DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakan Ersoy, Zeugma'da incelemede bulundu (EK)

1)BAKAN ERSOY, GAZİANTEP'TE Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te han ve tarihi Bakırcılar Çarşısı'nı gezerek inceleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Antep Kalesi çevresinde bulunan tarihi hanları dolaştı. Gümrük Hanında dibek kahvesi içen Bakan Ersoy, Bakırcılar Çarşısı'nı da gezip, yemeni satın aldı. Görüntü Dökümü

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- Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çarşıda dolaşması

- Bakırcılar Çarşısı'nın gezilmesi

- Bakan'ın yemeni giymesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 239 MB ================================================ 2)SİİRT BAYKAN'DA 4 KÖY VE 4 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle 4 köy ve 4 mahallede bugün saat 14.00'ten itibaren sokğa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılyı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyonel faaliyetler icra edileceği belirtildi. Açıklamaya göre, operasylon nedeniyle Baykan ilçesine bağlı olan Çukurca Köyü, Oğlaklı Mahallesi, Meşelik Köyü, Ardıçdalı Köyü, Bahçeli Mahallesi, Korucu Mahallesi, Aydınlar Mahallesi ve Çamtaş Köyü ile sınırlı olmak üzere, bugün saat 14.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SİİRT, (DHA)- =============================================== 3)ŞANLIURFA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI AŞURESİ DAĞITILDI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yurt genelinde düzenlenen etkinlik kapsamında Şanlıurfa'da da vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Topçu Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve çok vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, dua okuduktan sonra üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan kazanlardaki aşureleri vatandaşlara kaselerde ikram etti.

Aşure dağıtımında Muharrem ayının hayatımızda önemli bir yeri olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Aşure günü münasebetiyle bir program düzenlendi. Bu aşure günü programına bugün aramızda Cumhurbaşkanlığımızı temsilen Personel Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'le birlikte burada bu sıcak havaya rağmen Şanlıurfalı kardeşlerimizin, peygamberler şehrinin evlatlarının yoğun ilgisi var. Cumhurbaşkanlığımızın bu vesileyle selamlarını sevgilerini Şanlıurfalı kardeşlerimizi iletmek gerekiyor. Muharrem ayı hepimizin bildiğimiz gibi bizim hayatımızda önemli bir yeri vardır. Cumhurbaşkanlığımızın bugün liderliğinde, öncülüğünde yaptığı ve aslında büyük bir davanın da anlamlı bulduğu aylardan birisidir. Personel Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'de buraya kadar teşvik ettikleri için, bizimle beraber oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Yener ise "Böyle anlamlı bir günde, tarihimizde anlamlı bir şehir olan, peygamberler şehri olan, bereketin şehri olan Şanlıurfa'da bulunmaktan ve Cumhurbaşkanımızın sizlere olan muhabbetlerini iletmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Muharrem bizim tarihimizde önemli dönemeçlerden birisidir. Bu milletin kendi özeliklerinden birisidir. Her zaman zulmün ve zalimin karşısında olmaktır. İnşallah bugünde bizim birlik ve beraberliğimiz daha da kuvvetlenecektir. Dünyada devam etmekte olan zulümleri durdurmak için güçlü olmamız gerekiyor. Bunun içinde birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bu tür programlar bizim birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, birer araçtır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Aşure kazanının önünde duaların okunması

- Aşure almaya gelenler

- Protokol aşure dağıtması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 141 MB =================================================== 4)370 BELEDİYE BAŞKANI ŞANLIURFA'YI GEZDİ TARİHİ Kentler Birliği (TKB) 'Şanlıurfa Buluşması' için kente gelen 370 kentin belediye başkanı, tarlada isot toplayıp Harran ve Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

'Tarihi Kentler Birliği Şanlıurfa Buluşması' kapsamında Şanlıurfa’ya gelen Belediye Başkanları, meclis üyeleri, akademisyen ve kazı başkanlarına yönelik 4 günlük birçok etkinlik ve program düzenlendi. Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi'nce konaklanarak, ağırlanan davetliler, programın son gününde ise tarlada isot toplayıp ardından kentin en önemli tarihi mekanları olan Göbeklitepe ile Harran’daki ören yerleri gezdirildi. Başkanlar, Şanlıurfa’da unutulmaz 4 gün yaşadı.

