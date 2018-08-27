DHA YURT BÜLTENİ-16

ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında seyir halinde bir aracın arka tarafına bağlı şekilde bir kişinin taşındığı görüntüleri bu kadarına da pes dedirtirken, görüntü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Seyir halinde bir aracın arkasına bağlanarak taşınan kadın, arkadan gelen bir araç içinden telefonla görüntülendi. Görüntülerde İstanbul plakalı lüks bir minibüsün arkasında yük gibi bağlanmış bir kadın taşınıyor. İplerle sıkı sıkı bağlanan kadın, bir süre sonra başını hareket ettiriyor. Araca bağlı kadın bu halde kilometrelerce nerden nereye gittiği ise belirlenemedi.

KARABÜK’te, otomobilin motosikletle çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Ambulans ve İtfaiye araçlarının geçebilmesi için bir bölümü dubalarla ayrılmış emniyet şeridinde seyir halinde olan Berkay Özışık idaresindeki 35 HD 987 plakalı motosiklet, emniyet şeridine giriş yapmak isteyen otomobile hızla çarptı. Yola savrulan Özışık yaralandı. Otomobil sürücüsü ve çevredekiler Özışık’a yardım etmek için koştu. Özışık ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşları erken hareket etmeleri ve seyahat etmeden mutlaka rezervasyon yaptırmaları konusunda uyardıklarını hatırlattı. Bayram sonrası bu uyarıların haklı olduğunu gösteren sonuçlarla karşılaştıklarını aktaran Osman Ayık, "Türkiye genelinde konaklama tesislerinde aşağı yukarı 500 bin civarında yerli vatandaşımız konakladı, bu tabii Türkiye'nin bütünü açısından baktığımızda. Tabii bunun büyük bölümü kıyı tesislerindeydi. Ege ve Akdeniz bölgesinde ama Karadeniz de çok büyük ilgi gördü bu bayram döneminde. Türkiye'nin Kapadokya ve diğer bölgeleri de. Aslında genel anlamda baktığımızda vatandaşlarımızın son derece ilgi odağında olan bölgelerdi bunların hepsi" dedi.

Marmara Denizi'nden saat 14.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması 6'ncı Filosuna ait 'USS Carney DDG-64' isimli güdümlü füze destroyeri, saat 16.45 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

'TESİSLERDE YAKLAŞIK 500 BİN VATANDAŞIMIZI AĞIRLADIK'

Eş, dost, akraba ve memleket ziyaretleri anlamında da son derece yüksek sayılara ulaşan seyahat trafiği olduğundan bahseden Osman Ayık, "Konaklama tesislerinde yaklaşık 500 bin civarında vatandaşımızı ağırladık. Tüm tesislerimiz yüzde 100'lere varan doluluktaydı. Ama kıyı bölgeleri daha çok tercih edilen noktalardı. Toplam Türkiye içerisinde seyahat hareketini düşüneceksek bunu birkaç milyonla ifade etmek lazım. Burada net rakam vermekte zorlanıyoruz. Ama bunu çok iyi bir şekilde de gözlemledik. Hemen hemen tüm yollarda, tüm ulaşım imkanları sağlanan yolların hepsinde, havayolu, karayolu, demiryollarında yoğun bir izdiham vardı aslında. Bu da bize milyonlarla ifade edilen sayıda seyahatin gerçekleştiğinin en önemli göstergesiydi" diye konuştu.

'ORTADOĞU PAZARININ İSTANBUL'A İLGİSİ OLDU'

Büyük kentlerin başta İstanbul olmak üzere bayramda vatandaşlar tarafından terk edildiğini, onların boşalttığı noktaların da yabancı misafirler tarafından doldurulduğunu kaydeden Osman Ayık, şöyle dedi: