DHA YURT BÜLTENİ 16

EDİRNE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 2 KADIN ÖLDÜ EDİRNE'de, akraba ziyaretinden dönen Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Ufuk B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza, akşam saatlerinde Edirne- Havsa karayolu Oğulpaşa-Abalar köyü sapağında meydana geldi. Merkeze bağlı Abalar köyünde oturan Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın, İstanbul'daki akrabalarını ziyaret ettikten sonra yolcu otobüsüyle geri döndü. Otobüsten köylerinin bulunduğu sapakta inen 2 kadına, bu sırada Edirne'den Keşan ilçesine giden Ufuk B. yönetimindeki özel bir şirkete ait 22 BB 769 plakalı yolcu minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kosnak ve Çıvgın'ın cesedi otopsi için Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Ufuk B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Ambulans, polis ve jandarma ekipleri

-Ölenlerin cesetleri

-Polisin kazayla ilgili incelemesi

-Kadınlara çarpan araç

-Araçtaki hasar detay

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/HAVSA(Edirne),(DHA)- ================== KOPAN TELİ BAĞLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kopan elektrik telini bağlamak için çıktığı direkte akıma kapılıp aşağı düşen Ferit Ceylanlı (39), hayatını kaybetti. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan, Oluklu kırsal mahallesinde kopan elektrik telini bağlamak isteyen mahalle sakini Ferit Ceylanlı, akımına kapılarak direkten aşağı düşerek ağır yaralandı. Ceylanlı’nın düştüğü fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ceylanlı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Ferit Ceylanlı’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Ceylanlı’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önü

- Morg ve bekleyen yakınları

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 656 MB Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ======================== ELAZIĞ'DA 8'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ BELEDİYE BAŞKANI İKNA ETTİ ELAZIĞ'da, binanın 8'inci katına çıkarak intihara kalkışan Cihan D.'yi, cep telefonu ile arayarak konuşan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ikna etti. İntihar girişimini film gibi izleyen bazı kişiler, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı. Merkez Gazi Caddesinde, henüz inşaat halindeki bir binanın 8'inci katına çıkan Cihan D.'yi gören çevredekiler, durumu polise bildirdi, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Cihan D.'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açtı. Cihan D.'nin ikna edilemediğini haber alan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, devreye girdi. Cep telefonuyla Cihan D. ile görüşen Başkan Yanılmaz, Cihan D.'yi yanına davet ederek aşağı inmesi konusunda ikna etti. Cihan D., Başkan Yanılmaz ile görüşmek üzere polis ekipleri tarafından Elazığ Belediyesi'ne götürüldü. İşsiz olduğu belirtilen Cihan D.'nin neden intihara kalkıştığı ise açıklanmadı.

Öte yandan, olay yerine sevk edilen ambulans ise görev yerine dönerken bir araç ile çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İntihar girişiminde bulunan şahısdan görüntü

-Şahsın götürülüşü

-Ambulans ile otomobilin çarpışması

-Genel ve detay görüntüler

- Belediye başkanının cep telefonuyla ikna çabası Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ================ HİSARCIKLIOĞLU: REEL SEKTÖR VE FİNANS SEKTÖRÜ SIRT SIRTA VERMEK DURUMUNDA DENİZLİ'de düzenlenen Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirip, "Bu sıkıntılı günlerde özellikle reel sektör ve finans sektörü sırt sırta, el ele vermek durumunda. Biz hepimiz Türkiye için varız diyoruz. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Bu tümseği aşacağız biz" dedi. TBB'nin bir otelde, reel sektör ile mali sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, sorunların ve önerilerin paylaşılması amacıyla düzenlediği toplantıya; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile bankaların genel müdürleri, müdür yardımcıları, iş adamları, oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Aydın, ekonomik gelişmeleri değerlendirip, açıklama yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bankalar, reel sektörün sıkıntılarını ve dertlerini dinlemek için bizzat Anadolu'ya, tabana yani sahaya inerek dertleri öğrenmek için geliyorlar. Bu sıkıntılı günlerde özellikle reel sektör ve finans sektörü sırt sırta, el ele vermek durumunda. Biz hepimiz Türkiye için varız diyoruz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Bu tümseği aşacağız biz. Bu gün finans ve banka sektörü el ele verdikten sonra yapılamayacak bir şey yok. Bu sıkıntıların hepsinin de geçeceğine inanıyorum. Ben Bankalar birliğine bu anlayışı da gösterdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. TBB Başkanı Aydın ise bankaların genel müdürleri ile iş adamlarıyla yapılacak toplantıda son yaşanan ekonomik gelişmeleri, reel ve finans sektörüyle birlikte değerlendireceklerini ifade etti. Aydın, "Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör ve finans sektörü son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz, özeleştiri yapacağız, eksik yaptıklarımızı tamamlayacağız ve iyi yaptıklarımızı daha iyi yapmaya çalışacağız. Bu vesileyle güçlü iş birliğine vesile olduğu için TOBB'un şahsında başkanını tebrik ediyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Toplantımızın faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşması

- TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın konuşması Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ========================== TARİHİ DALYANCI KONAĞI 'SANAT MERKEZİ' OLDU TARİHİ evlerin bulunduğu Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki 3 katlı Dalyancı Konağı, yapılan düzenlemeyle Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürüldü. Akcami Mahallesi Dedelek Sokak'taki Osmanlı sivil mimari özelliğini koruyan Dalyancı Konağı, Odunpazarı Belediyesi ile Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığıyla restore edilerek Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürüldü. Konakta sergi salonları ile çok amaçlı salonlar bulunuyor. Bir buçuk milyon TL harcanarak restoresi tamamlanan Dalyancı Konağı düzenlenen törenle açıldı. Dalyancı Konağı'nın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı bölgesine 'Hamam Müzesi' yapılacağını söyledi. Büyükerşen şöyle konuştu: "Büyükşehir Belediyesi olarak kamulaştırarak ortaya çıkardığımız binaları butik oteller yapmak suretiyle Eskişehir turizmine hem ekonomik olarak hem de kültürel olarak kazandırdığımız yerler hizmete girdi. Şimdi Balmumu Müzesi olarak kullandığımız yerin arka sokağında bir hamam müzesi yapılıyor. Çünkü Eskişehir bir hamam şehridir, bir kaplıcalar şehridir. Öyle bir müze ki gezenler bir tarafta kadınlar hamamının bir kısmını görecek. Gelin hamamları nasıl yapılıyor? Onları görecek. Bir tarafında da erkek hamamı ve hastaların tedavi olduğu kısımlar orada olacak. Onun az ilerisinde de sanat sokağı diye yine Odunpazarı Evleri mimarisinde yaptığımız bir sokak var. O sokakta da büyük atölyeler göreceksiniz." Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da, "Odunpazarı, tarihi bölgesi itibarıyla Eskişehir'in kültür ve sanat merkezi olmaya aday. Bu bölgeyi ayağa kaldıracaksak bu işi biraz sivilleştirmeliyiz. Bu işi sivil ve toplumun katılımına elverişli bir hale getirmeliyiz. Odupazarı'nda İstanbul'un yorgun sanatçılarının tümünü ağırlamaya hazırız" diye konuştu.