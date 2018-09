DHA YURT BÜLTENİ-16

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi adına törende konuşan Ahmet Özcan, "Tarihimizin zaferleri asla unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına, layık oldukları değer her zaman verilmelidir. Gazi, Türk toplumunun ortak değeridir ve her zaman her yerde hatırlanmalıdır" dedi.

4)BURDUR'DA GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI

BURDUR'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki düzenlenen Gaziler Günü programına Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar ile protokol üyeleri ve vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.