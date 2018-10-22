DHA YURT BÜLTENİ - 16

İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece İslahiye-Nurdağı Karayolunun 4'üncü kilometresindeki hastane kavşağında meydana geldi. Bünyamin Aytekin (55) yönetimindeki 44 AF 104 plakalı otomobil, Uğur Çelik (28) idaresindeki 27 ART 67 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rukiye Azkın (50), Ayfer Azkın (23) ve Arife Çelik (35) yaralandı. Yaralılar, kazaya yaklaşık 250 metre uzaklıkta bulunan İslahiye Devlet Hastanesi'nden gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan burnu kırılan Uğur Çelik ile kolu kırılan Ayfer Azkın Gaziantep'e sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Acil önü

- Acil koridoru

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK /GAZİANTEP,(DHA) Mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan çift aranıyor SİNOP’ta ormanlık alana mantar toplamak için giden Ayten ve Fevzi Başar çifti kayboldu. 115’i arayan çift yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri çiftin bulunması için çalışma başlattı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ikisi de 69 yaşında olan Ayten ve Fevzi Başar çifti mantar toplamak için kent merkezindeki Akliman mevkiine geldi. Buradaki ormanlık alanda mantar toplamaya başlayan çift, yollarını kapbettklerini fark etti. Ormanda kaybolan çift yollarını bulamayınca saat 18.00 sıralarında 155’i arayarak yardım istedi. Bulundukları bölgeyi tarif etmekte güçlük çeken çiftin yerinin tespit edilmesi için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler ilk olarak çiftin bölgeye geldiği 06 AF 8755 plakalı otomobile ulaştı. Cep telefonu ile çift ile sürekli irtibat kuran ekipler bölgeyi karış karış aramaya başladı. Arama kurtarma çalışmasına Sinop Offroad Kulübü üyeleri de katıldı. Çiftin bulunması için başlatılan arama, kurtarma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arama ve kurtarma çalışmasından detay

-Ormanlık bölgeden detay Haber-Kamera: Esra AKSU / SİNOP,(DHA) İtfaiye önündeki kazada ilk yardımı itfaiye erleri yaptı BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkıp ağaca çarparak durabildi. İtfaiye binası önünde gerçekleşen kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi itfaiyesi ekipleri yaptı.

kaza, gece geç saatlerde İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan itfaiye müdürlüğü'ne ait binanın önünde meydana geldi. Mahmut Avcı (37) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu İtfaiye Kavşağı'ndan kontroldan çıktı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil yoldan çıkıp yeşil alandaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Avcı ile araçta bulunan Şahin Emre Delici (38) ve Erkan Alıcı (37) yaralandı. Kazayı gören İnegöl İtfaiyesi binasındaki nöbetçi itfaiye erleri, yaralıların yardımına koştu. Yaralıları araçtan çıkaran itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi de yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralıların kaza yeri görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Kaza yeri genel görüntü

Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA) Sivas'ta 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı SİVAS'ta polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otobüsten 17 Afgan uyruklu kaak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, saat 23.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktasında, Erzurum'dan Bursa'ya giden Hasan Y. yönetimindeki 34 YK 0712 plakalı yolcu otobüsü şüphe üzerine durduruldu. Otobüste yapılan incelemede aralarında 1 kadın ve 1 çocuğun da bulunduğu 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. İran üzerinden yurda kaçak giren göçmenlerin, Ankara'ya gitmek istedikleri öğrenildi. Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs şoförü Hasan Y.'ye cezai işlem uygulanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uygulama noktasından görüntü

-Yakalanan göçmenlerin görüntüleri