DHA YURT BÜLTENİ 16

SURİYE SINIRINDA SİLAHLI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, PKK/PYD-YPG üyesi silahlı terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır hattında görevli güvenlik güçlerince meşru savunma kapsamında yapılan atışlar sonucu PKK/PYD-YPG mensubu silahlı 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Mücahit YOLCU- AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ================================================= O KEDİDEN KÖTÜ HABER DENİZLİ'de sağnak yağmurla gelen sel sularına kapılan ve çevredekiler tarafından ölmek üzereyken bitkin bir halde kurtarılıp, havluyla kurutulan, saç kurutma makinesi tutularak ısınması sağlanan kedi, tüm çabalara rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Kedinin ölümü hayvanseverleri üzdü.

Denizli kent merkezinde dün (salı) akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, sokak hayvanları da zarar gördü. Aşırı yağış nedeniyle Enver Paşa Caddesi göle döndü. Yukarı kesimlerden gelen sel suları cadde ve sokakları dereye çevirdi. Ömer Ağa İşhanı girişinde sel sularına kapılan bir sokak kedisini farkeden çevredeki esnaf, seferber oldu. Dükkanlarını bırakıp, suda sürüklenen kediyi kurtaran esnaf, ilk müdahaleyi de kendileri yaptı. Suda boğulmak üzereyken kurtarılan bitkin haldeki kedi, önce bir havlu yardımıyla kurulandı. Ardından da saç kurutma makinesiyle kurutulup, ısınması sağlandı. Ardından kediyi güvenli bir yere bırakan esnaf, suyla dolan dükkanlarına dönüp, tahliye ve temizlik çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti. Bugün kediyi kontrol etmek için geldiklerinde, çabalarının boşa gittiğini, kendinin telef olduğunu gören esnaf, büyük üzüntü yaşadı.

Kediyi kurtarma çalışan fotoğrafçı Onur Çoban, "Kedi şiddetli akan sel suyu nedeniyle kenara sıkışmıştı. Hemen gereken müdahaleyi yaptık. Çok su yutmuştu, karnı da şişti. Onu kurtarabilmek için elimizden geleni yatık. Su çekildikten sonra güvenlik bir yere koyduk. Ancak sabah geldiğimizde öldüğünü görürdük. Üzgünüz" dedi.

Gümüş takı mağazası işleten Hasan Acar da "Bizim de işyerimizin bulunduğu cadde suyla doldu. İşyerlerimize su girdi. Kediyi görünce onun yardımına koştuk. Önemli olan kedinin canıydı, çok kötü durumdaydı. Kurtarmaya çalıştık, ancak çabalarımız yetersiz kaldı. Sabah öldüğünü görünce üzüldük" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kedinin saç kurutma makinesiyle ısıtılması (cep telefonu görüntüsü)

-Ölen kedinin görüntüsü (Cep telefonu görüntüsü)

-Caddeye dolan yağmur suyundan görüntü (Cep telefonu görüntüsü)

-Onur Çoban ve Hasan Acar ile röp.

-Caddeden ve sel sularının kedinin sıkıştığı yerden görüntü Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) =============================================== KANSER TEŞHİSİYLE KEMOTERAPİ VERİLDİ; SOĞUK ALGINLIĞI ÇIKTI (2)

REKTÖRLÜK: DOSYA DANIŞTAY'DA Erzurum'da 'lenf bezi kanseri' teşhisi konulduktan sonra kemoterapi alan ve Ankara'dan gelen raporlarda kanser olmadığı ortaya çıkan Yılmaz Kızıloğlu'nun şikayetiyle ilgili Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Atatürk Üniversitesi şikayet sonrası süreçte hukuki süreci titizlikle yürütmüştür. Tamamı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi hekimlerinden müteşekkil bilirkişi heyeti konuyu incelemiş ve tanı ve tedavi sürecinde görev yapan hekimlerin kusurlarının bulunmadığı yönünde kanaat belirtmişlerdir. Bugün itibarıyla dosya Danıştay incelemesinde olup hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Turgay İPEK-ERZURUM/DHA =============================================== NİZİP'TEKİ KAVGADA ÖLEN ŞOFÖR TOPRAĞA VERİLDİ GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde dün, yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Hüseyin Uygur'un (35) cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

