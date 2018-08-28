DHA YURT BÜLTENİ-16

Hakkari 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu piyade er Osman Karağlı, şehit oldu. Şehit Karağlı'nın Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Askeri yetkililer, acı haberi evde bulunan şehidin annesi Ayşe Karağlı'ya verdi. Şehadet haberi üzerine Ayşe Karağlı, sinir krizi geçirdi. Şehit annesine, sağlık görevlileri müdahale etti. Kamyon şoförlüğü yapana şehidin babası Osman Karağlı'nın iş için İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera:Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)(DHA)

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DENİZDE FENALAŞIP BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

SİNOP'ta serinlemek için denize giren ve bu sırada rahatsızlarak boğulma tehlikesi geçiren Oya Yiğit, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi mevkiindeki sahilde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için denize giren Oya Yiğit (58), bir süre sonra rahatsızlanarak fenalaştı. Su üzerinde hareketsiz halde duran ve boğulma tehlikesi geçiren kadını gören vatandaşlar hemen müdahale etti. Yiğit, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp kıyıya getirildi. Ardından olay yerine çağırılan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne, götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun’un Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-112 ekibinin müdahale etmesi

-Ambulansla götürülmesi

-Detaylar

(SÜRE: 1.20 Dk) (BOYUT:148 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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MOTOSİKLET VE BİSİKLET HIRSIZLARI YAKALANDI

BARTIN, (DHA)

