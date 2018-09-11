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DHA YURT BÜLTENİ 16

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 04:13 | Son Güncelleme

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (ek) SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ Suriye sınırındaki Kilis'e gece saatlerinde de askeri sevkiyat devam etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (ek)
SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ

Suriye sınırındaki Kilis'e gece saatlerinde de askeri sevkiyat devam etti. Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden Kilis'e gönderilen aralarında zırhlı araçların da aralarında bulunduğu askeri araçlar ile personel, gece boyu aralıklarla Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Bazı askeri konvoyların ise İdlib sınırındaki Hatay yönüne gittiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Askeri araçların geçişi
- Askeri tırların geçişi
- Mühimmat araçları
- Zırhı araçlar
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

Baba, oğlu ile birlikte eve dönmeyen kızını ve sevgilisini öldürdü

KIRKLARELİ'nde Abdülkadir Y., oğlu Abdülvahap Y. ile birlikte kızı Tuğba Y. ve 2 yıldır nikahsız yaşadığı Caner Atlı'nın evini kurşun yağmuruna tuttu. Tuğba Y. ve Caner Atlı hayatını kaybederken, baba-oğul ise yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da oturan Abdülkadir Y. (53), oğlu Abdülvahap Y. (30) ile birlikte kendilerine ait 34 AE 4449 plakalı otomobille Kırklareli'ne geldi. Baba Abdülkadir Y., 2 yıldır Akalar Mahallesi Sögütçük Çeşme Sokak'ta Caner Atlı (34) ile birlikte yaşayan Tuğba Y.'yi almak istedi. Ancak Tuğba Y. İstanbul'a dönmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine baba-oğul, otomobille gittikleri sokakta eve 9 el ateş ederek kaçtı.
Komşuların silah sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Tuğba Y. ve Caner Atlı'yı ağır yaralı buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çift, daha sonra kaldırıldığı Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak İstanbul'a dönmek için yola çıkan Abdülkadir ve oğlu Abdülvahap Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba-oğul ifadeleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olayın yaşandığı sokak
Kırklareli Devlet Hastanesi
Polis ekipleri
Genel görüntüler
Öldürülen Caner ve Tuğba'nın fotosu

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY /KIRKLARELİ,(DHA)
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