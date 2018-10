DHA YURT BÜLTENİ-16

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, memleketi Bilecik'te, Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 2018- 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı'nın da yer aldığı törende konuşan Bakan Dönmez, yapay zeka teknolojisine hakim olan ülkelerin, dünyanın geleceğinde de söz sahibi olacağını söyledi. Dönmez, "Bugün yapay zekanın, kodlamanın, büyük veri yönetiminin konuşulduğu bir dönemin içerisindeyiz. Şunu özellikle üstüne basarak vurgulamak istiyorum. Yapay zeka teknolojisine hakim olan ülke, dünyanın geleceğinde de söz sahibi olacaktır. Artık teknolojiyi sadece kullanan değil onu üreten ve ihraç eden bir sistemi kurgulamak zorundayız. Yeni dönemde yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi başlıca hedeflerimizden birisi olacaktır. Ağırlıklı olarak ithal edilen ürünler Türkiye'de üretilmeye başlanacak. İleri teknoloji gerektiren yazılım, iletişim, haberleşme, sağlık, enerji gibi pek çok alanda Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız. Bugün artık dünyaya teknolojiler yön veriyor. Yeni teknolojilerin üretiminde kabiliyetinizi ne kadar geliştirirseniz, dünyanın geleceğinde de o kadar fazla söz sahibi olursunuz. Aksi takdirde bu işin kaymağını başkaları yer bize hamallığı kalır" diye konuştu.

'HAYALLERİMİZ, SADECE TÜRKİYE İLE SINIRLI DEĞİL'

Yenilebilir enerjide, firmalarda en az yüzde 80 yerli mühendis ve işçi istihdam etme zorunluluğu olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Birileri yapıyorsa biz daha iyisini yapmak zorundayız. Sizler, kendinizi aşmak, kendinizi yenileme noktasında ne kadar ileri giderseniz Türkiye de o kadar ilerlemiş olacak. Bizler bu manada enerjiyi yeni teknolojilerle dünyaya meydan okuyabileceğimiz, dünyaya kafa tutabileceğimiz bir alan olarak tasarlıyoruz. Enerji teknolojilerinin yerlileştirilebilmesi için çok önemli adımlar attık. Yaptığımız her ihaleye muhakkak yerli istihdam ve yerli üretim şartı koyduk. Mesela yenilenebilir enerjide firmalar en az yüzde 80 yerli mühendis ve işçi istihdam etmek zorunda. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji ekipmanlarının yerli üretim şartını da getirdik. Türkiye'nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikasının temellerini geçtiğimiz yıl Ankara'da atmıştık. Yakında rüzgar enerjisi ile de inşallah yerli üretim yapan fabrikamız devreye girecek. Amacımız sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak değil, bölgemizdeki yüksek potansiyeli de göz önüne alarak geniş bir coğrafyada enerji teknolojisi ile üretim üssü haline gelmek. Artık hedeflerimiz, hayallerimiz, sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bölgemiz ve en nihayetinde dünyanın her yeri bizim için önemli bir pazar durumunda."

'ARTIK ÖYLE OLMAYACAK'

Madenlerde de çok dinamik fırsatların söz konusu olduğunu belirten Dönmez, "Sektörde Ar-Ge ve teknoloji merkezli bir yapının temellerini atıyoruz. Türkiye'de çıkartılan kıymetli mineraller nadir elementler ya da stratejik elementler işlenmesi için geçmişte yurt dışına gönderiliyordu. Daha sonra bunları biz fahiş fiyatlarla geri alıyorduk. Artık öyle olmayacak. Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımlar artık Türkiye'mizde yapılacak. Maden sahalarımız yeri mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihaleye çıkmaya başlıyoruz" dedi.

Enerji sektörünü yüksek katma değerli teknolojilerin üretildiği, bilgi ve tecrübeyi değere dönüştüren alan haline getirmek için gerekli altyapıyı hazırladıklarını belirten Dönmez, "Enerji gelecek dönemde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Bu alanda 100 binleri bulan istihdam olanakları sağlanmış olacak. En önemlisi de yerli üretim ve teknolojinin yerelleşmesi noktasında ortaya koyduğumuz Ar-Ge yerli üretim ve yerli mühendis şartları gelecek dönemde Türkiye'nin uluslararası alandaki rekabet gücüne büyük katkılar sunmuş olacak" diye konuştu.

'FETÖ KÜRESEL BİR TEHDİT'

Konuşmasının sonunda gençlere de önerilerde bulunan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, sizlerin aklını çelmeye, beyninizi yıkamaya kendini vakfetmiş yapılara dikkat etmeniz gerekiyor. 15 Temmuz gecesi, hep birlikte yaşadık. Bizden görünen ancak bizlere düşman olanların ağır ihanetine uğradık. Bu hastalıklı yapının birer suç makinasına dönüştürdüğü insanlar için her şey kutsal ve sorgulanamaz bir nitelik taşıyordu. Bugün dünyanın her ülkesinde insani yardım kisvesi altında devletlere ve toplumun her kademesine yerleşen FETÖ artık küresel bir tehdit haline gelmiştir. Yıllardır gizlenerek, katiye yaparak ve yalan söyleyerek her ülkede büyüyen FETÖ adeta uluslararası bir mafya gibi ülkeleri yönetimlerinden ekonomilerine kadar her alana müdahale etmeye çalışıyor. Bugün bazı ülkeler FETÖ'nün hamiliğine soyunmuş ve her türlü desteği açıktan vermekten de çekinmiyor. Gençler, sizlere büyük görevler düşüyor. Gerçekleri anlamak ve anlatmakla yükümlüyüz. İnsanımızın ve milletimizin geleceğine kurulan tuzakları boşa çıkartmalıyız."

Konuşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'e, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üzerinde Şeyh Edebali'nin sözlerinin yazılı olduğu tablo hediye etti.