DHA YURT BÜLTENİ-16

1)İSKENDERUN'DA ASKERİ HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına asker sevkiyatları devam ederken, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de askeri helikopter hareketliliği yaşandı. Kent merkezindeki 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na peş peşe 2 askeri helikopter iniş yaptı. Helikopterler, bir süre sonra tekrar havalandı.

Bu arada İskenderun Garı'na vagonlara yüklü 7 tank getirildi. Tankların farklı kentlerden tamir için İskenderun'a getirildiği öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Havadaki iki askeri helikopterin 39'ncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na inmesi SÜRE: 54" BOYUT: 41 mb Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA) ================================================ 2)TUTUKLUK YAPAN TABANCAYI KONTROL EDERKEN KENDİNİ VURAN DOKTOR ÖLDÜ KONYA'nın Akşehir ilçesinde, tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isterken yanlışlıkla kendisini vurduğu ileri sürülen pratisyen hekim Hasan Akdemir (39), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tanıdığının düğününe davetli olarak katılan sağlık ocağında pratisyen hekimlik yapan Hasan Akdemir, iddiaya göre düğünde eline aldığı tabancasıyla havaya ateş açmaya başladı. Bir süre sonra tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isteyen Akdemir, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Hastane morgundan detay

-Hastaneden detaylar

-Cenaze aracından detay Haber-Kamera:Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)(DHA)) 3)KAYMAKAMLIKTA PENCEREYE ÇIKIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU KOCAELİ Derince Kaymakamlığı binasının 5'inci katında pencereye çıkan S.A., intihar girişiminde bulundu. İş isteyen S.A. kısa sürede ikna edildi.

Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen S.A., Derince Kaymakamlığı'na gelerek, iddiaya göre iş ve yardım istedi. S.A. kaymakamlık binasının 5'inci katındaki pencereye çıkıp intihar girişiminde bulundu. S.A., "Bana iş vermiyorlar. Kimse bana yardımcı olmuyor." diye bağırdı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Görevlilerin kısa sürede ikna ettiği S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görüntü dökümü:

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-İntihar teşebbüsünde bulunan kişi

-Pencereden sarkması

-İtfaiye ve polis ekipleri detaylar

-Vatandaşlardan detaylar Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) - ==================================================

4)BAŞDENETÇİ MALKOÇ'TAN TUNCELİ'DE CEMEVİ ZİYARET TUNCELİ'de, Cemevini ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de zaman zaman inanç ve sosyal sorunlarla ilgili sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bugüne kadar laiklik çok katı şekilde, bazen de maksadını aşan şekilde uygulandığı için cemevleri gibi böyle manevi yapılar; dergahlar benzeri müesseselere haksızlık, zaman zaman da yanlışlık yapıldığı olmuştur" dedi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Kamu Denetciligi Kurumu yetkilileriyle birlikte Tunceli'yi ziyaret ederek, çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Tuncay Sonel'i ziyaret ettikten sonra Valilik çıkışında medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Malkoç, hem yapılan hizmetleri görmek, hem de terörle mücadelede duyduklarını yerinde izlemek için Tunceli'ye geldiklerini ifade ederek, "Özellikle son zamanlarda trafik kazaları, yangınlar benzeri olumsuz haberler basına çok yansıyor. Ama bu istisnalardan birisi de Tunceli'den gelen güzel haberlerdir. Gerek şehrin içinden geçen Munzur çayının yeniden düzenlenmesi, gerek de uzun zamandan beri huzura duyulan hasret, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından terörle olan mücadelede gelinen noktayı görmüş olduk. Tunceli'deki bu güzellikleri umut ediyorumki, Avrupa'da yaşayan tüm Tuncelililer, ülkenin dört bir yanında yaşayan Tuncelililer gelip gördüğünde fevkalade memnun olacaklardır" dedi.

'TÜRKİYE'DE ZAMAN ZAMAN İNANÇ VE SOSYAL SORUNLAR YAŞANDI'

Adliye, Belediye, Baro, Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret eden Malkoç, daha sonra beraberindeki heyet ile Tunceli Cemevi'ni ziyaret etti. Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt ve Alevi dedeleri tarafından karşılanan Malkoç ve beraberindekiler cemevi hakkında bilgi aldı. Cemevi konuk salonunda Alevi dedeleri ve değer yetkililer ile bir araya gelen Malkoç, Türkiye'de zaman zaman inanç ve sosyal sorunlarla ilgili sıkıntılar yaşandığını söyledi. Bu sorunların çözümünü hep beraber bulacaklarını da söyleyen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Cemevlerinin yasal statüsüyle ilgili bize bir başvuru olmadı. Olmaması da normaldir. Çünkü, bu yasayla düzenlenecek olan bir husus. Ama, cemevlerinin işleyişiyle ve idareyle sorunlarıyla ilgili bizlere başvurular oldu. Bunlarla ilgili olarak arkadaşlarımızın inceleme ve araştırmalarından sonra zaman zaman idarelerle görüşerek dostane çözüm kararları aldık. Zaman zaman da tavsiye kararı verdiğimiz oldu. Cemevlerinin statüsüyle ilgili düzenlemenin, yasal düzenlemenin parlamento tarafından yapılması gerekiyor. Ama uygulamayla ilgili şikayet ve sorunlar olduğunda kamu denetçiliği kurumuna elbette müracaat edilmesi gerekiyor. Bugüne kadar laiklik çok katı şekilde, bazen de maksadını aşan şekilde uygulandığı için cemevleri gibi böyle manevi yapılar; dergahlar benzeri müesseselere haksızlık, zaman zaman da yanlışlık yapıldığı olmuştur. Ama çok şükür bunların yeniden ele alınması hususunda karşılıklı bir görüş alışverişi var" diye konuştu.

'CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI BÜYÜK BİR MESELE DEĞİL'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, cemevlerine yasal statü tanınmasının çok büyük bir mesele olmadığını ifade ederek, Alevi dedeleriyle birlikte toplantı yapmak için çağrıda bulundu. Usta, "Bu çok rahat çözebileceğimiz bir mesele. Gündeme alınıp çözümü noktasında da sizlerden gelecek tavsiye noktasında inşallah biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl bir yol izleneceği noktasında teklif ve önerilerimizi sunacağız. Sonuçta önemli olan bu noktada bir ve beraber olmamız. Buradaki sorunları tespit edip beraber çözebiliriz. Bu güç biz de var. Her türlü görüşe açığız. İnşallah hem bölgesel hem de Ankara'da toplantılar düzenleyerek biz çözüm için varız diyoruz. Çözülmeyecek hiçbir sorumuz yoktur" dedi.Tunceli Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt da, Alevilerin en büyük beklentisinin cemevlerine yasal statü tanınması olduğunu kaydederek, bunun gerçekleşmesi halinde aradaki bütün perdelerin kalkacağını söyledi. Malkoç ve beraberindekilere bir Alevi dedesi bağlama çalarak ağıt ve deyişleri okumasıyla ziyaret son buldu.

Görüntü Dökümü: -----------------------

-Malkoç ve beraberindekilerin cemevine gelişleri

-Alevi dedeleri ile sohpet

-Malkoç'un cemevi içinde açıklama yapması

-AK Parti Genel Başkan Yardımcı Usta'nın açıklamaları

-Alevi dedesinin kısa açıklaması

-Alevi dedesinin bağlama çalıp ağıt okuması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) ========================================= 5)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, TAVŞANLI'DA DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaptığı konuşmada Diyanet Akademisi kurulması için çalışmaların tamamlandığı açıkladı.

Tavşanlı ilçesine gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İlahiyat Akreditasyon Ajansı'nın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda düzenlediği programa katıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada Diyanet Akademisi'nin kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını söyledi. Erbaş şöyle devam etti:

"Önümüzdeki aylarda sadece hizmet içi eğitim ile kalmıyor, bir adım öne geçerek hizmet öncesi eğitime başlıyoruz. Yükseköğretim kurumlarının nicelik ve nitelik ilişkisi de önemli bir husustur. Fakültelerin, sayı, akademik kadro ve öğrenci potansiyeli açısından gelişmesi olumlu bir durum olmakla beraber, daha önemlisi üretilen bilginin niteliği, yetiştirilen öğrencinin kalitesidir. Diyanet Akademisi faaliyete geçmesiyle hizmet öncesi eğitimin sonunda sınav yapılacak ve belli bir puanı alabilenler göreve başlayacak. Belki ikinci bir şans daha verilebilir. Onda da başarısız olunursa 'siz başka iş arayın' diyeceğiz. Hedefimiz böyle bir uygulama."

Türkiye'de 100'ü aşkın ilahiyat ve İslami İlimler Fakültesi ile önemli imkanlara sahip olduklarını dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, İslami ilimlerin amacının, insanın Rabbi ile toplumla ve çevreyle olumlu ilişkiler kurmasını temin etmek olduğunu söyledi. Erbaş, hiçbir ilim dalının, sosyal gerçeklikleri ve yaşanan hayatı göz ardı edemeyeceğini sözlerine ekledi.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de konuşmasında, belediye olarak inşaatını üstlendikleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu bahçesindeki 15 Temmuz Külliyesi'nin inşaat çalışmalarında gelinen son durumu anlattı. Güler, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 580 bin TL ödenekle inşaatına başlanan 15 Temmuz Şehitler Külliyesi'nin geri kalan 1 milyon 250 bin TL'lik kısmını Belediye olarak biz üstlendik. 600 kişilik cami, 165 kişilik konferans salonu, erkek ve bayanlara ayrı ayrı olmak üzere abdest alma yerleri, tuvaletler ve sosyal alanları içeren Külliye'de 15 Temmuz şehitlerini temsil eden, Elif harfi ve Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin tasvir edildiği bir cami minaresi bulunuyor. Bu güzel yapının üniversitemiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Görüntü dökümü. -----------------------

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması,

-Belediye Başkanı Mustafa Güler'in kouşmasından çekilen görüntüer bulunuyor.) Haber-Kamera: tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(KÜTAHYA)/ DHA ======================================================

6)NİĞDE’DE 1 TON ÜCRETSİZ MARAŞ DONDURMASI DAĞITILDI KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında dondurma TIR'ı Niğde’de 1 ton ücretsiz dondurma dağıttı.

