DHA YURT BÜLTENİ-16

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir mobilya ve dekorasyon atölyesinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Atölyeden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Bugün saat 14.00 sıralarında, Akçeşme Mahallesi'ndeki bir mobilya ve dekorasyon atölyesinde yangın çıktı. Atölyenin makine bölümünde başlayan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Atölyede çalışan işçiler, alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı, ancak bu çabaları yetersiz kaldı. Yangın sırasında atölyenin çatısından çıkan siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Alevler yakında park halindeki bir minibüs ve otomobile de sıçrayarak zarar verdi. İtfaiye ekipleri, 3 ayrı noktadan su sıkarak atölyedeki yangını güçlükle söndürdü. Atölyede maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Atölyenin dışından görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Çatıdan çıkan dumandan görüntü

Haber:Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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4)BELEDİYE BAŞKANI UĞURLU, ŞOFÖR KOLTUĞUNA OTURDU

İZMİR'in Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Bağyurdu, Ören ve Armutlu mahallelerinin bulunduğu güzergahta yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin sıkıntılarını anlamak için direksiyona geçip şoförlük yaptı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ak Partili Arif Uğurlu, 'Mahalle Buluşmaları' programı kapsamında toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bağyurdu Mahallesi'nde Otobüsçüler Kooperatifi üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Uğurlu, programın ardından Bağyurdu, Ören ve Armutlu mahallelerinin bulunduğu güzergahta yolcu taşımacılığı yapan minibüslerden birinin şoför koltuğuna geçip, Kemalpaşa merkeze kadar şoförlük yaptı.

Uğurlu, minibüse binen yolculardan ise para almayıp, "Bugün ilçe Kaymakamımız Kemal Kızılkaya ile birlikte şoför esnaflarımızla bir araya geldik. Hem onların sorunlarını dinledik hem de vatandaşlarımızın yolculuk esnasındaki sıkıntı ve sorunlarını yerinde tespit etmek için şoför koltuğuna oturduk" dedi.

Minibüse binen yolcularla sohbet eden Uğurlu, vatandaşların hem ulaşım hem de hizmetlerle ilgili talep ve beklentilerini de dinledi. Başkan Uğurlu'nun sürdüğü minibüse binen yolcular, şoför koltuğunda belediye başkanını görünce çok şaşırdı.