DHA YURT BÜLTENİ-16

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolu temizlik işçisi 48 yaşındaki Murat Tekin'den, 22 Ağustos'tan beri haber alınamıyor. 48 gündür eşinden haber alamayan ve hayatından endişe eden 44 yaşındaki Sakine Tekin, görenlerin ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde gece vardiyasında çalışan işçi Murat Tekin, 22 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında, evine yemeğe gideceğini söyleyerek iş yerinden ayrıldı. Eve gelen Tekin, içinde 2 bin TL bulunan cüzdanını bırakarak, sadece kimliğini yanına aldı ve evden çıktı. Eşini sabah evde göremeyen, sonrasında ise kendisine ulaşamayan eşi Sakine Tekin, polise kayıp başvurusunda bulundu. 48 gündür kayıp olan Murat Tekin'in en son, 25 Ağustos'ta, Efeler ilçesindeki sevgi yolundaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde elinde bavul taşıdığı görüldü. Cep telefonu sinyalinden 17 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığı, daha sonra telefonundan sinyal alınamadığı ortaya çıktı. Hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Sakine Tekin, "Benim kocamı bir işe karıştırdılar yoksa bizi bırakıp gitmezdi. Haftalardır bir haber alırız diye bekliyoruz ama hiçbir ize rastlamadık. Bizim maddi ve manevi sıkıntımız yoktu. Eşimin başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Bir an önce bulunması için aramadık yer bırakmadık. Üç çocuğumuz var, evimiz kira. Eşimin kaybolması bizi çok etkiledi. Sadece kimliğini alarak gitmiş. Cüzdanı ve içindeki 2 bin TL maaşı bile burada bırakmış" dedi.

BURSA'da avukatlar, avukat Ömer Kavili'nin İstanbul'da mahkeme heyetiyle tartışması ardından 'hakaret' suçundan tutuklanması, İzmit'te de Avukat Hüseyin Fener'in bürosunda bıçaklanarak yaralanmasını protesto etti. Kavili, tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştı.Bursa Barosu avukatları, adliye binası önünde toplandı. Basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun, geçen hafta sonu İstanbul’da meslektaşları avukat Ömer Kavili'nin, mahkeme heyetiyle tartışmasından sonra tutuklandığını, dün de Kocaeli'de avukat Hüseyin Fener'in, bürosunda bıçaklandığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bizler 1979 yılında Avukat Cengiz Göral’ı, 2017’de de Avukat Özgür Aksoy’u şehit verdik. Geçen yıl Avukat Ahmet Cem Fırat, bürosunun girişinde bıçaklandı. Geçen ay Cüneyt Bülent Şeker, haciz mahallinde borçlunun yakını tarafından yüzünden ısırılarak yaralandı. İstanbul’da Bayrampaşa Emniyeti’nde, Beşiktaş ve Etiler’de, Ankara Adliyesi’nde, Trabzon’da, Bitlis’te, Adana’da, Antalya’da, Aydın’da pek çok meslektaşımız işkenceye uğradı, silahlı ve kaba tehditle karşılaştı. Can güvenliğinin olmadığı, yaşam hakkının ihlal edildiği bir ortamda, hak arama hürriyetinin teminatı olan savunma hakkının kullanılabilmesi mümkün değildir. Yargının vazgeçilmez üç unsurundan biri olan savunma makamını temsil eden avukatlara yönelik saldırılar, yargıya yapılmış demektir. Bugün avukata atılan yumruğun, saplanan bıçağın, sıkılan her kurşunun adaleti ve bağımsız yargıyı hedef aldığını, hele ki avukata yönelik her türlü saldırıyı cesaretlendirenler, o savunmaya bir gün kendilerinin de ihtiyacı olacağını asla unutmasınlar."

Basın açıklamasının ardından avukatlar, adliye önünden Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Avukatlar, 'Savunma haktır, avukatlar vardır', 'Savunma susmaz, susturulamaz', 'Bursa korkma, avukatın yanında' sloganları attı.

-Açıklama

-Yürüyüşten detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) -