DHA YURT BÜLTENİ 16

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)-

YERLİ VE MİLLİ PAMUK TÜRÜ SC 2079'Yİ TANITILDI

AYDIN Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli pamuk çeşidi olan SC 2079, İzmir'in Torbalı ilçesinde tanıtıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinin kırsal Atalan Mahallesi'nde, bugün tarla şöleni gerçekleşti. Şölende Torbalılı üretici İlkan Yanığlı'nın 70 dekarlık alanda yetiştirdiği, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve 2007 yılından günümüze ıslah çalışmaları devam eden ve 2017 yılında tescil ettirilmiş olan tamamen yerli ve milli olan SC 2079 pamuk çeşidi, çiftçisinin beğenisine sunuldu.

Şölende İzmir Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek, Torbalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Karakaya, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin ve Torbalı Çiftçi Malları Koruma Daire Başkanı Mehmet Soykan da katıldı.

"YERLİ TOHUM ÜLKEMİZİ KALKINDIRIR"

Şölende konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, yerli tohumun önemine değindi. Bakan, "İzmir ilimizde atılan bu adım, yakılan bu meşale tüm ülkemize ışık tutacak, geleceğimize emin adımlarla ilerlememize katkı sağlayacaktır. Toprak bizim en değerli sermayemizdir. Bu toprak varlığımızı uygun, milli tohumlarla buluşturmak hem geçmişe hem de geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur. Yerli ve milli tohumlarımızın üreticilerimizin tercih etmesiyle hem çiftçimiz kazanacak hem de ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunulacaktır" dedi.

"PAMUK OLAN HER OVAYA TALİBİZ

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek de "Bugünün tarihi günlerimizden biri olduğunu düşünüyorum. Pamuk hem tarımda hem de sanayide kullanılan önemli bir bitki. Yani doğumdan ölüme kadar muhtaç olduğumuz bir bitki. 1934 yılında kurulan bir enstitüyüz. Geliştirdiğimiz çeşitler SC 2079 ile sınırlı kalmayacak. Hatta daha iyisini yapacağımızı ve bu yönde çalışmalarımızın olduğunu söyleyebilirim. Biz pamuğun olduğu her ovaya talibiz" ifadelerini kullandı.

KALİTELİ VE VERİMLİ TOHUM

Çeşitlerin ıslahını gerçekleştiren Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Islah Genetik Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Çiçek de katılımcılara çeşitler hakkında bilgiler verdi. Çiçek, 10 yıllık ıslah çalışması sürecinde hedeflerinin verim yönüyle çiftçilerimizi, elyaf kalitesiyle de tekstil sanayicimizi memnun edecek ve her ikisini de ortak noktada buluşturacak pamuk çeşitleri geliştirmek olduğunu ve bunu tanıtımı yapılan SC 2079 ve SC 2009 çeşitleri sayesinde başardıklarını belirtti. Tohum hakkında detaylı bir bilgi sunan Çiçek, "Çeşidimizin dekarda verimi oldukça yüksektir. Örneğin bulunduğumuz bu tarlada dekarda 700 kilogramlık verim bekliyoruz. Dekara verimiyle beraber çırçır randımanı ve lif kalite özellikleri de oldukça iyidir. Toprak seçiciliği fazla yoktur. Tuzlu ve kıraç topraklar dahil hemen Hemen her türlü arazide yetişir. Hasat zamanı olarak bu çeşidimiz orta erkenci grupta yer almaktadır. Ayrıca ilk ekim döneminde tarla çimlenme ve çıkış gücü özelliği bakımından da mükemmeldir" diye konuştu.