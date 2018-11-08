DHA YURT BÜLTENİ 16

KAYIP EVRİM'İN TUTUKLU ANNESİ SERBEST BIRAKILDI TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın, olayla ilgili verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklanan annesi Dilek Atış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Turhal'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı. Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim'i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile baba Burhan Atış, 23 Temmuz günü tutuklandı. Baba Burhan Atış'ın, Evrim için "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi.

ÇALIŞMA BİTTİ, ANNE SERBEST BIRAKILDI Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran komando ve jandarma timlerinin 115 gün süren arama çalışmalarına 3 Kasım'da son verildi. Evrim'e ait her hangi bir ize rastlanmadı. Bu gelişmenin ardından dosyayla ilgili değerlendirme yapan Turhal 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Evrim'in, Zile Cezaevi'nde bulunan annesi Dilek Atış'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Baba Burhan Atış'ın ise tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı. Anne Dilek Atış'ın tahliye yazısının cezaevine ulaşmasının ardından salıverileceği öğrenildi. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

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(ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ) Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) ===================== ORGENERALLERDEN, VALİ BARUŞ'A ZİYARET JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti. Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce de eşlik etti. Orgeneral Çetin ve Orgeneral Temel, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra, makamda Vali Baruş ile bir süre görüştü. Vali Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i Malatya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valiliğe giriş

- Şeref defteri imzalamaları

- Valilikten çıkış

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 28 MB ====================== Bakan Kasapoğlu: Şiddete karşı el birliği ile savaşacağız (3)

BAKAN KASAPOĞLU TUNCELİ'DE Elazığ'daki temaslarının ardından helikopterle Tunceli'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu Tunceli'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu anlatan Vali Sonel, "Gençlik ve Spor Bakanı'mızın Tunceli'ye yapmış olduğu çok ciddi yatırımlar var. Tunceli halkı adına bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Tunceli özellikle su sporları alanında bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Sayın bakanımızın büyük destekleriyle yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz" dedi. Vali Sonel'in ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Tunceli çok önem verdiğimiz bir şehir. Geçmişte de Tunceli için önemli projelerimiz vardı. Geleceğe yönelik de bir çok plan ve projemizin olduğu bir şehir. Büyük bir heyecan ve motivasyonla geldik buraya. Sayın Valim ile diyalogumuz çok öncelere dayanıyor. Kendisi buraya geldiği günden beri büyük bir heyecan ve inançla çalışıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm kaynaklarımızı Tunceli'mizin gençlerine, insanlarına yönelik seferber ediyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz, bugünden sonra da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz plan ve projelerimiz var. Her şey Tunceli'mizin geleceği için. Hem yapacağımız tesislerin verimli kullanılması noktasında hem de gençlerimizin ihtiyaç duyduğu yeni tesislerin Tunceli'mizi kazandırılması ile alakalı olarak bugün çalışmalarda bulunacağız. Amacımız, Tunceli'mizin gençlerini, çocuklarını, kadınlarını, erkeklerini sportif bir kültürle harmanlamak. Ülkemizin pek çok yerine, ilçelerine, beldelerine hatta köylerine kadar ciddi sportif renkler kazandırdık."

'TUNCELİ'MİZİ FARKLI SPOR İMKANLARIYLA BULUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, Uzunçayır Barajı kıyısındaki Tunceli Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Millet Bahçesi içerisinde çeşitli sosyal aktivitelerin yapıldığı alanı gezen Bakan Kasapoğlu, buradaki gençlerle bir süre sohbet etti. Uzunçayır Baraj gölünde sporcuların sergilediği rafting, kano, su jeti, jetski, sürat motoru ve flyboard gösterilerini izleyen Bakan Kasapoğlu, "Tüm halkımızı bu manzaraya bizzat şahit olmaları için Tunceli'ye davet ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Su ile sporun bir araya gelebileceği çok güzel bir ortam var burada. Bu ortamların ülkemizin başka bölgelerinde de artması için takipçisi ve destekçisi olacağız. Tunceli'mizi farklı spor imkanlarıyla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

-Bakanın valiliğe gelişi

-Valilk makamında yapılan açıklamalar

-Çeşitli ziyaretlerden görüntü

-Millet bahçesinde gezi

-Gençlerle sohbet

-Su sporları gösterimi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) ======================== GAZİANTEP'TE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda kaçak 2 bin 121 şişe içki ile 3 bin 897 litre içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depoda yapılan aramada kaçak 2 bin 121 şişe içki, 3 bin 897 litre içki, 9 boş şişe, 20 bin 600 etiket, 3 bin 180 şişe kapağı ve şişe kapağı takmaya yarayan aparat ele geçirildi. Kaçak içki ve diğer malzemelere el konulurken ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin depoya girmesi

- Dolu içki şişeleri

- Boş içki şişeleri

- Kapaklar

- Polislerin kurulu düzeneği çalıştırması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 228 MB ====================== SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI