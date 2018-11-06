DHA YURT BÜLTENİ 16

Görevi reddeden öğretmene, Savcılık kararıyla gözaltı iddiasına tepki MANİSA'nın Turgutlu ilçesine, 'Sosyal çalışma görevlisi' olarak çağrılan ancak mesai saati dışında olduğu gerekçesiyle göreve gitmeyen öğretmen Meltem Arslankeçecioğlu, iddiaya göre, Savcının talebiyle gözaltına alındı. Arslankeçecioğlu'nın geceyi nezarethanede geçirdiği öğrenen meslektaşları ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Manisa Şubesi, basın açıklaması yaparak, olayı kınadı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni, 24 yıllık eğitimci Meltem Arslankeçecioğlu'na, geçen pazartesi günü saat 00.11'de, polis tarafından adli bir durumla ilgili sosyal çalışma görevlisi olarak görevlendirildiği söylendi. Ancak Arslankeçecioğlu, yasal çalışma saatlerinin dışında olan ve izni alınmadan isteği dışında görevlendirmenin yapıldığı gerekçesiyle işi kabul etmedi. İddiaya göre olay şöyle gelişti:

"Cumhuriyet Savcısı Gökhan Güler'in kararıyla Arslankeçecioğlu, polis tarafından saat 01.00'de evinden alınarak emniyete götürüldü. İfadesi sonrası sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Arslankeçecioğlu, geceyi de nezarethanede geçirdi."

Olay sosyal medyada yankı buldu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Manisa Şubesi Yönetim Kurulu, eğitim sendikaları ve çok sayıda öğretmen, bugün saat 12.30'da, Turgutlu Adliyesi önünde toplandı. Yaşanan olay sonrası kendini pek iyi hissetmeyen Meltem Arslankeçecioğlu basın açıklamasına katılamadı. Topluluk, Arslankeçecioğlu'na yapılan uygulamayı tüm milli eğitim camiasına yapılmış bir hakaret olarak kabul ettiklerini belirtti. Derneğin Manisa Şubesi Başkanı Esin Türkoğlu, olayı kınadı. Şube Başkanı Türkoğlu, şunları söyledi:

"Meslektaşımız, polis zoruyla azılı bir suçlu gibi emniyete götürülüyor. İfadesi alındıktan sonra hastaneye sağlık kontrolü için götürülüyor. Montunun kemerinden dolayı montu çıkartılarak, ayakkabılarının bağcıkları, küpeleri alınarak nezarete atılıyor ve geceyi burada geçiriyor. Adalet Bakanlığı'nın görevini bizim yapmamızın istenmesi, memurların çalışma saatleri kanunlarda belirtilmiş olmasına rağmen Turgutlu Cumhuriyet Savcısı'nın, keyfi olarak kanunları tanımazcasına, bizleri karakollarda çalışmaya mecbur bırakması, istediği saatte herhangi bir açıklama ve gerekçe sunmasına bile fırsat verilmeden insan onurunu zedeleyici bir şekilde gözaltına alması hangi hukuk devletinde görülebilir?"

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Manisa Şube Başkanı Türkoğlu, uygulamayla ilgili olarak 15 Haziran 2017'de Manisa İdare Mahkemesi'nde iptal davası açmış olduklarını da söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Öğretmenlerden görüntü

- Basın açıklamasından görüntü Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) ====================== Yaşlı adamın evi, yangında kullanılamaz hale geldi ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Çavuşlu köyünde, Halil Yıldız'ın (80) yalnız yaşadı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, Yıldız, yangından kendini dışarı atarak kurtulduğunu söyledi. Yangın, saat 14.30 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde meydana geldi. Tek başına yaşayan Halil Yıldız'a ait evde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede müstakil evi sardı. Köylülerin yangını bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bayramiç Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne baplı ekipler yangına müdahale etti. Köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1,5 saat içinde güçlükle kontrol altına alınan yangında evin büyük bir kısmı yandı. Evi kullanılamaz hale gelen Halil Yıldız, büyük üzün yaşarken, "Evimde yangın çıktığını görünce, alevlerden kurtulmak için kendimi hemen dışarı attım" dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangına ekiplerin müdahaleden görüntü.

-Köylülerin tankerlerle müdahalesinden görüntü.

-Yanan evden görüntü.

-Halil Yıldız'ın açıklama görüntüsün. Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA) ======================= LÖSEV'in çalınan kumbaralarından biri bulundu (2) YENİ KUMBARALAR ZİNCİRLE BAĞLANDI Hırsızlığın gerçekleştiği 4 iş yerinden biri de merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde ev gereçleri satan mağaza oldu. Olayın gerçekleştiği 27 Eylül günü mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşı küçük bir kişi elindeki ceketiyle dakikalarca kasa etrafında dolaştıktan sonra yaklaşıp el çabukluğuyla LÖSEV bağış kumbarasını ceketinin içine sakladı. Bir süre daha kasa etrafında bekleyen hırsız soğukkanlılıkla mağazadan ayrıldı. Yaşanan olayın ardından LÖSEV ile iletişime geçen mağaza yetkilileri yeni bağış kumbaralarını temin edip tekrar kasalarına yerleştirdi. Yetkililer olası hırsızlık girişimlerini engellemek için bağış kumbaraları zincirle kasaya bağladı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Mağazadan ve kasadan detaylar

-Yeni zincirli kutular Haber/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA/DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================== Bin 500 öğrenci farkındalık için okula maskeyle geldi BURSA’nın İnegöl ilçesinde Alanyurt Kocatepe İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören bin 500 öğrenci, 2- 8 Kasım Lösemi Haftası nedeniyle 'Maskeni Giy, Lösemili Çocuklara Sahip Çık' sloganıyla okula maske takarak geldi.

