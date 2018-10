DHA YURT BÜLTENİ 16

Namaz kılınmasının ardından Erbaş, komutanlıktaki yemekhanede güvenlik güçleriyle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın yaptığı konuşmanın ardından söz alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Askerlerimiz, polislerimiz sizler bu topraklarda dimdik ayakta teröristlerin karşısında bulunduğunuz sürece bizler Anadolu'nun her yerinde, her ilimizde, her ilçemizde, her köyümüzde rahat bir şekilde yaşıyoruz" dedi. 1980 darbesi öncesi yıllarında insanlar sağcı, solcu diye ayrıştırılarak ülkenin karıştırılmak istendiğini söyleyen Erbaş, "1984 yılından itibaren PKK terör örgütünü bir şekilde kurdular ve milletimizin başına bela ettiler. 30-35 yıldır milletimiz bu belayı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Elhamdülillah şanlı ordumuz, şanlı polisimiz tüm güvenlik güçlerimiz milletimizle elbirliği halinde bu terör örgütünü çökertti ve sonuna doğru geliyoruz inşallah. Biz bir ve beraber oldukça bu ihanetlerin, bu bitmelerin sonu gelecektir inşallah"diye konuştu.