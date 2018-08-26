DHA YURT BÜLTENİ-16

Şehidin kayınpederi Ömer Odun ise terör örgütüne tepki göstererek, "Düşmanlarımız sevinmesin. Siz kimin uşaklığını yapıyorsunuz? 1 Emrah ölür, 1000 Emrah gelir. Şerefsizler. Öldürdüğünüz Kürt oğlu Kürt'tür. Torunum Muhammed'i hazırlıyoruz" dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in (28) cenazesi, Malatya'daki törenin ardından helikopterle Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi, buradan Yeniceli Mahallesi'ndeki baba ocağına son kez getirilerek, helallik alındı. Şehit Uzman Çavuş için ikindi vakti mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Vali Yardımcısı Yaşan Aksanyar, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi ile şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin annesi Güler ve eşi Neslihan Ateş, cenaze töreninde Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp, gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Muhammed de babasının tabutunu öptü. Neslihan Ateş, törende ağılayanlara "Ağlamayın, düşmanlarımız sevinmesin" diyerek, metanetini korudu.

ADIYAMAN'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şeyho Lafçı (65), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olan ve uzun süredir yaşlılığa bağlı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 2 erkek, 3 kız babası Şeyho Lafçı hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi için Yeni Mezarlık Camisi'nde düzenlenen törene; Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri Muhammed Fatih Toprak ve Abdurrahman Tutdere, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti başkanları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma ve emniyet personeli ile şehit aileleri katıldı. Kıbrıs Gazisi Şeyho Lafçı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı alana getirildi. İkindi namazını ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şeyho Lafçı'nın cenazesi mezarlıkta toprağa verildi.

2'si kız 3 kardeşi olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan namaz sonrası helallik alınıp, askerlerin omuzlarında taşınarak, getirildiği mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 ayrı yerdeki orman yangınında 1 buçuk hektarlık alan yandı. Öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi'nin Kahramanmaraş- Göksun karayolu kenarındaki çalılıklardan dumanlar yükselmeye başladı. Yoldan geçen sürücülerin attığı sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'nce 4 arazöz, 2 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 2 pikap, 4 itfaiye ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alırken, yangında 1 hektarlık alan yandı. TEMİZLİK YAPILIRKEN YANGIN ÇIKTI Aynı saatlerde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Beşenli Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Bahçe temizliği yapılırken çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, yaklaşık yarım hektarlık alanın yandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------- - Yeni Mezarlık Camisi - Dua edilmesi - Cenaze namazı kılınması - Cenaze omuzlara alınması - Toprağa gömülmek üzere götürülmesi - Helalık alınması - Genel ve detay görüntüler

ULUSLARARASI Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali'nin tanıtımı için yola çıkan dondurma TIR'ı Manisa'ya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılar'a bedava 1 ton Kahramanmaraş dondurması dağıtılırken, almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda Kahramanmaraş Belediyesi tarafından bedava dondurma dağıtıldı. Kahramanmaraş'ta yapılacak 2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali'nin tanıtımı için yola çıkan dondurma TIR'ı Manisa'da ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar bedava dondurma alabilmek için saatler öncesinden kuyruğa girdi. Dondurma kuyruğu metrelerce uzarken, sıcakta serinlemek isteyenler kuyruktan çıkmadı. Kahramanmaraş dondurması ustaları da çeşitli şovlar yapıp, vatandaşları eğlendirdi. Bazı vatandaşlar, dev Kahramanmaraş dondurmasını satırla kesmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Kuyruk metrelerce uzayınca zaman zaman sıra tartışması da yaşandı. Dondurma dağıtımınının başlamasıyla birlikte dondurma adeta yarış yapıldı. Yüzlerce kişi Kahramanmaraş dondurmasının tadına baktı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Personeli Şaban Yumruk, "Festivalimizin bu yıl 2'ncisini düzenliyoruz., Kahramanmaraş'ın değeri, markası olan dondurmayı şehirlerde tanıtmaya devam ediyoruz. Dondurma TIR'ımız festivalimizin Anadolu ayağını oluşturuyor. Asıl festival, 14-15 ve 16 Eylül'de gerçekleştirilecek. Dondurma Tır'ımız ile Anadolu'nun her şehrinde ortalama 1 ton dondurma dağıtıyoruz" dedi.

Moda dünyasının İngiliz devi Fashion TV tarafından organize edilen Miss Fashion TV Awards, Antalya Rixos Sungate ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 26- 31 Ağustos tarihleri arasında moda dünyasının gözlerini Antalya'ya çevirecek dev organizasyon dünyaca ünlü yıldızları bir araya getiriyor. Dövüş filmlerinin unutulmaz yıldızı ve Belçikalı sporcu Jean Claude Van Damme, program kapsamında önceki gün Antalya'ya geldi. Organizasyon sonuna kadar Rixos Sungate'de programı takip edecek Jean Claude Van Damme, büyük coşkuyla karşılandı.

DÖVÜŞ filmlerinin dünyaca ünlü Belçikalı yıldızı Jean Claude Van Damme, Antalya Rixos Sungate ev sahipliğinde, moda devi Fashion TV tarafından düzenlenen Miss Fashion TV Awards kapsamında Antalya'ya geldi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Van Damme, sosyal medya hesabından Antalya'ya özel paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN ÖZEL PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu, organizasyonun ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistler, Van Damme ile fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturulurken otel lobisinde özel bir pasta kesildi. Programın ardından odasına çıkan Van Damme, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Rixos Sungate ve Antalya içerikli paylaşımlarda bulundu.

30 ÜLKEDEN MODANIN YILDIZLARI

Miss Fashion TV Awards kapsamında Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Makedonya, İsveç, Yunanistan, İsrail, Arjantin, Almanya başta olmak üzere toplam 30 ülkeden gelen güzeller, içerisinde çok sayıda eğlenceli aktivite ve aktif spor programlarıyla dolu 6 günlük güzellik kampına katılacak. Güzellik kampının son etabında ise Miss Fashion TV Awards güzeli seçilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Van Damme salonda çalışırken görüntüler

HABER- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

