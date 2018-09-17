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DHA YURT BÜLTENİ 16

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 03:03 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı traktör devrildi: 7 yaralı BOLU’da, D-100 Karayolu'nda otomobilin arkadan çarptığı traktör devrildi, 7 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı traktör devrildi: 7 yaralı

BOLU’da, D-100 Karayolu'nda otomobilin arkadan çarptığı traktör devrildi, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Rüzgarlı Köprüsü alt geçidinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdurrahman Sarıkaya yönetimindeki 34 ZP 1914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hüseyin Özer yönetimindeki 14 DB 875 plakalı traktöre arkadan çarptı. Arkasında römork bulunan traktör devrilirken, otomobilde de büyük hasar oluştu. Kazada, araç sürücüleri ve traktörde bulunan Ebru Özer, Ümmühan Özer, Samet Taşdöver ile otomobilde bulunan Bahriye Sarıkaya ve Muhammet Yunus Sarıkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan D-100 Karayolunun İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan araçlar
-Kaza yerinden görüntüler
-Yaralılara müdahale
-Detaylar
Süre: 02.22 - Boyut: 266.7 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

Düğün salonu önünde silahlı kavga: 2 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, düğün salonunda işletmeci ile bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Hendek Gençlik Merkezi'ndeki düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonu işletmecisi O.B. ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek düğün salonu dışına taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B., silahıyla grup üzerine ateş açtı. O.B. ve Y.S. vücutlarına kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti. Silahlı kavga çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, düğün salonu işletmecisi O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Güvenlik kamerası kayıtları

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /HENDEK(Sakarya),(DHA)
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