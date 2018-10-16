DHA YURT BÜLTENİ-16

KOCAELİ'NİN Kartepe ilçesinde ışıklı kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı. Kazada kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Olay D-100 Karayolu Kartepe Köseköy Işıklar mevkiinde meydana geldi. Işıklı kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan Güldane Dede (59) isimli kadına Mümin Ö.(Özcan) idaresindeki 41 HB 519 plakalı kamyon çarptı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, kamyonun tekerleğinin altında yaklaşık 5 metre sürüklenen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, kazanın olduğu kavşağı trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Yaşamını yitiren Güldane Dede'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kamyon sürücüsü Mümin Ö.'yü gözaltına aldı.

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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2)88 YAŞINDA SOBADAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sobada sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Salih Yavuz (88) yaşamını yitirdi.

Korkuteli merkez Yeni Mahalle'de oturan Salih Yavuz'un bu sabah evine giden yeğeni Muharrem Yavuz, kapıyı açan olmayınca açık olan başka bir odanın penceresinden içeri girdi. Salih Yavuz'un tek başına kaldığı odaya giren yeğeni, yaşlı adamı yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, Salih Yavuz'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Salih Yavuz'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Evden dış plan

- Salih Yavuz'un fotosu

Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

Öğretmeni ölümle tehdit eden babaya gözaltı (EK)

3)SERBEST BIRAKILDI

Konya'da boşanma aşamasında olan ve eşi ile 8 yaşındaki oğluna mahkemece yaklaşmama kararı bulunan Adıgüzel S., çocuğunun öğretmeni ve müdürü tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilen Adıgüzel S. savcılıkça serbest bırakıldı. Adıgüzel S'nin oğlunun sınıf öğretmeni Fatma Ö.'yü, ve okul müdürünü; oğlunu kendisine getirmedikleri için ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti.