DHA YURT BÜLTENİ 16

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yol kenarında baygın halde bulunan Suriye uyruklu genç kızların, aile dostları tarafından kendilerini eve götüren aracın ağaçlık alana girmesi sonucu korkarak araçtan atladıkları ortaya çıktı. Hastaneye götürülerek muayene edilen kızlarda cinsel taciz ve tecavüz bulgusuna rastlanılmadı.Olay, Serdivan Çubuklu Mahallesi Kaya mevkiinde yaşandı. İbrahim Kurt isimli bir vatandaş bahçesine gittiği sırada yol kenarında baygın halde yerde yatan iki genç kız gördü. Sağlık durumları iyi olan genç kızların Suriye uyruklu oldukları belirlenirken, Türkçe bilmedikleri için olayın ne olduğu anlaşılamadı. Olayla ilgili yapılan incelemeler neticesinde, N.E (14) ve R.A.(17) isimli Suriye uyruklu genç kızların nüfus işlemleri ve diğer resmi işlemler için aile dostları olan A.T (44) ile birlikte Sakarya Valiliğine gittikleri, işlerinin bitmesinin ardından eve dönüşleri sırasında yolun ağaçlık alan olması nedeniyle korkarak araçtan atladıkları ve kaçtıkları ortaya çıktı. Araç sürücüsü A.T.'nin durumu kızların annesine haber vermesi üzerine konu Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi. R.A. ve N.E. isimli geç kızların olası cinsel taciz ve tecavüz ihtimaline karşı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenede herhangi bir tecavüz bulgusu tespit edilmedi.Olayla ilgili R.A. ve N.E. isimli genç kızların pedagog, avukat ve tercüman eşliğinde ifadeleri alınırken, A.T. ise "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı'ndan sonra Ovaeymir Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan 3 katlı ve 30 çocuk kapasiteli '0-6 Yaş Çocuk Sitesi Müdürlüğü'nün açılışına katıldı. Buradaki açılışta konuşan Bakan Selçuk, "Sizler ülkemizin istikbali için en büyük yatırımı yaptınız. İyilikte ve yardımda yarışarak ve ulusal değerlerimizi yaşatarak, hepimize örnek oldunuz. Çocuklarımızın aile sıcaklığında, en iyi şartlarda yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Yurt tipi bakım modelinden, ev tipi bakım modeline geçmekle hizmet kalitemizi biraz daha yükselttik. Kuruluşlarımızda olan çocuklarımızın aile ortamını aratmayan sevgi ve çocuk evleri sitelerimizde hayata hazırlamaktayız. Çocuklarımızın mutlu bir yuvaya sahip olmalarını her türlü bakımlarının aileleri tarafından yapılması psikolojik ve sosyolojik açıdan çok önemlidir. Sosyal ekonomik destek programıyla 119 bin çocuğumuza, aile yanında ekonomik destek veriyor ve aile bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

DİYARBAKIR'da, Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik festivalinin açılışına gelen binlerce genç, çalınan müzikler eşliğinde dans edip eğlendi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bazı kurum ve kuruluşların katkılarıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen, Ziraat bankası Diyarbakır Genlik festivali başladı. Kayapınar İlçesi kent meydanında düzenlenen festival açılışına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile binlerce öğrenci katıldı. Festival açılışında konuşan Vali Güzeloğlu tüm Türkiye'ye çağrıda bulunarak, "Gelin Diyarbakır'ın güzelliklerini görün, Diyarbakır'ın insanıyla, Diyarbakır'ın sunduğu bu bütün değerleriyle buluşun ve kucaklaşın"dedi. Gençlik festivalinde gençleri eğlendiren kültür, sanat, spor etkinlikleri ile buluşturan bir festival olacağını belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Her tülü ihanetin karşısında canını ve malını siper edecek, onların duruşunu bozacak, bu ülkeyi geleceğe taşıyacak gençler olduğunuzu biliyoruz. İşte o yüzden tüm çabamız ve gayretimizle sizleri geleceğe güçlü hazırlamak, her alanda kuvvetli kılmak, milli ve manevi değerlerle donatmak ve yarının büyük Türkiye'nin inşasına sizlerin eliyle sağlamak amacındayız" diye konuştu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, İstanbul'da başlayan festival etkinliklerinin Diyarbakır ayağında olduklarını söyledi. Büyükgümüş, "İnşallah 3 gün boyunca çok güzel kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde birlikte olacağız. Güçlü bir heyacanı biriktireceğiz. Gençler Cumartesi günü burada mıyız, hepimiz Diyarbakır Stadı'ndayız, coşkumuzla heyecanımızla orada mıyız? Bu sözü verdiyseniz çok güzel geçecek" dedi. Konuşmaların ardından protokol kent meydanında gençler için kurulan standları gezerek gençlerle sohbet etti. Masa tenisi oynayan çocuklarla sohbet eden Vali Güzeloğlu, ceket ve kravatını çıkararak önce öğrencilerle daha sonra Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkaanı Ahmet Büyükgümüş, daha sonrada Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla'yla tenis oynadı. Festival alanında kültür, sanat, eğlence stantlarının yanı sıra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay yeri inceleme ekipleri ile yunus polislerinin standı büyük ilgi gördü. Gençler, olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışmaları, olayları aydınlatmalarındaki püf noktaları polislerden dinlerken, yunus polis ekipleri ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı. Festivalin eğlence alanında ise gençler birbirleriyle yarışarak, çalan müzikler eşliğinde dans etti.

7)BİNGÖLLÜ KADINLAR, HALAY ÇEKEREK MEME KANSERİ İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURDU

BİNGÖL'de, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan'ın desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar, halay çekerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Kent merkezdeki Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, eğitim ve toplum gönüllüsü Semiramis Karaaslan, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM) personelleri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik alanına getirilen KETEM tanı aracında bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, "İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Eğitim ve Toplum Gönüllümüz Semiramis Hanım'ın katkılarıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Amacımız burada, erkekler de var ancak bayanlarımıza meme kanseri ile tüm kanserler için farkındalık oluşturmaktır. Meme kanserinin erken tanı ile önlenebilir olduğunu ve kanser belasından kurtulabileceğinin farkındalığını yaratmak istiyoruz. Bayanlarda en fazla görülen kanser çeşidi meme kanseridir. Her 9-10 kadından birinin meme kanserine yakalandığını bilmekteyiz. Bayanlardaki kanserlerin yüzde 32'sini meme kanseri oluşturuyor. Bayanlarda meme kanserine bağlı ölümler de ne yazık ki yüzde 18'e kadar ulaşmış durumda. Meme kanserinin önlenmesi için, dünya sağlık örgütü ile Sağlık Bakanlığımızın da erken tanı için öngörmüş olduğu periyotlarda erken tanı için muayenenin yapılması gerekmektedir. Bayanlarımızın her ay kendi kendilerine meme muayenesini yapması, 20-40 yaş arasında da 3 yılda bir hekim tarafından, 40 yaş sonrasında da her yıl hekim tarafından muayenenin yapılması varsa da erken tanı ile meme kanseri oluşmadan tedavi edilmesi için önemi bulunmaktadır" dedi.