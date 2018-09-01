DHA YURT BÜLTENİ 16

BOLU'DA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI BOLU’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5’i çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışı Düzce il sınırı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Fikret Öncü yönetimindeki kamyonetle, Ünal Akbalık, Bekir Tamer, Yasin Düger ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile diğer araçlarda bulunan Ünal, Irmak Bera, Bahar, Yağmur ve Liva Akbalık ile Gürkan ve Tuana Öncü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılar

-Yaralı sürücü ile röportaj

-Detaylar

Süre: 01.31-Boyut: 171 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============================= Bakan Kurum: Foça'daki kirlilik kontrol altında (3)

BAKAN KURUM, CARETTA CARETTALARI DENİZE SALDI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki ziyaretlerine Ortaca'da devam etti. Dalyan Mahallesi'nde, tekne gezisi yapan Kurum, Likya Kaya Mezarları'nın önünde fotoğraf çektirdi. Kurum ardından, İztuzu Kumsalı'nda bulunan Caretta Caretta Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti ve tedavisi tamamlanan 4 kaplumbağa ile çok sayıda yavru caretta carettayı denize saldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaris'teki ziyaretlerinin ardından Ortaca'ya geldi. Dalyan'a gelen Bakan Kurum, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile birlikte tekne gezisi yaptı. Likya Kaya Mezarları önünde, fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra Caretta Caretta Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti. Burada, DEKAMER Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska'dan, kaplumbağalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra tedavisi tamamlanan 4 kaplumbağa ile çok sayıda yavru caretta carettayı denize saldı.

'BESLENME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR' Kurum, geçen yıl 18 bin 700 caretta carettanın denizle buluştuğunu vurgulayarak, "Caretta caretta deniz kaplumbağalarımız her sene Nisan ve Mayıs aylarında burayı ziyaret ediyorlar. İki aylık bir yumurtlama döneminden sonra Haziran ve Temmuz aylarında buradan ayrılıyorlar. Bu bölge bizim özel çevre koruma alanımız. Burada yaralı kaplumbağaların tedavilerine ilişkin yapılması gereken neyse, İl Valiliğimiz koordinasyonunda yapıyoruz" dedi. Zaman zaman gündeme gelen, caretta carettaların insanlara saldırması konusuna da değinen Kurum, "Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerimiz onları sevme ve besleme adına onlara yem veriyorlar. Bu da tabii ki onların beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor ve insanlara yaklaşmaya çalışıyorlar. Bu kaplumbağalar hiçbir şekilde insanlara zarar vermeyen türden kaplumbağalardır. Dolayısıyla, biz bakanlık olarak nesli yok olma ve tehdit altındaki bu kaplumbağaların korunması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Valiliğimiz ve üniversitelerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından karayoluyla Dalaman'a geçen Kurum'un, kentten ayrılması bekleniyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Tekne gezisinden görüntü

- Kaplumbağaların denize salınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Süleyman İLTER / ORTACA, (DHA) ============================== ÇANAKKALE'DE 5 KİLOMETRELİK 'FERİBOT' KUYRUĞU YAZ tatili dönemini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirenlerin dönüşe geçmeye başlaması ile birlikte Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 5 kilometreye ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erdi. Yaz tatilinin başlaması ile birlikte İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlerde yaşayanlar Ege ve Akdeniz sahillerinde tatillerini geçirdi. 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak eğitim öğretim yılı için vatandaşlar dönüşe geçti. Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu. Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, Piri Reis Caddesi ve Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzanan 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk zaman zaman artarken, vatandaşlar bazen kuyrukta bir saatten fazla kadar beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki seferler doldur boşalt sistemiyle yapılıyor.