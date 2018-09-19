DHA YURT BÜLTENİ-16

1)ÜNİVERSİTE KAYDINA GİTTİĞİ OTOBÜS DEVRİLDİ, ÖLDÜ AFYONKARAHİSAR'da devrilen otobüste yaşamını yitirenlerden Süleyman Başar'ın (23) Eskişehir'e üniversite kaydına gittiği ortaya çıktı. 'Sabah inince ararım' diyen Başar'a ulaşamayan ailesinin merak edip yola çıktığı ve kazayı da yolda haber aldığı öğrenildi. Süleyman Başar'ın cenazesi Burdur'da toprağa verilirken, baba Yaşar Başar'ın oğlunun tabutunun başında beklediği anlar yürek burktu.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitiren Süleyman Başar için memleketi Burdur'un merkeze bağlı Kavacık köyünde cenaze töreni düzenlendi. Baba Yaşar Başar'ın köy camiinde yapılan törende tabutun başındaki hüzünlü bekleyişi yürek burktu. Süleyman Başar'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Dinar Meslek Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği mezunu olan Süleyman Başar'ın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak için Eskişehir'e gitmek amacıyla otobüste olduğu öğrenildi. Ailesinin 2 gün önce Eskişehir'e yolcu ettiği Süleyman Başar'ı sabah telefonla aradığı, ulaşamayınca 'başına bir iş geldi' diyerek bakmak için yola çıktığı ve kaza haberini de yolda öğrendiği kaydedildi.

'CENAZESİNİ HASTANEDE BULDUK'

Kuzeni Ahmet Başar, otobüse binmeden önce 'Sabah inince ararım' diyen Süleyman Başar'dan haber alamayınca merak edip bulmak için yola çıktıklarını söyledi. Başar, "Yolda otobüsün kaza yaptığını öğrendik. Aradık ama bulamadık. Adını yanlış yazmışlar. 'Süleyman Yavuz' diye yazmışlar. 112'den, jandarmadan araştırdık ve cenazesini Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bulduk" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Babanın cenaze başında bekleyişi

- Taziyeleri kabul edişi

- Cami dış görünüş

- Ahmet Başar ile röp.

- Cenaze namazının kılınışı

- Cenazenin gidişi

191 MB /// 03.15" Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ======================================================

2)BAKAN SELÇUK: YENİ AZİZ SANCARLAR ÇIKARMAK DURUMUNDASINIZ (EK)

'ANİ SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK YOK' Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılışı yapılan okullarda eğitime başlayan öğrencilerin sınıflarını ziyaret etti. Öğrencilere çeşitli sorular yönelten Bakan Selçuk, daha sonra öğrencilerin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Sınıfta öğrencilere 'Ne olmak istersiniz?' sorusuna yanıt veren bir öğrenci "Bakan olmak istiyorum, sizi çok seviyorum" dedi. Bunun üzerine Bakan Selçuk, öğrenciyi yanına çağırıp 'çak' yaparak, "Emin misin? İşin çok zor olur" diye gülümseyerek yanıt verdi.

Öğrencilerle samimi diyalog kuran Bakan Selçuk’a başka bir öğrenci ise sürekli sistem değişikliği istemediğini söyledi. Bakan Selçuk da, "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz, ani fren de yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya, liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah" karşılığını verdi.

Bakan Ziya Selçuk temasları kapsamında kentte yaşayan Suriyeli ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü Kuveyt- Türk Ortaokulu'na geçti. Burada Suriyeli öğrenciler, Bakan Selçuk’u çiçeklerle karşılayıp, Türkiyem parçasını seslendirdi. Başka bir öğrenci ise 'Memleket isterim' şiirini okudu. Bakan Ziya Selçuk, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte eğitim üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanın temasları sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a günün anısı olarak acı kırımızı isot hediye etti.

Görüntü Dökümü

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- Suriyelilerin eğitim gördüğü okulu ziyaret eden bakan Ziya Selçuk

- Çiçekle karşılanan bakan Selçuk

- Suriyeli öğrencilere şarkı söylemesi

- Sınıfları gezen bakan Selçuk

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB ================================================== 3)KARABÜK'TE GAZİLERİN YÜRÜYÜŞÜNE YOĞUN İLGİ KARABÜK'te, Gaziler Günü nedeniyle kortej yürüyüşü düzenlendi. Vatandaşlar, gazileri alkışlayarak cep telefonlarıyla görüntüledi.

Gaziler Günü nedeniyle Fevzi Fırat Caddesi'nden başlayan bando eşliğindeki yürüyüşü, çok sayıda kişi alkışlayarak izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi. Gaziler, vatandaşları selamladı. Yürüyüş, Kent Meydanı'nda son buldu. Buradaki Atatürk Anıtı'na Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından çelenk konulduktan sonra belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gazi torunu olan öğrenci tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiir okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi adına törende konuşan Ahmet Özcan, "Tarihimizin zaferleri asla unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına, layık oldukları değer her zaman verilmelidir. Gazi, Türk toplumunun ortak değeridir ve her zaman her yerde hatırlanmalıdır" dedi.