Mustafa Kökmen Bulvarı'nda Nizip ile Gaziantep arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında dün çıkan tabanca, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada Hüseyin Uygur (35) yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Boynundan kesici aletle ve vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Uygur'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Nizip'te ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Görüntü Dökümü

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- Hüseyin Uygur'un fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze yakınları

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 109 MB

==================================================== VAN'A 7 MİLYON LİRA YATIRIMLA GÖMLEK FABRİKASI AÇILDI Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da 15 iş insanı bir araya gelerek gömlek fabrikası kurdu. 7 milyon liraya mal olan fabrikada 75 kişinin istihdam edildiğini belirten iş insanı Mehmet Avcı, çalışan sayısını yakın zamanda 500'e çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük kentlerde yaşayan 16 iş insanı bir araya gelerek 2 yıl önce 'Dostuluk Grubu' oluşturdu. Dostluk Grubu'na bağlı 15 iş insanı ilk yatırımını Van'a yaparak 7 milyon lira harcayıp gömlek fabrikası kurdu. Van- Gürpınar Karayolu üzerinde bulunan Tekstil Kent'te 4 bin dönümlük alan üzerine kurulan gömlek fabrikasının açılışı törenle yapıldı. Açılış törenine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van AK Parti eski Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Avcı, Dostluk Grubu Üyesi, Tekstil Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya ile sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı. Çoğu Vanlı olan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde faaliyet gösteren 15 iş insanı tarafından kurulan fabirakada 500 kişinin istihdam edilip, günlük 3 bin gömlek üretilmesi hedefleniyor.

Açılışın ardından fabrika ile ilgili bilgi veren Dosluk Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Avcı, şu anda 75 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Üretilen gömlekleri hem iç pazara sunacaklarını hem de ihracat yapacaklarını belirten Avcı, "İş, fikir, girişim ve yatırım amaçlı ortak bir paydada buluşmak gayesiyle yaklaşık 2 yıl önce Dostluk Grubu'nu oluşturduk. Grubumuz içerisinde oluşturduğumuz komisyonlarla sosyal yardımlaşma, ticari ve mali işler komisyonuyla birlikte aktif çalışmalar yürütüyoruz. Yani sivil bir anlayışla kurulduk. Herhangi bir resmi kimlilğimiz yok. Bir dernek, bir vakıf olarak faaliyetlerimizi sürdürmüyoruz. Bu grupta ağırlık olarak Van'dan, Diyarbakır'dan, Siirt'ten dostlarımız var. Biz özellikle bu oluşuma isim verirken Van dostluk grubu olarak adlandırmadık. Sadece Dostluk Grubu dedik. Hedefimiz bölgedeki iş insanlarının bir araya gelerek 10 yıl içerisinde iş dünyasının takip edeceği bir oluşum haline gelmek. Şu an 16 kişilik bir grubuz. Burada 15 kişilik bir ortaklık var. Ama ileriki süreçte yeni üyelerimiz olacak. Belli ticari girişimlerimiz ile beraber, ileride daha etkin, altyapısı olan, büyük bir oluşum haline gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısına kayıtsız kalmadıklarını da belirten Avcı, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile birlikte memleketimize böyle bir yatırım yaptık. Tekstil fabrikası kurmamızın nedeni de daha çok insanı istihdam edebilmek. Global bir kriz var. Bizler iş insanları olarak ekonomik krizde daha çok girişim yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda bizim göstereceğimz cesaret belki birçok iş insanını etkileyecek. Yatırımı sadece maddi anlamda düşünmemek de gerekiyor. Ortaya atacağımız bir fikir ve girişim bile çok önemli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Biz bugün bu potansiyel ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise üretimin önemine değinerek, "Birbirimize sırt vermemiz, birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Ülke olarak çok özel zamanlardan geçiyoruz. Hakikaten birliğe, beraberliğe, kardeşlik ve dostluk hukukuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu çok net bir şekilde hissediyoruz. Biz buradan Van'dan sadece Van'a değil, tüm Türkiye'ye moral olacak önemli bir yatırımı aynı zamanda hizmete açmış oluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tekstil fabrikasından genel görüntü

