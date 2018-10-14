DHA YURT BÜLTENİ-16

KAHRAMANMARAŞ'TA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 11 YARALI (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN) KAHRAMANMARAŞ'ta freni boşalan minibüsün, ormalık alana devrilmesi sonucu Gülsüm Aytekin (65) öldü, 5'i çocuk 11 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Dereli Mahallesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Bertiz Mahallesi'nden şehir merkezine giden Yaşar Aytekin (33) yönetimindeki 46 S 1112 plakalı minibüs, Çandır mevkinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada Gülsüm Aytekin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yaşar Aytekin ile minibüste bulunan Arda Aytekin (9), Mehmet Aytekin (45), Yağmur Aytekin (6), Mehmet Aras Aytekin (1), Mehmet Aytekin (78), Perihan Aytekin (27) Kevser Çam (4), Barış Çam (32), Keziban Çam (31) ve İrem Sultan Çam (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Gülsüm Aytekin'in cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan minibüs

- Kazanın meydana geldiği yol

- Olay yerinde inceleme yapılması

- Cesedin taşınması

- Tabuta konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 296 MB ====================== KURTULMUŞ: TÜRKİYE, BİR DAHA IMF'NİN KAPISINA GİTMEYECEK AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bir daha Türkiye, IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye muhtaç olmayacaktır" dedi. Eskişehir'de, 'AK Parti İl Teşkilatı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı' gerçekleştirildi. Otelde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve Harun Karacan ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda hitap eden Kurtulmuş, Türkiye'nin, bir daha IMF'nin kapısına gitmeyeceğini belirterek, "8- 9 ay önce bir demecimde söyledim. Birileri Türkiye'nin yakın zamanda IMF'nin kapısına tekrar gitmesini isteyecekler. Çünkü laflar var, okuyoruz, takip ediyoruz. Yurt dışında yavaş yavaş yazılmaya başladı. İçeride de kafası dışardakiler gibi çalışanlar söylemeye, mırıldanmaya başladı. 'Türkiye IMF'ye muhtaç hale gelebilir'. Hiç heveslenmesinler. Çok açık söylüyoruz; bir daha Türkiye, IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye muhtaç olmayacaktır. Çünkü iyi hatırlıyoruz; IMF'nin Türkiye masası şefinin karşısında herkes böyle düğmesini ilikliyordu. Koca koca bakanlar, hatta başbakandı biri. Dolayısıyla Türkiye bu devirleri geride bıraktı" diye konuştu.

'BU MİLLET CHP'Yİ SİTTİNSENE İKTİDARA GETİRMEZ' Konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Kurtulmuş, "Biz halka güvenen bir partiyiz. Yukarıdan, tepeden inme, halka tepeden bakan bir parti değiliz. Halka güvendiğimiz için biz cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini isteriz. Dün Sapanca’da İstanbul İl Teşkilatı'nda konuşurken bir belediye başkanı arkadaşımız da dedi ki 'O mitingdeki sunucu bendim'. 1985 ya da 1984 yılı. Refah Partisi yeni kurulmuş, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda 'Cumhurbaşkanını halk seçsin' diye bir miting yapmış. Ya adama sorarlar, 'Yeni kurulmuşsun. Yüzde 1- 2 oyun yok. Neye güveniyorsun da sen cumhurbaşkanını halk seçsin diyorsun?' Çünkü biz millete güveniriz. Bu millet yanlış yapmaz. Bu millet yanlış yapsa da bir müddet sonra o yanlışı düzeltir. Bu millet yanlış yapmadığı için de kusura bakmasınlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni sittinsene bu memlekette iktidara getirmez, bundan sonra da getirmeyecektir" dedi. 'BRUNSON DAVASI ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE SÖZ SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Türkiye üzerinde baskı kurulduğunu ve Türkiye'nin birtakım gerilimlere sokulmak istendiğini kaydeden AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, şunları söyledi: "Türkiye olarak bizim Esad'a sürekli olarak 'Ya bu Kürt kardeşlerimize neden kimlik kartı vermiyorsun?' diyerek yıllardır hep uyardığımız Suriye'de nasıl oluyor da koskoca bir coğrafya, tam da Türkiye’nin güneyinde başlayan sınırda bir terör örgütü, terör devleti kurmak üzere hazırlık yapıyor? Bunun izahı son derece basittir. Büyük güçler; bu maşalarla coğrafyayı yeniden tanzim etmek, yeniden şekillendirmek, sınırları bir şekilde değiştirmek, halklar arasına düşmanlığı koymak, bir asır evvel sınırlarını bölüp gönüllerini ve zihinlerini bölemedikleri Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğerlerinin arasına husumet ve düşmanlık koymak için bu örgütleri kullanıyor. Bu oyunu gören tek ülke Türkiye’dir. Bölgede bu oyunu bozabilecek gücü olan tek ülke Türkiye'dir. Bölgede bu oyunların farkında olan tek siyasi hareket AK Parti'dir. Onun için Türkiye'nin üstüne baskı koyuyorlar. Onun için Türkiye’yi birtakım gerilimlere sokmak istiyorlar. Biz parçalarla teferruatla değil; biz kuklalarla değil, kuklacılara uğraşıyoruz. Döviz onun için yükseliyor. Onun için Brunson davası üzerinden Türkiye’ye bir şekilde söz söylemeye çalışıyorlar."

Görüntü dökümü:

-Toplantıya katılanların,

-Numan Kurtulmuş'un konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.) Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

Boyut: 455,88 MB // Süre: 4 dakika, 04 saniye ============================= ŞAMPİYON DEVE SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ AYDIN'ın Germencik ilçesinde, abisinden kalan 'İstanbullu' adlı deveyi güreşler için gezdirmeye çıkarmak isteyen İsmail Candaş (60) devenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Ömerbeyli Mahallesi'ndeki bir hayvan damında meydana geldi. İsmail Candaş 3 yıl önce ölen abisi İbrahim Candaş'tan kalan 9 yaşındaki 'İstanbullu' adlı şampiyon deveyi yaklaşan deve güreşlerine hazırlamak için gezintiye çıkarak istedi. Bu sırada deve Candaş'ı kolundan ısırdı. Devenin ısırmasının ardından Candaş yere düşerek devenin ayaklarının altında kaldı. Uzun süre ahırdan çıkmayan Candaş'ı merak eden yakınları ahıra girdiğinde talihsiz adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine yakınları durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Candaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Deveden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), (DHA) ============================= KARABÜK’TE LAF ATMA KAVGASI: 1 YARALI, 4 GÖZALTI KARABÜK’te, evinin balkonunda kendisine laf atıldığını iddia eden kadının yakınları, Halit G(36)’ye saldırdı. Bıçaklı muşta ve sopanın kullanıldığı kavgada Halit G., yaralanırken kadının babası, annesi ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan ve ismi öğrenilemeyen kadın kendisine laf atıldığı gerekçesiyle cep telefonuyla yakınlarını aradı. Kadının yakınları evin önündeki Halit G.’ye saldırdı. Bıçaklı muşta ve sopanın da kullanıldığı kavgaya bölgede uygulama noktasındaki Trafik polisi ekipleri müdahale etti. Takviye gelen diğer polis ekiplerininde müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Hafif yaralanan Halit G., polis otosuyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kendisine laf atıldığını iddia eden kadının annesi, babası ve 2 erkek kardeşi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.