Lösemi Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak isteyen Alanyurt Kocatepe İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören bin 500 öğrencinin katılımı ile program gerçekleştirdi. Öğrencilerin tamamı maske takarak okula geldi ve lösemili çocuklara destek mesajları verdi.

Alanyurt Kocatepe Ortaokulu Müdürü Mahsuni Canbay, “2- 8 Kasım Türkiye’de Lösemi Vakfı tarafından Lösemi Haftası olarak kutlanıyor. Hem ülkemizde, hem dünyada 2-8 Kasım Lösemi Haftası olarak belirlenmiştir. Türkiye’deki bütün kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar da bu haftayla ilgili değişik çalışmalar yapıyorlar. Biz de okulumuzda Lösemi Haftası ile ilgili birtakım çalışmalar yaptık. Öncelikle Bursa Lösemi Derneği yönetiminden arkadaşlarımızı buraya getirerek okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenlerimize sunumlar yaptırdık. Sınıflarımızda öğretmenlerimiz, çocuklarımıza lösemi hastalığıyla ilgili tanıtıcı bilgiler verdi. Bugün de okulumuzdaki bin 500 öğrencimize Lösemi Vakfı'nın belirlemiş olduğu parolayı kullanarak maske giydirip toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu maskeyle Lösemi Vakfı'nın ‘Maskeni Giy, Lösemili Çocuklara Sahip Çık’ parolasını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Lösemi hastalığı ile mücadele eden tüm çocuklarımıza Allah’tan acil şifa diliyorum. Herkesi onlara sahip çıkmaya davet ediyorumö dedi.

Programın ardından öğrenciler, maskeleriyle sınıflarına girdi.

Görüntü dökümü:

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Genel görüntü

Müdür açıklama

Detaylar Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) ============================ Termik santraldeki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Çan Termik Santrali'nde, yüksek basınçlı su buharı vanasında meydana gelen patlamanın ardından borunun yerinden çıkması sonucu meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Ferdi Mutlu (29), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Dün saat 17.00 sıralarında 18 Mart Çan Termik Santrali'nde iş kazası meydana geldi. Kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkması neden oldu. Bu sırada buhar basıncına maruz kaldığı belirtilen işçilerden Ferdi Mutlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcılık ve Jandarma’nın olay yerindeki incelemesini ardından hayatını kaybeden işçi Ferdi Mutlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Ferdi Mutlu’nun cenazesi Çan ilçesine getirildi. Çarşı Camiinde ikindide düzenlenen cenaze törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde Ferdi Mutlu’nun yakınları ve sevenleri gözyaşı döktü. Ferdi Mutlu’nun babası Selahattin Mutlu, taziyeleri kabul etti.

İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ferdi Mutlu'nun cenazesi gözyaşlarıyla şehir mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan Onur Terzi'nin ise ameliyat olduğu Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze töreninden genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Onur Alp ARSLAN/ÇAN(Çanakkale), (DHA) ================= Yeni atanan Bolu Valisi törenle görevine başladı Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’nun yeni atanan Valisi Ahmet Ümit, valilik binasında düzenlenen törenin ardından görevine başladı. Vali Ümit’i Valilik binası önünde çok sayıda bürokrat ve vatandaş karşıladı.

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Kaymakamı iken 202 sayılı kararla Bolu Valisi olarak atanan Ahmet Ümit için Bolu Valiliği binası önünde tören düzenlendi. Valilik binasına gelen Ahmet Ümit'i, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Nadir Çelik, ilçe kaymakamları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaşlar karşıladı. Valilik binası bahçesinde düzenlenen törenin ardından, vatandaşlarla sohbet eden Vali Ahmet Ümit, daha sonra makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Ümit makamında yaptığı konuşmada, “Çalışmalarımızı güçlü bir takım ruhuyla, birlik ve beraberlik anlayışı içinde yürüteceğiz. Bu takımın üyeleri; milletvekillerimiz, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız başta olmak üzere tüm çalışanlarımız, üniversitemiz, öğretim kurumlarımız, Bolu’lu ve kendisini Bolu sevdalısı hisseden bütün hemşehrilerimizden oluşacaktır. Kısacası hep birlikte çalışacağız ve hep birlikte başaracağız inşallah. Nihayet vizyonumuz adalet, misyonumuz halkımızın huzur ve güvenliği olacaktır. Bunun için yapılması gerekenler yasal sınırlar içinde ve zamanında en etkin şekilde yerine getirilecektir.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karşılama töreni

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Açıklamaları

-Detaylar