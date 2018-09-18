DHA YURT BÜLTENİ - 16

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 7 ölü, 28 yaralı (5)

1)MİLLETVEKİLİNDEN YARALILARA ZİYARET Afyonkarahisar'da refüjdeki su kanalına devrilen kazada yaralananların hastanelerdeki tedavileri sürerken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yatan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Devletin yanlarında olduğunu, neye ihtiyaçları olursa hastane personeli tarafından karşılanacağını söyleyen Yurdunuseven'e İl Başkanı Hüseyin Sezen, Sağlık İl Müdürü Serhat Korkmaz ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran eşlik etti. 'LÜTFEN EMNİYET KEMERİMİZİ TAKALIM'

Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Milletvekili Yurdunuseven, elim bir kaza yaşandığını belirterek, "Kazanın olduğu saatten itibaren Sayın Valimiz de konuya el attı. İl jandarma komutanı ve emniyet müdürü, bütün sağlık ekipleri hemen oraya intikal etti. Son edindiğimiz bilgilere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Devlet hastanesinde de yatan 7 yaralımız var. Bunlardan 3'ü biraz sıkıntılı ama diğer yaralılar kontrol amaçlı tutuluyor. Bu kaza bizi üzdü. Tüm sürücülerimize uyarılarda bulunmak istiyorum. Lütfen emniyet kemerimizi takalım, hız limitlerine uyalım ve uykusuz araç kullanmayalım" dedi.

'EN KISA ZAMANDA TABURCU EDECEĞİZ'

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran da hastanede yatan 7 yaralı olduğunu aktarırken, 4 hastanın ortopedi ve genel cerrahi servisinde, 3'ünün ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü vurguladı. Durumu kritik olan hastaların yoğun bakımda olduğunu kaydeden Duran, "Diğer hastalarımızı ameliyat edilerek en kısa zamanda sağlığına kavuşturacağız. Birkaç gün içinde taburcu etmek için çalışıyoruz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yurdunuseven'in hastaneye gelişinden detay

- Yurdunuseven'in hastane yöneticileri tarafından karşılanırken detay

- Yurdunuseven'den detay

- Yurdunuseven ve beraberindekiler yaralıları ziyaret ederken detay

- Yaralılardan detaylar

- Yurdunuseven ile röp

- Başhekim Duran ile röp 368.13 MB /// 03.19"

Haber - Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA) ================ Komşu dehşeti; tartıştığı kadın ve çocuklarının üzerine kezzap attı (EK)

2)KOMŞULARINA KEZZAPLA SALDIRAN KADIN TUTUKLANDI Konya'da, tartıştığı komşusu Saadet Ş. ve 3 çocuğunun üzerine kezzap atan Gülay Durusoy (40) çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam yaralama' suçundan tutuklandı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirilen Gülay Durusoy, gazetecilerin 'Niçin kezzapla saldırdınız ?' sorusuna "Ben atmadım. İftira attılar. Kattan birileri tuzak kurdu diyorum. Anlamıyor musunuz?" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü

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- Gülay Durusoy'un sağlık kontrolüne getirilmesi

- Durusoy'un konuşması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA) ================================== 3)FERAY ŞAHİN DAVASINDA KARAR ÇIKTI; ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ, BABA İSYAN ETTİ MERSİN'de, üniversite öğrencisi Feray Şahin'in (23) evinde tek kurşunla ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul (27), 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından anne Aysel Şahin baygınlık geçirirken, baba Bekir Şahin ise mahkeme heyetine tepki gösterip, "Adaletin daha tarafsız, bağımsız, objektif karar vermesi gerekirken, niye katili koruma gereği duydu? Kararı veren yargıçların vicdanları rahat mı?" dedi. Olay, 19 Eylül 2017 tarihinde, Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana geldi. Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Aykul, olayın şakalaşma sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Fatih Burak Aykul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aykul hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.