Belediye başkanlarını Şanlıurfa’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan isotun önemine değinerek, "Şanlıurfa mutfağının hammaddesi ana öğesi olan isot, bizler için çok önemli. İsot, Urfamız için evlerimiz için tam da bir kültür öğesidir. Annelerimiz isotu elleri ile parçalar içindekilerini ayrıştırarak evlerin damlarında ve hazırlanmış alanlarda kurutmaya bırakırlar. Kızgın Şanlıurfa sıcakları isotun nemini aldıktan sonra pul biber ve isot salçası haline gelmesi için güzel bir uğraş başlar. Bu, her yıl olan bir olaydır. Daha sonra önümüzdeki kış günlerinde gelen misafirlerimize yapılan yemeklerde isot başrolde yer alır ve yapılan yemeklere lezzet katar. Yine aynı şekilde çiğköftenin ana maddesini yine isot teşkil eder. İsotun sağlık yönünde faydaları var" dedi.

Anadolu’nun güzelliklerinin, farklıklardan geçtiğini anlatan Çiftçi, şunları söyledi:

“Her coğrafyamız zengindir. 12 bin yıllık bu ülkemiz, birçok alanda bize kültürel zenginlik vermiştir. Önemli olan bu kültürlerimizi yaşatmamız ve geleceğe taşımamızdır. Tarihi Kentler Birliğimiz gerek somut, gerekse somut olmayan varlıkları içerisine alarak onu geliştirerek koruma bilinci ekler daha sonrada geleceğe taşıması için gerekli olan her türlü tedbiri alır. Bunu başaran siz değerli Belediye Başkanları arkadaşlarımızsınız. Türkiyemizde büyük bir heyecan var ve bu hepimizi umutlandırıyor. Çünkü geçmişine sahip çıkmayan bir toplum geleceğe doğru bir şeklide yürüyemez. Şanlıurfa’nın kültürünü ve tarihi yerlerini, çarşılarını, evlerini, mimarisini ve yaşam şekillerini görmek istiyorsanız en az Şanlıurfa'da 4, 5 günlük bir gezi programı yapmanız gerekmektedir. Şanlıurfa misafirperver bir şehir misafirini ağırlamasını bilir ve baş üstünde tutar."

Görüntü Dökümü

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- Tarlada isot toplayan başkanlar

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin konuşması

- Göbeklitepe ve Harran’ı gezen başkanlar

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB ============================================================= 5)SÜSLÜ KADINLAR, EGZOZ KOKUSU YERİNE PARFÜM KOKUSU İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ İZMİRLİ öğretmen Sema Gür'ün 2013 yılında hayata geçirdiği ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' adlı proje eş zamanlı olarak Türkiye ve yurtdışı olmak üzere 65 kentte aynı anda başladı. Bisikletlerini süsleyip Konak Meydanı'nı dolduran yüzlerce kadının egzozsuz ortamda pedal çevirdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Konak Meydanı'nda saat 17.00'da toplanan yüzlerce bisikletli kadın, bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' için süsledikleri bisikletleriyle bir araya geldi. 'Egzoz kokusu yerine parfüm, çiçek kokusu' sloganıyla projeyi hayata geçiren öğretmen Sema Gür, tarihi Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaptı. 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde trafiğe bisikletle çıkarak dikkat çekmeye çalıştıklarını dile getiren Gür, "Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Biz kadınlar bu trafiğin çözümünde günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek, ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletlerimizle yollara çıktı. ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ ve ‘Dünya Otomobilsiz Kent Günü’ne vurgu yapmak istedik. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye’de yıllardır biz de destek veriyoruz. Biz de İzmir’de bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyfili olduğunu göstermek için buradayız" dedi. Etkinliğe ilk kez katılan Esra Gökçek, "İlk kez katılıyorum. Fotoğraflarını görmüştüm. İzmirli olmaktan dolayı gururluyum" dedi. Burcu Can ise, "Çok mutluyum, senede bir kez yapılıyor, keşke her gün yapılsa" diye konuştu. Ülkü Şahinkaya, "İzmirli Kadınlar olarak çok gurur duyuyoruz. Bu etkinlikte artık gelenekselleşti" dedi.

Açıklamanın ardından yüzlerce kadın 65 kentte aynı anda pedallarını çevirmeye başladı. İki yıl önce Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenip bir marka haline gelen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Kültürkpark'ta son buldu.