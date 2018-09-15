DHA YURT BÜLTENİ 16

OTOMOBİL KAFEYE DALDI: 3 YARALI; O ANLAR KAMERADA ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaraladı. Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde bulunan kafede meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği belli olmayan otomobil, kafenin ön kısmında bulunan alana sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla girdi. Kafede bulunan müşteriler korkuyla sağa-sola kaçarken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvemlik kamerasında olay anı Haber: Akif ÖZDEMİR / Kamera: ADANA, (DHA) ========================== MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MARMARİS'teki ormanlık alanda çıkan yangında 20 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde bugün öğleden sonra orman yangını başladı. Sarp ve dağlık arazideki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve 250 orman işçisiyle müdahale edilmeye başlandı. Yangın kontrol altına alındı.

20 HEKTARLIK KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, “Bördübet mevkiinde bugün saat 14.52’de başlayan yangına 15.05’de ilk müdahale yapıldı. Yangına 6 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 24 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler, 6 helikopter, 3 uçak, 9 teknik eleman, 6 memur, 225 söndürme işçisi, 50 mükellef söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın saat 19:30’da kontrol altına alınmış olup soğutma işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen yangında toplam 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından helikopter çekimi görüntü Haber: Cavit AKGÜN / Kamera: MUĞLA, (DHA) =================== ŞANLIURFA'DA 'DRONE' DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından eve düzenlenen drone destekli operasyonda 1150 kök kenevir, 250 gram esrar ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hamurkesen Mahallesi'nde İ, A.'nın evinin bahçesinde esrar ekildiğini ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, drone destekli düzenlenen operasyonda evde 1150 kök kenevir, 250 gram esrar, 2 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu ve malzemelere el koyan jandarma, ev sahibi İ.A.'yı gözaltına alarak sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Soruşturma sürüyor.

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- Drone kamerasından operasyon yapılan ev Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ======================= DONDURMA FESTİVALİ SONA ERDİ KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği aralarında Alpedo Kervanhan Dondurmaları'nın da bulunduğu bazı dondurma firmalarıyla düzenlenen Kahramanmaraş 2'nci uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Dün, 2 ton ağırlığındaki dünyanın en büyük dondurma topu rekoruyla başlayan festivalin son gününde yine renkli görüntüler yaşandı. Trabzon Bulvarı'nda gerçekleştirilen festivalde, geleneksel gelin alayı düzenlendi. Ata bindirilen gelinle birlikte çeyizi de atlarla birlikte getirildi. Festivalin en renkli görüntülerinden biri ise geleneksel dondurma yapılışı oldu. Ahir Dağı'ndan atlarla getirilen karlar, sahneye alındı. Sahneye dökülen karlar, parçalandıktan sonra geçmiş dönemde kullanılan dondurma yapma makinesine dolduruldu. Alpedo Kervanhan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve diğer dondurma ustaları makineyi çevirerek karla dondurma yaptı. Yapılan dondurma külahlarla halka ikram edildi.