inanıyorum" dedi.

Ölçer'in annesi Aysel Yılmaz ise kızının başarısıyla gurur duyduğunu ve sanat akademisi sayesinde hayallerine kavuştuğunu belirtti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kısmi görme engeli olan 15 yaşındaki Ecem Ölçer'in keman çalmasından görüntü

-Ecem Ölçer ile röp.

-Anne Aysel yılmaz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) ============ 'NEDEN ŞİKAYETÇİ OLDUN?' DEDİ, YENİDEN BIÇAKLADI KARAMAN'da 17 yaşındaki C.V., iki ay önce kolundan bıçakladığı ve şikayetçi olan Necati Yücer'i(27) yolda görünce 'Neden şikayetçi oldun?' deyip bu kez sağ bacağından bıçakladı. Yücer hastaneye kaldırılırken, polis kaçan C.V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün Seki Çeşme Mahallesi Ahmet Hilmi Birant Caddesi'nde meydana geldi. C.V, iddiaya göre iki ay önce tartıştığı Necati Yücer'i kolundan bıçakladı. Gözaltına alınan C.V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Yücer de tedavisinin ardından taburcu oldu. C.V., bugün yolda Yücer ile karşılaşınca daha önceki olaydan dolayı 'Neden şikayetçi oldun?' diye sordu. Çıkan tartışma sonucu C.V., Yücer'i bu kez sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Yücer, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan C.V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

(Görüntü Dökümü

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- Yaralının yerde yatması

- Sağlık görevlilerin müdahalesi

- Ambulansa bindirilmesi

Haber- Kamera: Muammer SEN KARAMAN DHA) ======================================= BODRUM'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise emniyetten serbest kaldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Diyarbakır'dan getirdikleri esrarı Bodrum'da sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Gümbet Mahallesi'nde, dün (perşembe) operasyon yaptı. U.K., Ş.S., Ö.A., M.S. ve C.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin yakındaki bir araziye sakladıkları belirlenen bir miktar esrar da ele geçirildi. Gözaltındakilerden 3'ü, polisteki işlemlerinin ardından haklarında uyuşturucu kullanmaktan tutanak tutulduktan sonra salıverildi. Diğer 2'si ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliden U.K., tutuklanırken, Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin adliyeye getirilmeleri

-Genel ve detay görüntüler