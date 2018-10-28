DHA YURT BÜLTENİ 16

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da (3)

BAKANIN SINIR İNCELEMESİ SIRASINDA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır temasları sırasında Suriye'nin Telabyad kentinde 1 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu'nun sınır temaslarının tamamlayıp Şanlıurfa’ya hareket etmek için minibüsüne binerken arkasından yanaşan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga, bir teröristin etkisiz hale fgetirildiği bilgisini verdi. Bakan Soylu, güvenlik güçlerini tebrik etti. ŞANLIURFA (DHA) ===================== 132 KADIN 2 MİLYON 852 BİN 496 İLMEKLE ATATÜRK İMZASI YAPTI ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile 132 kadının ördüğü 2 milyon 852 bin 496 ilmek ve 4 bin 356 parçadan oluşan dev Mustafa Kemal Atatürk imzası, büyük beğeni topladı.

Örsemaşkla isimli örgü evinde, Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan 2 milyon 852 bin 496 ilmek ve 4 bin 356 parçadan oluşan 100 metrekarelik dev Atatürk imzasının birleştirilmesi Behiç Erkin Futbol Sahası'nda yapıldı. Parçaların birleştirilmesi nedeniyle düzenlene etkinliğe CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, davetliler ile örgüyü ören 132 kadın katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın yanı sıra Andımız'ın da okunduğu etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç şunları söyledi:

"Örsemaşkla örgü evinden 132 kadınımız, bu dev Atatürk imzasını hayata geçirdi. 100 metrekarelik dev Atatürk imzası için 4 bin 356 parçayı bu 132 kadınımız birebir örerek hazırladı. Ben bu arkadaşlarımıza, cumhuriyet kadınlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği değeri hiç kimse unutmamalıdır. Bugün hala birçok ülkenin veremediği değeri ve hakları, yıllar önce Büyük Önder Atatürk vermiştir. Nur içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle, hasretle anıyoruz. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz."

Proje sahibi ve Örsemaşkla Örgü Evi sahibi Sema Doyran de "Maksadımız kadınların el emeğini sergilemekten ziyade bu ülkede karakteri, asaleti ve Atatürk'e sonsuz bağlılığı anlatabilmekti. Sayın Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyoruz. Bu proje 2 ayda gerçekleşti ve kadınlara fırsat verildiğinde neleri başardıklarının göstergesi oldu" dedi.

Dev imzanın oluşmasına katkı veren yaşları 18 ila 81 arasında değişen 132 kadına birer teşekkür belgesi verildi. Kadınlar, davetlilerle birlikte dev imzanı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü dökümü:

-Futbol sahasındaki Atatürk imzasının,

-Etkinliğe katılanların,

-Atatürk imzanını havadan çekilen görüntüsü,

-Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın konuşması Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA) ============================== 29 EKİM KUTLAMASINDA 'ANDIMIZ' YANLIŞ OKUNDU Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, CHP'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği kutlamada Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman tarafından 'Andımız' yanlış okundu. Kalabalık da Yaman'ın yanlış okuduğu 'Andımız'a eşlik etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle CHP öncülüğünde diğer siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı kutlama yapıldı. Törene katılanlar Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı kutlama programının İstanbul'da yapılmasına tepki gösterdi. 'ANDIMIZ' YANLIŞ OKUNDU Kutlama programı kapsamında kalabalık, Danıştay'ın kararı sonrası yeniden gündemde olan 'Andımız'ı okumaya karar verdi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman öncülüğünde 'Andımız' yanlış okundu. Kalabalık da Güllü Yaman'ın sözlerini yanlış okuduğu 'Andımız' a eşlik etti. Güllü Yaman, 'Andımız' ı "Ülküm, yurdumu özümden çok sevmektir. Ey büyük Atatürk açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim" diyerek yanlış okurken, "Ülküm yükselmek, ileri gitmektir" demesi gerekiyordu. Güllü Yaman kendisi de yanlış okuduğunu fark edip el kol hareketleri yaptı.