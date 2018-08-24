DHA YURT BÜLTENİ-16

Konya'da kereste atölyesinde yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 8 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ Konya'da Marangozlar Sanayi'de kereste ve dekorasyon atölyesinde çıkan yangında alevler diğer 7 iş yerine de sıçradı. Bunun üzerine Büyükşehir belediyesine ait yaklaşık 30 itfaiye aracı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait araç ve belediyelerin arazözleri ile yangına müdahale edildi. Orman Bakanlığı'na bağlı helikopterle de havadan müdahale yapıldı. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Müdahale sırasında 5 kişi de dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 200 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbranim Altay, şöyle konuştu: ''Yangının zor kısmındayız. Yangının neden çıktığını söylemek şu an mümkün değil. Saat 17.01'de itfaiyemize ihbar geliyor. İlk itfaiyemiz 17.08'de burada oluyor ve yangına müdahele ediyor. Sonrasında 30'a yakın itfaiye aracı ve 200 personel yangına müdahale ediyor. Bununla birlikte polisin TOMA'ları, belediyelerin arazözleri, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nın 2 aracı ile Orman Bakanlığı'na bağlı helikopterde havadan müdahale etti.''

Can kaybının olmadığını ve 5 kişinin dumandan etkilendiğini belirten Altay, ''Can kaybı yok. 5 kardeşimiz dumandan etkilendi. Yangın kısmen de olsa kontrol altına alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızda biraz önce aradı ve konu hakkında bilgi aldı'' dedi. İş yerlerinde yanıcı maddelerin olduğuna dikkat çeken Altay, ''Yanıcı maddelerden oluşan bir alan. Kapıların kapalı ve plastik hammadde deposunun olması müdahaleyi zorlaştırdı. Şu ana kadar 8 iş yerinde büyük hasar var'' dedi. Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş da, bugün iş yerlerinin açık olduğunu belirterek, ''Bugün iş yerleri açıktı ve çalışıyorlardı. Bir palet fabrikamızda forklifin tüple çalışmasından dolayı patlama olduğu söylentisi var. İtfaiyemiz gerekli çalışmaları yapıp bilgi verecek. İş yerlerinin bitişik olması ve rüzgarın da etkisiyle 8 iş yeri hasar gördü. Tek tesellimiz bir vernik ve tiner depomuz vardı. Oraya sıçramadan müdahale edildi. Oraya sıçrasaydı sanayimizin büyük bir bölümü çok ciddi hasar görecekti. Devletten destek bekliyoruz. Mağdurlarımızın mal kaybı giderilmiş olur'' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtafiye araçları ve helikopter

- Alevler ve dumanın yükselmesi

- Büyükşehir BLD. Başanı Uğur İbrahim Altay röp.

- Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş röp. Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA (DHA) ================================== 2 KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde belediyede çalışan Aziz Kaya, bilinmeyen nedenle evinde 18 ve 20 yaşlarındaki 2 kızını öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti. Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye personeli Aziz Kaya, evinde bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışma sırasında cinnet getiren Kaya, çocuklarına silahla ateş açtı. Eşi ve 1 kızının kaçtığı evde ateşlere hedef olan 2 kız kardeş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarını öldüren Aziz Kaya, ardından aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Aziz Kaya'nın dehşetinden kaçarak son anda kurtulan eşi ve diğer kızı ise sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı binadan genel görüntü

- Bina önünde bekleyen ambulans ve kalabalık Haber-Kamera: Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) ============================ GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI: 8 YARALI GAZİANTEP'te, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 ağır, 8 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Mehmet Bozaslan yönetimindeki 31 KJK 27 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 19 BR 860 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracında hurdaya döndüğü kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ise araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.