-Tekstilde çalışanlardan görüntü

-Gömlek üretiminden görüntü

-Dosluk Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Avcı ile ropörtaj

-Tekstil fabrikasından görüntüler

-Van Valisi ve Büşükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Detaylar ===================== Hacze giden icra görevlilerini dövüp rehin alan anne ve oğulları tutuklandı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde icra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı, haciz işlemi için evine gittikleri Fatma K. ile çocukları Adil ve Sakif K. tarafından dövüldü. Yaklaşık 3 saat rehin tutulan görevlileri jandarma kurtardı. Gözaltına alınan anne ve oğulları tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde bir alacak için Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü memuru Yasin Çapan, avukat katibi Süleyman Avcı, Adil ve Adem K.'nin borçları nedeniyle haciz işlemi yapmak amacıyla Çardak Mahallesi'ne gitti. Adil K. ile görüşen görevliler, bir alacak nedeniyle haciz işlemi yapacaklarını anlatırken, yanlarına gelen anne Fatma K., görevlilere bağırdı ve hakaret etti. Sesleri duyarak yanlarına gelen borçlunun ağabeyi Sakif K., görevlilere hakaret ederek, "Siz köylüleri mazlum buluyorsunuz, gidin kodamandan alın alacağınızı. Sizi buraya gönderen avukatın kendisi gelsin. Zamanında bizim evimize başka bir avukat geldi; ağzını burnunu kırıp gönderdim. Siz de alabiliyorsanız alın" dedi.

'KESİN KÖR BİR KUYUYA ATIN'

İcra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı, haciz işlem için tutanak tutarken, Sakif K., Adil K. ve anneleri Fatma K. görevlilere saldırdı. Yasin Çapan ve Süleyman Avcı'yı yaklaşık 10- 15 dakika boyunca sopa, tekme ve yumruklarla döven şüpheliler, görevlilerin yanlarında getirdiği icra dosyasına, cep telefonlarına ve çantalarına el koydu. Bir süre sonra Fatma K., şüphelilere dönerek, "Bunları hiçbir yere göndermeyin, kör bir kuyu var kesin ve atın. Kimseler bulmasın. Bunlar buradan giderse bizi şikayet ederler ve başımız belaya girer" dedi. 'GÖNDERDİĞİN ADAMLARI REHİN ALDIM'

Yaklaşık 2 saat süresince görevlileri rehin alan, hakaret ve küfür eden şüpheliler, olay yerine başka tanıdıklarını da çağırdı. Bu sırada bir avukatı arayan Sakif K., "Gönderdiğin adamları rehin aldım, gel alabiliyorsan al" demesi üzerine avukatın haber vermesiyle Çardak Mahallesi'ne gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rehin tutulan icra dairesi çalışanlarını ve avukat katibini kurtarırken, şüpheliler Adil K., Sakif K. ve Fatma K.'yi gözaltına aldı. İcra memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı'ya hastanede iş göremez raporu verildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler cumhuriyet savcısına verdikleri ifadede haciz işlemi için gelenlerin kendilerini tanıtıcı kartları olmadığını, bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, avukat katibi Süleyman Avcı'nın zorla evlerine girmeye çalıştığını iddia etti. Tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, 'görevli memura mukavemet', 'mala zarar verme', 'hürriyetten yoksun bırakma', 'küfür, hakaret ve tehdit' ile 'telefon ve özel eşyaların alıkonulması' suçlarından tutuklandı. 'HAKSIZ YERE TUTUKLANDIK'

Adliyeden çıkarılan şüphelilerden erkek kardeşler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Biz de sıkıntı yok, biz hiçbir haksızlık yapmadık, haksız yere tutuklandık. İçeriden çıkınca biz hususi çağıracağız sizi. O zaman gelin. Avukat A.Ü.'nün baskısıyla hakim bizi tutukladı" derken, anneleri Fatma K. de "76 yaşındayım. Serik'te avukat A.Ü.'nün baskısıyla adliye beni tutukladı" dedi. Fatma K. jandarma görevlileri tarafından güçlükle araca bindirildi.