Ömer Halisdemir Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte 1 ton dondurma dağıtılırken ustaların yaptığı şovlar, beğeni topladı. Niğde Belediyesi’nin de katkıda bulunduğu etkinlikte Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, vatandaşlara dondurma ikram etti. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne etkinlikten dolayı teşekkür etti. Görüntü dökümü

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-Sırada bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Dondurmanın asılması

-Dondurmanın Niğde Belediye Başkanı tarafından dağıtılması

-Dondurma ikram edilmesi

-Detay görüntüler

-Yetkili Şaban Yumruk ile röportaj

Süre: 02'51" Boyut: 191 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ========================================= 7)AFYONKARAHİSAR KENT MAKETİ AÇILDI AFYONKARAHİSAR'ın 1900 yıllarını anlatan ve içerisinde Afyon Kalesi ile tarihi evlerin yer aldığı Kent Maketi ve fotoğraf sergisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen ve Afyonkarahisar'ın 1900'lü yıllarını anlatan 'Kent Maketi', fuar alanında hizmete açıldı. Açılışa, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 'Kent Maketi' hakkında açılış törenine katılanlara bilgiler veren mimar Büşra Köker, Afyonkarahisar Kent Maketi'nin, Zafer Kalkınma Ajansı ile Sosyal ve Beşeri Kalkınmayı Destekleme Projesi kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Köker, "Kent Maketi 1890- 1930 yılları arasındaki günümüz kentsel sit alanını kapsayacak şekilde tasarlandı. Maket alanı kuzeyde Milli Birlik Caddesine, güneyde Hıdırlık Tepesine, doğuda İmaret Camisine, batıda Taşpınar Mahallesi'ne kadar uzanmaktadır. Maket alanı Burmalı, Akmescit, Taciahmet mahallelerinin tamamını, Dumlupınar, Karaman, Marulcu, Fakıpaşa Taşpınar, Yarenler ve Yunus Emre mahallelerinin ise kısmen içine alıyor. 1/100 ölçekli inşa edilen kent maketi, 13.5 metreye 8.5 metre boyutlarında olup, 114.75 metrekarelik bir alana sahiptir" dedi.

TÜRKİYE'DE TEK Maket üzerinde toplam 1948 yapı bulunduğunu dile getiren Köker, toplamda 11 bin 500 metrekarelik bir alanın yüz kat küçültülmüş olarak imal edilen maketin, bu boyutu ile Türkiye'de tek olduğunu söyledi. KENT MAKETİNİ İNCELEDİLER Mimar Köker'in konuşmasının ardından Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve beraberindeki protokol üyeleri Kent Maketi'nin açılış kurdelesini kesti. İlk olarak Afyonkarahisar'ın 1900'lü yıllarını anlatan fotoğraf sergisini inceleyen Vali Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonda Kent Maketi'ni gezdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, geçmişi görmenin bu günler için ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Tutulmaz, "1900'lü yıllarda Afyonkarahisar'ın durumunu gördük bu maketle. Aslında bir kısmımız için, bunu yerinde yaşayanlar için geçmişi tanıma, ülkemiz için de 1900'lü yıllar çok önemli. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Kurtuluş Savaşı'nın en önemli aşamalarından birisi ilimizde geçmiştir. İlimizde bulunan o günkü yapıları görmek, o günkü yaşam biçimini görmek, bize bu günler için bir ilham kaynağı oluyor. Bu kalkınma ajansımızın ve belediyemizin önemli bir çalışması. Her geçen gün ilimizin turizm açısından artan ilgisini farklılaştırmamız gerekiyor. Bu çalışma da onlardan bir tanesi oldu. İlimize gelen yabancıların daha fazla ilimizde kalabilmeleri adına bu tür farklı aktiviteleri farklı sergi alanlarını açmamız gerekiyor. Bu yıl Yumurta Müzesi'ni açtık. Geçen yıllarda açılan değişik müzeler var. Yine geçen yıl İstiklal Tanıtım Merkezinde panoramik müzenin açılışı yapılmıştı. Buna benzer çok sayıdaki eserlerle misafirlerimizi daha uzun süre ilimizde vakit geçirtebileceğiz. İlimizin tarihine ve ülkemizin tarihine de buradan bakabileceğiz" dedi.